Okres na severu – zakoření tu někdy někdo?
Ostatně nezaměstnanost je tu nejvyšší už 36 let, sem tam se nás pokusil předběhnout Moravskoslezský kraj – ale na samotné Mostecko nemá.
Republika an block nám slibovala vždycky kdeco. Cumbajšpíl někdy od roku 1986 tu dostávali tzv. pohřebné lidé, žijící a pracující zde 10 let.
A pozor – fakt nevím, od kterého roku to bylo. A co hůř – nedohledala jsem; ale je to plus – mínus.
Já ty 2 litry korun československých dostala prvně v roce 1988, neb jsem splnila obě kritéria (to jsem měla za to, že jsem tu sice žila imrvére, ale pracovala až po vystudování VŠ; což bylo 1978).
No a před prosincovou „výplatou pohřebného“ v roce 1989 bylo co? Listopadový převrat. A žádný 2 litry „pohřebnýho“.
A než popíšu zdejší divoký devadesátky, tak se vrátím k „okresu na severu“, neb Pláteník byl inspirován vedoucím tajemníkem OV KSČ Most Puchmeltrem. Toho jsem osobně znala. A vím, jakej byl. Například když se vracel z jednání Federálního shromáždění, tak klíďo ve 4 hodiny odpoledne vrazil do baráku OV KSČ zkontrolovat, kdo pracuje = pracovní doba končila v 16, 15 hodin.
Za sebe si nemohu stěžovat: jednou jsem udělala ideologický a pracovní průšvih. Jasně že jsem to netušila. Byla jsem na zasedání pléna OV KSČ (nejdůležitější čtvrtletní akce okresu, ne-li celého světa) a po dopoledním jednání šla s nimi na oběd. No a po „O“ jsem s řidičem vedoucího tajemníka pokuřovala na chodbě restauračky v hotelu Murom; Puchmeltr šel kolem se svojí suitou = jeho tajemníci a předseda ONV. „PLÁTENÍK“ mi povídá: pojď, vemu Tě autem na odpolední zasedání.
No a já s vstřícností a pravdivostí sobě vlastní říkám: To je dobrý, diskuzní příspěvky v redakci máme, já už jedu domů.
Druhý den celé OV KSČ žvanilo jen o tom, že: Puchmeltr šel pěšky z Muromu do baráku; auto dal Křehotový, aby ji odvezlo domů, a to tři hodiny před koncem pracovní doby!
Tolik k seriálu Okres na severu; ale klídek, viděla jsem jen pár dílů. Nemám totiž potřebu. Natož pak potřebu zakořenění – je to tu čím dál horší.
A není to o jakési měsíční krajině, je to tu dost hezký. Ale je tu málo a mizerně placené práce. (Ilustrační snímek je už z vlastnění chemičky PKN Orlen.)
Alena Křehotová
