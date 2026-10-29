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Nebojím se vlka nic; u digitalizace to je špatný přístup

Alena Křehotová
Já se fakt nebojím kliknout na jakoukoliv klávesu a pak se občas nestačím divit, co jsem si „zadigitovalizovala“ = zavařila. Průšvih samozřejmě. Nevěděla jsem čím, takže jsem nevěděla jak zpět. U svého (už pátého) noťase.

S předposledním notebookem to bylo tak, že už nevzal aktualizaci na Windousy 11. Milovaný zeť mi pořídil nové počitadlo, aléééé nemělo vstup na paměťovou kartu z foťáku, ani na DVD (= takže k tomu potřeba ten bazmek s těmito vstupy a USB do počitadla). Aby to bylo to pravý vořechový, tak nové počitadlo nebylo kompatibilní s mojí bezvadnou tiskárnou = takže nová tiskárna...

To vše bylo v poho, než jsem hupla na Avast Free Antivirus. Já tenhle program nechávám pracovat kdykoliv chce a co chce; on se zadara stejně nepředře.

Alééé už mi zadara odmítá to, co jsem u něj milovala – odstranit nepotřebné soubory, cookies, staré body obnovy a takové ty nesmysly, které se objeví aniž víte, natož abyste je chtěli.

A teď nastává okamžik, kdy se nebojím vlka nic. Avast nechce zadara odstranit. No tak to zkusím přes PC, pevný disk, nějak všelijak, Windows nevyjímaje.

Žádná sláva – ba naopak pěkný průšvih. Dosud netuším, co vše jsem si odinstalovala, protože pouze smazat, což byl můj záměr, nešlo. Jojojo už vím, že jsem si odinstalovala Word. Ten mám naštěstí na CD, placený, ba jsem ho i uměla opětně nainstalovat...

Zato se mi někde ztratila nainstalovaná kompatibilní tiskárna. Hele tu jsem určitě nezrušila, to si počitadlo nějak špatně vyložilo...s tím se, doufám, ještě nějak popasuju.

Spíš se děsím toho, co jsem v rámci „odstranění nepotřebných souborů“, které mi Avast nechce Free udělat, ještě zpackala...

Nebudu se dál bát vlka nic; začnu se bát digitalizace; beplatného Avastu; a snad i svého přístupu nebát se.

P. S. Na fotce k textu je doklad toho, že se fakt nebojím vlka nic: tohle byla před cca 5 lety normální krásná narciska. Vypěstovala jsem z ní bonzajku velikosti běžných klíčů...

Autor: Alena Křehotová | čtvrtek 29.10.2026 13:37 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Alena Křehotová

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Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

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