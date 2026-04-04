Když atypické (Velikonoce), tak atypické sakumprásk

Svoje milovaná vnoučátka už jsem tu letos měla, takže vajíčka natvrdo (s obtisky z roku 1997) už spapkala. Jistěže je nespapkala s obtisky; obtisky nám zůstaly na rukou při loupání vajíček. Ovšem naučila jsem vnoučata třetí věc.

Nejprve jako malinkatá jsem je naučila dělat „tůdle nůdle“, skrzevá jemnou motoriku rukou; o cca 5 let později jsem je naučila skákat přes švihadlo; no a teď po letech i snadno oloupat vajíčka na tvrdo. Nebyla jsem na světě zbytečně, juhůůů.

Nicméně atypičnost těchto Velikonoc je nejen ve vajíčkách na pomlázku, ale i v úklidu.

Žiju sama, takže co za bordel si neudělám – to nemám. Navíc uklízím poměrně pravidelně, jakože luxuju a utírám prach, i nádobí meju. Takže nemám potřebu žádných velkých předvánočních a předvelikonočních úklidů.

Ani letos jsem neměla. Alééé už drahnou dobu mě bolí karpály levé ruky a taky mě drahnou dobu kapou pravé kohoutky baterie u dřezu i sprchové baterie v koupelně, takže jsem začala pátrat po řešení a zeťákovi k vyřešení.

Což se v pátek vše vyřešilo – zeťák je Au (zlatej), protože mě vezl i do mostecké prodejny, otevřené, litvínovská měla svátek; probral se mnou baterie... jen jsem zapomněla koupit i hasák.

Pak obě baterie nainstaloval – když pustil vodu, byl u baterie v koupelně, řvala jsem z kuchyně: teče tu voda. Ona přímo tryskala, a to nejen odkud měla, ale i ze všech tří možných míst, kde neměla. Takové ty spoje, utáhnout, aby voda nekapkala. Voda nekapkala, voda řádila jak Niagárské vodopády. Všechny závity se dotáhly, utáhly, koberec se odklonil a zvedl, aby uschl. Pohoda, klídek, tabáček. Babička radostná a spokojená. Všichni po zasloužené práci odjeli domů. S babičky (tedy mými) neskonalými díky.

Za necelé tři hodiny jsem šla do kuchyně – no chvála bohu jen v ponožkách. Páč hned při prvním kroku jsem čvachtla do koberce plného vody. Mít pantofle, nezaregistrovala bych to.

I pátrala jsem. Tekl levý spoj baterie, tekl zmetek docela slušně navíc ovšem potichu, žádné slyšitelné kapání. Podél dřezu tekl přes celou linku, na konci hezky stekl z linky mezi ni a kamna, načež se kolmo k „přítoku“ za pár cenťáků dostal do koberce, který ho nasával...

Hupla jsem k sousedovi „Nemáte sikovky nebo hasák? Potřebuju utáhnout baterii v kuchyni.“ Soused měl a dokonce i utáhl.

A já – viz foto – ještě furt suším.

Alééé za to mám po letech fakt dobrej velikonoční úklid kuchyně. Takhle jsem v ní po kolenou nelezla a nevytírala ani nepamatuju.

Autor: Alena Křehotová | sobota 4.4.2026 17:24 | karma článku: 14,01 | přečteno: 264x

Alena Křehotová

Po letech budu na hodovačku mít vajíčka

Už drahně let dávám hodovníkům na Velikonoce sladkosti. Nejen skrzevá to, že vejce jsou drahá, ale hodovníci dávají přednost sladkosti před vajíčkem na tvrdo. Tak mělo být i letos. Už v sobotu 21. 03. jsem koupila miňonky.

30.3.2026 v 12:28 | Karma: 13,73 | Přečteno: 203x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Okres na severu (potřetí) - umíráme tu předčasně; ale to víme

Žiju tu 71 let a vím, že by se dalo žít v lepším prostředí. Neb už ve svých 19 letech - při nástupu na VŠ - jsem na plicním odd. ( asi polikliniky či jakém to zdravotnickém zařízení) na Kulaťáku v Praze, slyšela od doktorky,

16.3.2026 v 10:53 | Karma: 19,25 | Přečteno: 425x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Okres na severu (podruhé) - tady vzniklo filmů... a výbornejch

Původně jsem si říkala, že jestli se vrátím k „Okresu na severu“, tak abych psala o divokých devadesátkách. Ale když prej je teď furt v nějaké televizi Most u Remagenu... To nemohu přejít - totiž všechny ty filmy, které vznikly

16.2.2026 v 19:13 | Karma: 16,37 | Přečteno: 302x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Okres na severu – zakoření tu někdy někdo?

Z našeho „rodu“ jsem na Mostecku zakořeněná jediná. Táta byl z Kolína, máma z Chvojence; své vlastní děti zde narozené jsem vyštvala „do světa“, páč tu po roce 1990 nebyla práce.

13.2.2026 v 19:22 | Karma: 15,92 | Přečteno: 313x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Pane Babiši, tuhle situaci s prézou PePou Vám nezávidím

Vzhledem k tomu, že pan prezident Petr Pavel je pro mne PePa, je jasné, že ho nemusím. Ostatně už před rokem jsem tu psala, proč to. Jak se préza chová poslední měsíce, mě v tom jen utvrzuje... Aléééé to vůbec neznamená, že

27.1.2026 v 15:26 | Karma: 28,21 | Přečteno: 1805x | Diskuse | Společnost
Alena Křehotová

  • Počet článků 102
  • Celková karma 17,22
  • Průměrná čtenost 1693x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

