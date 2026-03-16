Okres na severu (potřetí) - umíráme tu předčasně; ale to víme

Žiju tu 71 let a vím, že by se dalo žít v lepším prostředí. Neb už ve svých 19 letech - při nástupu na VŠ - jsem na plicním odd. ( asi polikliniky či jakém to zdravotnickém zařízení) na Kulaťáku v Praze, slyšela od doktorky,

že mám chronickou bronchitidu.

První její otázka byla: kouříte? Moje odpověď byla ano. 5 – 10 cigár denně, asi měsíc. To byste neměla, řekla paní doktorka a položila druhou otázku: odkud jste.Pochybovala jsem, že by byla fanynkou hokeje, takže jsem neřekla, že z Litvínova a řekla jsem, že z Mostecka. Paní doktorka se na mne smutně zahleděla a řekla: tak to klidně kuřte.

Odjakživa poznám, co a jak je v ovzduší. Teda jasně až když je toho nadmíru.

Například hodně sirnaté zato málo odsířené spalované uhlí při vypnutí elektrofiltrů v uhelné elektrárně – to se mi do rána „zalepily“ oči, sem tam jsem od konce 70. let měla i lehký krátkodobý zánět spojivek. Něco asi i v té síře bylo.

Spíš tu nad míru bylo popílku v ovzduší, způsobené najmě povrchovým kutáním uhlí a co se týče výroby ve Staliňáku (dnes PKN Orlen), tak tu občas smrděl sirovodík, víc však fenoly. Sem tam něco „uniklo“, takže bylo i pár dní hůř.

A od devadesátek tu je fakt líp. Postupem času šly do kopru obě textilní továrny (Rico a Benar), cukrovar v Havrani, podniky vyrábějící nábytek a spotřební věci (Dehor, Karlovarský porcelán a Okresní podnik služeb Most), snížila se výroba v krušnohorských strojírnách; o těžbě uhlí a tím pádem i úpravnách uhlí ani nemluvě... takže celková menší spotřeba energie (a bohužel i pracovních míst).

To by bylo hodně zvláštní, kdyby se tu nezlepšilo i ovzduší, když tolik fabrik šlo do kopru...

A co mne se týče, v pohodě jsem zaznamenávala, když komořanská teplárna zapnula „vápníkové filtry“. To bylo na to, aby zachytily síru. Takže místo síry byl všude prach z vápna. To se pozná, když kouknete z okna – a ona všude děsná inverze. Něco, co vás tady nepřekvapí. Ovšem když okno otevřete – inverze nic moc, zato vápnem zanesená okna je potřeba umýt...

Pak jistěže nevíte, jestli je lepší dýchat síru, nebo vápenný prach.

Nejhorší však je, když víte, že tady se umírá hluboko pod průměrným věkem dožití, jsou na to statistiky ČSÚ; stejně s tím nic nenaděláte.

Já s tím ovšem problém nemám: jsem zdravá jak rybička nebo řípa, nebo co to. A hodlám dožít osmdesátky – když mi přišel výměr důchodu, do něhož jsem šla předčasně – zaržála jsem: tak to tady budu do 80 let; tenhle bakšiš mi budete platit dýl, než bych měla dožít!!!

Autor: Alena Křehotová | pondělí 16.3.2026 10:53 | karma článku: 18,82 | přečteno: 413x

Další články autora

Alena Křehotová

Okres na severu (podruhé) - tady vzniklo filmů... a výbornejch

Původně jsem si říkala, že jestli se vrátím k „Okresu na severu“, tak abych psala o divokých devadesátkách. Ale když prej je teď furt v nějaké televizi Most u Remagenu... To nemohu přejít - totiž všechny ty filmy, které vznikly

16.2.2026 v 19:13 | Karma: 16,37 | Přečteno: 298x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Okres na severu – zakoření tu někdy někdo?

Z našeho „rodu“ jsem na Mostecku zakořeněná jediná. Táta byl z Kolína, máma z Chvojence; své vlastní děti zde narozené jsem vyštvala „do světa“, páč tu po roce 1990 nebyla práce.

13.2.2026 v 19:22 | Karma: 15,92 | Přečteno: 307x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Pane Babiši, tuhle situaci s prézou PePou Vám nezávidím

Vzhledem k tomu, že pan prezident Petr Pavel je pro mne PePa, je jasné, že ho nemusím. Ostatně už před rokem jsem tu psala, proč to. Jak se préza chová poslední měsíce, mě v tom jen utvrzuje... Aléééé to vůbec neznamená, že

27.1.2026 v 15:26 | Karma: 28,21 | Přečteno: 1802x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Ve své domácnosti jsem nejchytřejší já - už leta, ale sranda to není

Už někdy před 12 lety jsem, vzhledem k digitalizaci a podobným novostem, pravila, že doma budu nejchytřejší já. Nebude to lednička, pračka, zkrátka vydržím s tlačítkovým mobilem na sms... A nic digitálního mě nepřelstí.

20.1.2026 v 13:40 | Karma: 18,45 | Přečteno: 335x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Jak je důležité míti Filipa

No pro pár (až pár set) jedinců evidentně docela hodně důležité. Najmě zřejmě pro Filipa samotného. Mediálně je zveřejňován už pár měsíců a asi to ještě není dost. Má neuvěřitelné ego, zato soudnost mu chybí.

11.1.2026 v 10:40 | Karma: 11,86 | Přečteno: 301x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

V centru Olomouce se propadla část stropu bytu, nikdo nebyl zraněn

ilustrační snímek
23. března 2026  20:43,  aktualizováno  20:43

V bytě v centru Olomouce se dnes vpodvečer propadla část stropu, nikdo nebyl zraněn. Podle statika...

Soud potvrdil podmínku pro muže, který před volbami napadl holí Babiše

ilustrační snímek
23. března 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil podmíněný trest pro muže, který loni v září na předvolebním...

Zemřela někdejší senátorka za ODS Vlasta Svobodová, bylo jí 89 let

23. března 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

Zemřela první senátorka za obvod Brno-město Vlasta Svobodová (ODS), bylo jí 89 let. Na sociální...

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)
23. března 2026  20:46

Poslední březnový víkend se Praha promění ve sportovní epicentrum. Obří akce zamíchají i dopravou....

Alena Křehotová

  • Počet článků 100
  • Celková karma 18,99
  • Průměrná čtenost 1722x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

