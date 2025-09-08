Mám nápad na finiš volební kampaně

Totiž zrušit plat první dámy, který současný Parlament ČR odsouhlasil, dokonce i zvalorizoval, což nikdo nechápe. A zdůrazňuji: není to o závisti. Bydlí zadarmo, jí de facto zadarmo, manžel má „těžký prachy“- tak proč ?

S tím bych šla do volební kampaně. Ne jako prioritou, ale jako důvodem, proč současnou vládní koalici nevolit.

Jak se říká – ďábel je v detailech. Včetně detailu vyhovět prezidentově manželce, aby měla další peníz a jak jinak než valorizovaný. Pan Jurečka patří k těm, kteří by se měli stydět. Jasně že vedle prézové a prézy.

Autor: Alena Křehotová | pondělí 8.9.2025 12:06 | karma článku: 12,67 | přečteno: 163x

Alena Křehotová

  • Počet článků 100
  • Celková karma 18,02
  • Průměrná čtenost 1721x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

