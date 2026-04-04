Když atypické (Velikonoce), tak atypické sakumprásk
Nejprve jako malinkatá jsem je naučila dělat „tůdle nůdle“, skrzevá jemnou motoriku rukou; o cca 5 let později jsem je naučila skákat přes švihadlo; no a teď po letech i snadno oloupat vajíčka na tvrdo. Nebyla jsem na světě zbytečně, juhůůů.
Nicméně atypičnost těchto Velikonoc je nejen ve vajíčkách na pomlázku, ale i v úklidu.
Žiju sama, takže co za bordel si neudělám – to nemám. Navíc uklízím poměrně pravidelně, jakože luxuju a utírám prach, i nádobí meju. Takže nemám potřebu žádných velkých předvánočních a předvelikonočních úklidů.
Ani letos jsem neměla. Alééé už drahnou dobu mě bolí karpály levé ruky a taky mě drahnou dobu kapou pravé kohoutky baterie u dřezu i sprchové baterie v koupelně, takže jsem začala pátrat po řešení a zeťákovi k vyřešení.
Což se v pátek vše vyřešilo – zeťák je Au (zlatej), protože mě vezl i do mostecké prodejny, otevřené, litvínovská měla svátek; probral se mnou baterie... jen jsem zapomněla koupit i hasák.
Pak obě baterie nainstaloval – když pustil vodu, byl u baterie v koupelně, řvala jsem z kuchyně: teče tu voda. Ona přímo tryskala, a to nejen odkud měla, ale i ze všech tří možných míst, kde neměla. Takové ty spoje, utáhnout, aby voda nekapkala. Voda nekapkala, voda řádila jak Niagárské vodopády. Všechny závity se dotáhly, utáhly, koberec se odklonil a zvedl, aby uschl. Pohoda, klídek, tabáček. Babička radostná a spokojená. Všichni po zasloužené práci odjeli domů. S babičky (tedy mými) neskonalými díky.
Za necelé tři hodiny jsem šla do kuchyně – no chvála bohu jen v ponožkách. Páč hned při prvním kroku jsem čvachtla do koberce plného vody. Mít pantofle, nezaregistrovala bych to.
I pátrala jsem. Tekl levý spoj baterie, tekl zmetek docela slušně navíc ovšem potichu, žádné slyšitelné kapání. Podél dřezu tekl přes celou linku, na konci hezky stekl z linky mezi ni a kamna, načež se kolmo k „přítoku“ za pár cenťáků dostal do koberce, který ho nasával...
Hupla jsem k sousedovi „Nemáte sikovky nebo hasák? Potřebuju utáhnout baterii v kuchyni.“ Soused měl a dokonce i utáhl.
A já – viz foto – ještě furt suším.
Alééé za to mám po letech fakt dobrej velikonoční úklid kuchyně. Takhle jsem v ní po kolenou nelezla a nevytírala ani nepamatuju.
