Mám nápad na finiš volební kampaně
S tím bych šla do volební kampaně. Ne jako prioritou, ale jako důvodem, proč současnou vládní koalici nevolit.
Jak se říká – ďábel je v detailech. Včetně detailu vyhovět prezidentově manželce, aby měla další peníz a jak jinak než valorizovaný. Pan Jurečka patří k těm, kteří by se měli stydět. Jasně že vedle prézové a prézy.
Alena Křehotová
Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...
Meteorologové sem, na severozápad, furt slibují nějaké deště či přeháňky, přičemž jim uniká, že jsme v dešťovém stínu Krušných hor. Totéž dělají už dlouhá léta politici: Severočeskému kraji (Ústeckému) slibují kdeco - a výsledek?
Alena Křehotová
Včera večer jsem byla na houbách. Fakt rostou.
V šest večer jsem koukla z okna koupelny a uviděla hřib žlutomasý, takže jsem vyrazila z bytu - v domácím oblečku a pantoflích. Během 15 minut jsem nasbírala 14 kousků. Hřiby žlutomasé a dubové. Z té čtvrthoďky jsem
Alena Křehotová
Jsem plna dojmů - páč jsem před hoďkou volala policajty; zcela iritována
To bylo tak: nějaký pako na elektrokoloběžce mi hodilo do okna „něco“ = asi zapalovač, ale páč já byla u počitadla, tedy 40 cm od okna, tak jsem vystartovala, vzala ten předmět, hodila ho za tím parchantem na elektrokoloběžce a
Alena Křehotová
Ta miliarda v bitcoinech se přinejmenším neměla prodávat dál
Ne že by tuhle akci ministr spravedlnosti „přežil“, ale kdyby na bitcoinech nerejžovat pro sebe = ministerstvo spravedlnosti, ale dal to příkladně ministerstvu zdravotnictví... Byl v poho.
Alena Křehotová
Tak jsem se dočkala: nemám obvodního lékaře a asi ani zubaře.
Se zubařem si nejsem jista - jen mi jeho telefon hlásí, že neexistuje. Teda telefon... Zubař snad jo. Uvidím. S obvoďačkou si jista jsem, v 70 letech šla definitivně do důchodu. Pro sichra jsem začala hledat nového OBVOĎÁKA.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných
K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky...
Albert stáhl žalobu na ochránce zvířat, spolek se ani nestihl omluvit
Obchodní řetězec Albert stahuje žalobu na spolek obránců zvířat Obraz kvůli kampani, ve které...
Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených...
Při srážce kamionu s dodávkou na Mostecku zemřel člověk, další je vážně zraněný
Tragická nehoda kamionu a dodávky u Želenic na Mostecku, která se stala v pondělí krátce po...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 100
- Celková karma 18,02
- Průměrná čtenost 1721x