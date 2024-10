Od flanelové košile po 100tisícový plat. To je jen špička ledovce.

Prezidentová mě překvapila, že chce plat. Prezident to definitivně zazdil tím, že jí ho dá ze svého. Tak vo co gou? Ať jí ho dává. Proč na to potřebuje zákon? Hele paní prezidentová, jestli Váš muž potřebuje zákon na to, aby Vám

ze svých (resp. našich peněz) téměř 700 000,- Kč měsíčně, dal sto litrů, tak byste měla zvážit, zda jste si nevzala hamouna hamounského hamižného. (Vygúglovala jsem si kolik prvních dam, potažmo prvních pánů si nechává platit za to, že se „kdysi dobře provdali“ ... Našemu prezidentovi, jeho ženě a ministru MPSV p. Jurečkovi se divím, že se hluboce, ale hluboce nestydí.) Špička ledovce je to proto, že v 10miliónové naší malé milované republičce to vede k takovým neuvěřitelnostem, jimiž je slučování obcí (aby se ušetřilo na administrativě), slučování škol – z téhož důvodu... Prostě furt ŠETŘIT. Tak se chce, aby i 5letá děcka měla školku v sousední vesnici. Autobus tam už 20 let nejezdí, ale to u 5letého děťátka není problém, to jistěže vozí rodič. Autem na spalovací motor. Až bude rodič muset mít elektromobil, tak dítě bude naštěstí dost staté, aby chodilo do školy pěšky. Dopravní spojení bude jako dnes: ráno tam, večer zpět. A našlo by se toho, co fakt nefunguje, hafo: zpackaná digitalizace, ta bude ještě hodně drahá; blbej zákon, jímž jsou platy soudců vázané na platy politiků – to jako proč? A hlavně proč furt? Takže „špičko ledovce“ prézo Petře Pavle: fakt muíte mít zákon na to, aby prézová nenosila jen kostkovanou flanelku? Styďte se! Oba! P. S. Mám dotaz: Máte k platu a náhradám i důchod? Kolik berete? Včetně vojenské výsluhy a tak, zkrátka sakumprásk?