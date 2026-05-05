Milión chvilek říká: stáhněte tu věc.

Kromě toho vyzývá k jakýmsi pochodům příští týden v krajských městech a týden na to zase někde (Václavák?), zatímco dneska je cca 150 000 (anebo 15 000) lidí na Staromáku v Praze na podporu médií veřejné služby...

Trochu jsou mimo – neb ta slečna na pódiu říká, že placení ze státního rozpočtu znamená, že je STEJNĚ budeme platit všichni.

No slečno mluvící – nebudeme. Vy jste ještě mladá, ale my důchodci tyto daně neplatíme. Zhusta na ně nemáme... Ale chápu, že Vy to netušíte.

A ráda bych věděla – ač mi do toho nic není – jaké platy mají zaměstnanci ČT. Před lety byla báječnou reportérkou z Ukrajiny Darja Stomatová (nebo tak nějak; ona a její kameraman byli úžasní). Po roce a něco oba dva dělají totéž pro ČT. Jako proč asi ? ČT je přeplatila?

Je výborné, že milión chvilek ví, co všechno je špatně u Orbána; je zajímavé, že milión chvilek neví, co všechno je špatně u Trumpa.

Ale inu ano – je dobře, že si každý může svobodně říct, co si myslí. Ale stejně tak by lidi, kteří nesledují veřejnoprávní sdělovací prostředky, neměli být zákonem nuceni je platit.

To je takovej ten fór – každej, kdo má televizní nebo rádiový přístroj, musí platit koncesionářské poplatky. Takže každej, kdo má „přístroj“ na sex, musí být zavřen za znásilnění?

Autor: Alena Křehotová | úterý 5.5.2026 18:12 | karma článku: 9,97 | přečteno: 98x

Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu o kopiích a falzech, bude do října
Alena Křehotová

  • Počet článků 97
  • Celková karma 14,67
  • Průměrná čtenost 1742x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

