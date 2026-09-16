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Když s sebou Ninuška poprvé práskla o zem

Alena Křehotová
To bylo ve školce. Přišly jsme domů a já povídám: holky pojďte se převléci, pak půjdete ven. Ninuš, ve žlutobílých šatečkách, bílých podkolenkách a sandálech - stejně jako její dvojče Rony -

(na rozdíl od pokryteckých Američanů, kteří pokládají ponožky v sandálech za něco neuvěřitelně neomluvitelného – zatímco nemají problém trávit noci v bordelu, byť jsou ženatí -) s sebou práskla na zem a že chce ven. Hned. A kopala nožičkama. To jsem znala jen z blbejch filmů...

Nóó nezadařilo se jí. Z blbejch filmů jsem znala i to, že dítě se práskne pod sprchu... I stalo se. Zklidnily jsme se obě. Nina z toho trauma nemá – nepamatuje si to; já si to pamatuju, ale trauma z toho taky nemám.

Aléééééé. Na konci třeťáku gymplu s sebou Ninuš práskla zase. Aniž by věděla. Ve škole na schodech; zavolali sanitku.

Druhý den jsem s ní šla k doktorce, jakože vo co gou. Už cestou mi bylo jasné, že to sranda nebude. Ninuška šla a vláčela za sebou jednu nohu. To jsem znala od jejího táty – vlastně to taky začalo vláčením nohy...

Dětská doktorka navrhla, vzhledem k bolestem zad, nějakou lejzrovou rehabku, případně vyšetření na neurologii.

A protože jsem se bála, a hodně, tak jsem chtěla tu neurologii. A pak už to šlo ráz na ráz. Z neurologie rovnou do nemocnice, tam punkce míchy a pak se zkoumalo a zkoumalo. Následovala první operace nádoru u hrudní páteře a pak další a další. Ty už v míše.

Ta holka je zlatá, neuvěřitelná, statečná. A jak žila v posledních pěti letech napsala v knížce Psáno (k)lidem.

KLÍDEK, TOHLE NENÍ REKLAMA. TA KNÍŽKA PŮJDE TEPRVÁ DO TISKU a tady se o ní nic dalšího nedozvíte.

Jen to, co v knížce není – kdy s sebou práskla sama, a kdy s ní prásklo první ochrnutí = neurofibromatóza.

Autor: Alena Křehotová | středa 16.9.2026 11:50 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
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Alena Křehotová

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Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

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