Kdyby Decroix-ová a Černochová radši mlčely...
při nedávné raketě sestřelné nad Polskem, okamžitě obvinila Rusko, přičemž to byla práce Ukrajiny... Kvůli takovým přešlapům, ať už jde o ministerstvo obrany, či jejich bezpečnostní služby, lidi moc nevěří státu.
Státu tzv. an block. Kecáte nám. Jak moc? A hlavně proč?
Nemyslím si, že by tady byl kdekdo ruským agentem, proruským aktivistou, zastáncem ruského agresora... ale když budou ministři fialové vlády a jejich budoucí poslanci do Parlametu ČR každého, kdo nesdílí jejich názory, osočovat...
...tak doufám, že v další vládě nebudou arogantní diletantni, zhusta neschopní komunikace, jací jsou tam nyní.
No juhůůůůůůůůůůůůů, nejsem já děsná optimistka?!???
Alena Křehotová
Mám nápad na finiš volební kampaně
Totiž zrušit plat první dámy, který současný Parlament ČR odsouhlasil, dokonce i zvalorizoval, což nikdo nechápe. A zdůrazňuji: není to o závisti. Bydlí zadarmo, jí de facto zadarmo, manžel má „těžký prachy“- tak proč ?
Alena Křehotová
Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...
Meteorologové sem, na severozápad, furt slibují nějaké deště či přeháňky, přičemž jim uniká, že jsme v dešťovém stínu Krušných hor. Totéž dělají už dlouhá léta politici: Severočeskému kraji (Ústeckému) slibují kdeco - a výsledek?
Alena Křehotová
Včera večer jsem byla na houbách. Fakt rostou.
V šest večer jsem koukla z okna koupelny a uviděla hřib žlutomasý, takže jsem vyrazila z bytu - v domácím oblečku a pantoflích. Během 15 minut jsem nasbírala 14 kousků. Hřiby žlutomasé a dubové. Z té čtvrthoďky jsem
Alena Křehotová
Jsem plna dojmů - páč jsem před hoďkou volala policajty; zcela iritována
To bylo tak: nějaký pako na elektrokoloběžce mi hodilo do okna „něco“ = asi zapalovač, ale páč já byla u počitadla, tedy 40 cm od okna, tak jsem vystartovala, vzala ten předmět, hodila ho za tím parchantem na elektrokoloběžce a
Alena Křehotová
Ta miliarda v bitcoinech se přinejmenším neměla prodávat dál
Ne že by tuhle akci ministr spravedlnosti „přežil“, ale kdyby na bitcoinech nerejžovat pro sebe = ministerstvo spravedlnosti, ale dal to příkladně ministerstvu zdravotnictví... Byl v poho.
