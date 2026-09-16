Když s sebou Ninuška poprvé práskla o zem
(na rozdíl od pokryteckých Američanů, kteří pokládají ponožky v sandálech za něco neuvěřitelně neomluvitelného – zatímco nemají problém trávit noci v bordelu, byť jsou ženatí -) s sebou práskla na zem a že chce ven. Hned. A kopala nožičkama. To jsem znala jen z blbejch filmů...
Nóó nezadařilo se jí. Z blbejch filmů jsem znala i to, že dítě se práskne pod sprchu... I stalo se. Zklidnily jsme se obě. Nina z toho trauma nemá – nepamatuje si to; já si to pamatuju, ale trauma z toho taky nemám.
Aléééééé. Na konci třeťáku gymplu s sebou Ninuš práskla zase. Aniž by věděla. Ve škole na schodech; zavolali sanitku.
Druhý den jsem s ní šla k doktorce, jakože vo co gou. Už cestou mi bylo jasné, že to sranda nebude. Ninuška šla a vláčela za sebou jednu nohu. To jsem znala od jejího táty – vlastně to taky začalo vláčením nohy...
Dětská doktorka navrhla, vzhledem k bolestem zad, nějakou lejzrovou rehabku, případně vyšetření na neurologii.
A protože jsem se bála, a hodně, tak jsem chtěla tu neurologii. A pak už to šlo ráz na ráz. Z neurologie rovnou do nemocnice, tam punkce míchy a pak se zkoumalo a zkoumalo. Následovala první operace nádoru u hrudní páteře a pak další a další. Ty už v míše.
Ta holka je zlatá, neuvěřitelná, statečná. A jak žila v posledních pěti letech napsala v knížce Psáno (k)lidem.
KLÍDEK, TOHLE NENÍ REKLAMA. TA KNÍŽKA PŮJDE TEPRVÁ DO TISKU a tady se o ní nic dalšího nedozvíte.
Jen to, co v knížce není – kdy s sebou práskla sama, a kdy s ní prásklo první ochrnutí = neurofibromatóza.
Alena Křehotová
Před 58 lety mi bylo 13 let. Takže si něco pamatuju.
Příkladně to, že jsem asi s 6 dalšími dětmi házela kytky na naší ulicí projíždějící sovětské tanky. Ne že bychom tušily, která bije - ale rvaly jsme kytky sousedovi, který nám nevracel míče, když mu spadly na „zahrádku“, což bylo
Alena Křehotová
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, aneb sama jsem si „nakálela“ do bot.
Jedna ze tří mých milovaných dcerušek píše knížku. Druhou. U té první knížky jsem měla hafo připomínek a oprav a editací a co jsem neudělala sama, nikdo jiný nereflektoval. A já udělala chybu,
Alena Křehotová
Jsem plachá, tichá, nesmělá a bojím se psů
JSEM plachá, tichá, nesmělá, a v tom, že se tak neprojevuji, jsou leta dřiny a tvrdého odříkání. Stejně tak se bojím psů. Od svých 8 let. Je to psychické a jak říkám kamarádkám (kdekterá má velkýho čokla) po 0,5 l suchého ČV budu
Alena Křehotová
Mám dotaz - co jí zajíc?
Od cca 29. dubna tady pobíhá malý zajíček ušáček. Evidentně sem chudák malá odkudsi z nedalekého lesa zabloudil. Ale je tu už třetím týdnem. Netuším, čím se živí. Můžete mi někdo poradit? Jako třeba jestli mu mám koupit mrkev...
Alena Křehotová
Já vlastně v tzv. Sudetech nežiju; a že si to 71 let myslím.
Těch 71 let je proto, že mi jsou. Leč vskutku celou dobu tak nějak žiju v „Sudetech“, používám hafo germanismů; mám za ta léta zkušenosti jak s „Dederony“ (DDR), tak se „Skopčáky“ (SRN), zkrátka Němci. A uvítala jsem
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