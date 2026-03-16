Okres na severu (potřetí) - umíráme tu předčasně; aspoň to víme
že mám chronickou bronchitidu.
První její otázka byla: kouříte? Moje odpověď byla ano. 5 – 10 cigár denně, asi měsíc. To byste neměla, řekla paní doktorka a položila druhou otázku: odkud jste.Pochybovala jsem, že by byla fanynkou hokeje, takže jsem neřekla, že z Litvínova a řekla jsem, že z Mostecka. Paní doktorka se na mne smutně zahleděla a řekla: tak to klidně kuřte.
Odjakživa poznám, co a jak je v ovzduší. Teda jasně až když je toho nadmíru.
Například hodně sirnaté zato málo odsířené spalované uhlí při vypnutí elektrofiltrů v uhelné elektrárně – to se mi do rána „zalepily“ oči, sem tam jsem od konce 70. let měla i lehký krátkodobý zánět spojivek.
Spíš tu nadmíru bylo popílku v ovzduší, způsobené najmě povrchovým kutáním uhlí a co se týče výroby ve Staliňáku (dnes PKN Orlen), tak tu občas smrděl sirovodík, víc však fenoly. Sem tam něco „uniklo“, takže bylo i pár dní hůř.
A od devadesátek tu je fakt líp. Postupem času šly do kopru obě textilní továrny (Rico a Benar), cukrovar v Havrani, podniky vyrábějící nábytek a spotřební věci (Dehor, Karlovarský porcelán a Okresní podnik služeb Most), snížila se výroba v krušnohorských strojírnách; o těžbě uhlí a tím pádem i úpravnách uhlí ani nemluvě... takže celková menší spotřeba energie (a bohužel i pracovních míst).
To by bylo hodně zvláštní, kdyby se tu nezlepšilo i ovzduší, když tolik fabrik šlo do kopru...
A co mne se týče, v pohodě jsem zaznamenávala, když komořanská teplárna zapnula „vápníkové filtry“. To bylo na to, aby zachytily síru. Takže místo síry byl všude prach z vápna. To se pozná, když kouknete z okna – a ona všude děsná inverze. Něco, co vás tady nepřekvapí. Ovšem když okno otevřete – inverze nic moc, zato vápnem zanesená okna je potřeba umýt...
Pak jistěže nevíte, jestli je lepší dýchat síru, nebo vápenný prach.
Nejhorší však je, když víte, že tady se umírá hluboko pod průměrným věkem dožití, jsou na to statistiky ČSÚ; stejně s tím nic nenaděláte.
Já s tím ovšem problém nemám: jsem zdravá jak rybička nebo řípa, nebo co to. A hodlám dožít osmdesátky – když mi přišel výměr důchodu, do něhož jsem šla předčasně – zaržála jsem: tak to tady budu do 80 let; tenhle bakšiš mi budete platit dýl, než bych měla žít!!!
Alena Křehotová
