Pane Babiši, tuhle situaci s prézou PePou Vám nezávidím
souhlasím s motorkáři. Inu ano – když si préza zval na Hrad kandidáty na ministry, tak při přijetí neměl kravatu... no co už – celý svůj předchozí život vojenský dostával instrukce co si na sebe a kdy vzít...
(Připomnělo mi to, jak prezident USA hned při vstupu prezidenta Ukrajiny při první návštěvě Bílého domu ukázal na jeho svetr s tím, „koukejte“ ... no a po tom i Zelenskyj začal nosit saka a košile.)
Turkovi nikdo neřekl: jsi pozvanej k prézovi, tam půjdeš, i kdyby Tě tam měla dovízt sanitka!!! Oba se zachovali nevhodně.
A teď to hrotí. Préza se chová jako Trump, aniž by si uvědomoval svá práva a pravomoci; vládnoucí koalice – přesněji Motoristé sobě – chce za každou cenu dosáhnout svého. A když to nejde u Turka, tak jinak.
Chlapci Motoristi sobě – tudy cesta nevede. Měli byste se učit, jak se chovat v parlamantu, potažmo v politice vůbec. Pakliže tam ještě někdy chcete být, potažmo někdy něco ovlivňovat.
Ale jinak za sebe – sedmdesátiletou stařenku s podprůměrným důchodem – mně už jste fakt všichni ukradení.
Přesto si myslím, že byste se měli stydět za to, jak se k sobě A NÁM LIDEM chováte.
Alena Křehotová
Ve své domácnosti jsem nejchytřejší já - už leta, ale sranda to není
Už někdy před 12 lety jsem, vzhledem k digitalizaci a podobným novostem, pravila, že doma budu nejchytřejší já. Nebude to lednička, pračka, zkrátka vydržím s tlačítkovým mobilem na sms... A nic digitálního mě nepřelstí.
Alena Křehotová
Jak je důležité míti Filipa
No pro pár (až pár set) jedinců evidentně docela hodně důležité. Najmě zřejmě pro Filipa samotného. Mediálně je zveřejňován už pár měsíců a asi to ještě není dost. Má neuvěřitelné ego, zato soudnost mu chybí.
Alena Křehotová
Stává se to jen mně?
Třeba dneska. Šla jsem do sámošky koupit knedlík. Ve frontě u pokladny za mnou stála paní, která mi anglicky sdělila, že chlapi jsou dobrý jen na vaření a žehlení. Teda ona řekla „vošing“ čili praní, ale pantomimicky žehlila.
Alena Křehotová
James Bond, hortenzie, oleandr, rohožka aneb všechna má paměť
Už před lety jsem si říkala, že na smrtelné posteli si budu pamatovat jména všech herců, kteří za mého života hráli agenta 007. Páč bude jasný, že umírám „včas“ a ne jako úplný dement. To bych nerada.
Alena Křehotová
Kdyby Decroix-ová a Černochová radši mlčely...
...mohli bychom současné vládě všichni věřit o něco málo více. Je jasné, že když do Polska teď vlítlo cca 19 dronů, ruských = nejspíš i z Ruska, tak je to buď ruská provokace, nebo zkouška. Nebýt toho, že ministryně Černochová
