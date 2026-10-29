Nebojím se vlka nic; u digitalizace to je špatný přístup
S předposledním notebookem to bylo tak, že už nevzal aktualizaci na Windousy 11. Milovaný zeť mi pořídil nové počitadlo, aléééé nemělo vstup na paměťovou kartu z foťáku, ani na DVD (= takže k tomu potřeba ten bazmek s těmito vstupy a USB do počitadla). Aby to bylo to pravý vořechový, tak nové počitadlo nebylo kompatibilní s mojí bezvadnou tiskárnou = takže nová tiskárna...
To vše bylo v poho, než jsem hupla na Avast Free Antivirus. Já tenhle program nechávám pracovat kdykoliv chce a co chce; on se zadara stejně nepředře.
Alééé už mi zadara odmítá to, co jsem u něj milovala – odstranit nepotřebné soubory, cookies, staré body obnovy a takové ty nesmysly, které se objeví aniž víte, natož abyste je chtěli.
A teď nastává okamžik, kdy se nebojím vlka nic. Avast nechce zadara odstranit. No tak to zkusím přes PC, pevný disk, nějak všelijak, Windows nevyjímaje.
Žádná sláva – ba naopak pěkný průšvih. Dosud netuším, co vše jsem si odinstalovala, protože pouze smazat, což byl můj záměr, nešlo. Jojojo už vím, že jsem si odinstalovala Word. Ten mám naštěstí na CD, placený, ba jsem ho i uměla opětně nainstalovat...
Zato se mi někde ztratila nainstalovaná kompatibilní tiskárna. Hele tu jsem určitě nezrušila, to si počitadlo nějak špatně vyložilo...s tím se, doufám, ještě nějak popasuju.
Spíš se děsím toho, co jsem v rámci „odstranění nepotřebných souborů“, které mi Avast nechce Free udělat, ještě zpackala...
Nebudu se dál bát vlka nic; začnu se bát digitalizace; beplatného Avastu; a snad i svého přístupu nebát se.
P. S. Na fotce k textu je doklad toho, že se fakt nebojím vlka nic: tohle byla před cca 5 lety normální krásná narciska. Vypěstovala jsem z ní bonzajku velikosti běžných klíčů...
Alena Křehotová
Cenzura sdělovacích prostředků v ČR. (Statisticky nepodchyceno.)
Pracovala jsem ve sdělovacím prostředku - jmenovitě okresním týdeníku Mostecka - od roku 1978 do roku 1990. A nikdy, opakuji nikdy, jsem nedostala žádné upozornění natož příkaz, že o někom či něčem nemám psát. Tedy žádná
Alena Křehotová
Préza PePa se nezúčastní komunálních voleb? Tak se z toho nezblázněte
Já pana prezidenta Petra Pavla fakt nemusím, což veškeré mé předchozí už dokonce letité příspěvky zdejší dokládají, ale ty výčitky, že se nezúčastní komunálních voleb v Černoučku? To je zavržení hodné ? Jako fakt?
Alena Křehotová
Když s sebou Ninuška poprvé práskla o zem
To bylo ve školce. Přišly jsme domů a já povídám: holky pojďte se převléci, pak půjdete ven. Ninuš, ve žlutobílých šatečkách, bílých podkolenkách a sandálech - stejně jako její dvojče Rony -
Alena Křehotová
Před 58 lety mi bylo 13 let. Takže si něco pamatuju.
Příkladně to, že jsem asi s 6 dalšími dětmi házela kytky na naší ulicí projíždějící sovětské tanky. Ne že bychom tušily, která bije - ale rvaly jsme kytky sousedovi, který nám nevracel míče, když mu spadly na „zahrádku“, což bylo
Alena Křehotová
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, aneb sama jsem si „nakálela“ do bot.
Jedna ze tří mých milovaných dcerušek píše knížku. Druhou. U té první knížky jsem měla hafo připomínek a oprav a editací a co jsem neudělala sama, nikdo jiný nereflektoval. A já udělala chybu,
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Nový most v Perninku je hotový, objížďky ale ještě budou pokračovat
V Perninku na Karlovarsku stavbaři dokončili stavbu silničního mostu. Pro dopravu se otevře v první...
Autobus na Jihlavsku narazil do nákladního auta, deset lidí se zranilo
Krátce po půl desáté dopoledne dnes ve Stonařově na Jihlavsku havaroval autobus, který narazil do...
Policie pátrá po ženě z Písecka, opustila pracoviště a může zvažovat sebevraždu
Policie pátrá po šestapadesátileté Vlastě Krupkové z Písecka. Žena dnes opustila pracoviště a se...
Chata s garáží, pergolou, Na Výsluní, Plzeň
Plzeň - Doudlevce
4 975 000 Kč
- Počet článků 106
- Celková karma 17,99
- Průměrná čtenost 1623x