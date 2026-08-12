Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, aneb sama jsem si „nakálela“ do bot.

Jedna ze tří mých milovaných dcerušek píše knížku. Druhou. U té první knížky jsem měla hafo připomínek a oprav a editací a co jsem neudělala sama, nikdo jiný nereflektoval. A já udělala chybu,

že jsem nezkontrolovala své opravy a připomínky, tedy jejich realizaci.

Což jsem v případě druhé knížky nehodlala zanedbat. Všechno půjde přese mne – pravila jsem Ninušce.

A Ninuš se s tím vyrovnala, a dokázala mi, že si to fakt hezky užiju.

Jednak to napsala báječně. Nejen že tam nejsou hrubky (no jo pár výjimek u přivlastňovacích zájmen), hrubky nedělala nikdy nijak zvlášť…

Ale ani jednou nenapsala klišé „ z úhlu pohledu“ – což v první knížce používala často, ba aniž by po upozornění opravila; což já opravila několikrát, a pak jsem jen upozornila… mea culpa, že jsem neohlídala.

Já to nesnáším: buď máte na něco pohled, náhled,nedej bože názor, nebo je váš úhel jiný… Je to stejný děs jako středobod. Jak může někdo mít středobod???!!! Buď jde o střed, nebo o ústřední, případně i centrální bod, ale i to je v případě STŘEDU blbina. Ústřední případně centrální může být systém anebo kdeco, ale v případě bodu…to je prostě střed. Bod.

Zpět k Ninušky knížce.

Zvolila formu konkrétních záznamů včetně všeho toho, co prožívala a chtěla se s tím svěřit. A vyrovnat. Ba víc. Tím že napsala, jak to cítí a dělá, chtěla podpořit všechny ty, kteří jsou na tom fyzicky podobně… Aby se s tím i psychicky dokázali srovnat. Možná až vyrovnat.

Ta knížka je fantastická v tom, že zjistíte jak je děsný, když máte problémy s vylučováním. Páč kdo z nás se dokáže svěřit s tím, že měl problém s tím, aby si utřel zadek?

Ke knížce „Psáno (k)lidem“ mé dcerunky Ninušky.

Napsala ji báječně. Což každý, kdo mne zná, ocení jako objektivní hodnocení, neb jsem „krkavčí matka“ a co se češtiny týče, má se mnou kdekdo problém.

Ale napsala ji báječně, i co se obsahu týče. Toho jsem se trochu obávala, řekla mi, že to bude „docela filozofický a že z toho budu mít tik“. Páč se známe.

Ona Ninuš vyznává ten (podle mého názoru blábol) Nietszeho „Co tě nezabije, to tě posílí“. Zatímco já říkám, že mě pár věcí nezabilo, zato mě dostaly na úplný dno, pak do suterénu, dalšího suterénu a vyhrabat se z toho trvalo čím dál dýl…takže žádný posílení.

Nedostala jsem tik.

Dostala jsem pár „objednávek“ na Niny knížku od svých kámošů s tím, že já přes Niny nově zavedenou webovku nechám poslat, oni na dobírku zaplatí. (Neb nejsou na knize xichtů = fcb, kde posléze kdeco o objednání a zaslání bude.)

Takže všechno bezva. Akorát že jsem se vloudila do VŠEHO, čili zařídit nakladatelství, tiskárnu, zálohové platby, distribuci, e-shop, sklad, balné a poštovné, webovky, dohodnout cenu knížky s ohledem na současnou drahotu (já bych byla pro 450 korun, ale byla jsem ukecána na psychologicky výhodnějších 390 korun - s tím, že když se prodá všech 700 výtisků, tak se náklady vrátí…), ekonomiku, daně – zkrátka věci, které neumím. Přímo tomu nerozumím. Hele ale už to všechno vypadá hóóódně zařízeně.

Patří mi to! Každý dobrý skutek…

Leč teď: hurá do toho…a nakladatel i kámoš přes tiskárnu a Kristýnka přes posílání jsou tak zlatí, že mi s tím pomohou. Co mně. Ninušce.

Autor: Alena Křehotová | středa 12.8.2026 19:28 | karma článku: 5,52 | přečteno: 78x

Další články autora

Alena Křehotová

Jsem plachá, tichá, nesmělá a bojím se psů

JSEM plachá, tichá, nesmělá, a v tom, že se tak neprojevuji, jsou leta dřiny a tvrdého odříkání. Stejně tak se bojím psů. Od svých 8 let. Je to psychické a jak říkám kamarádkám (kdekterá má velkýho čokla) po 0,5 l suchého ČV budu

12.6.2026 v 12:15 | Karma: 16,52 | Přečteno: 354x | Diskuse | Fotoblogy

Alena Křehotová

Mám dotaz - co jí zajíc?

Od cca 29. dubna tady pobíhá malý zajíček ušáček. Evidentně sem chudák malá odkudsi z nedalekého lesa zabloudil. Ale je tu už třetím týdnem. Netuším, čím se živí. Můžete mi někdo poradit? Jako třeba jestli mu mám koupit mrkev...

15.5.2026 v 12:01 | Karma: 12,17 | Přečteno: 229x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Alena Křehotová

Já vlastně v tzv. Sudetech nežiju; a že si to 71 let myslím.

Těch 71 let je proto, že mi jsou. Leč vskutku celou dobu tak nějak žiju v „Sudetech“, používám hafo germanismů; mám za ta léta zkušenosti jak s „Dederony“ (DDR), tak se „Skopčáky“ (SRN), zkrátka Němci. A uvítala jsem

12.5.2026 v 10:45 | Karma: 19,86 | Přečteno: 446x | Diskuse | Politika

Alena Křehotová

Milión chvilek říká: stáhněte tu věc.

Kromě toho vyzývá k jakýmsi pochodům příští týden v krajských městech a týden na to zase někde (Václavák?), zatímco dneska je cca 150 000 (anebo 15 000) lidí na Staromáku v Praze na podporu médií veřejné služby...

5.5.2026 v 18:12 | Karma: 25,93 | Přečteno: 562x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Když atypické (Velikonoce), tak atypické sakumprásk

Svoje milovaná vnoučátka už jsem tu letos měla, takže vajíčka natvrdo (s obtisky z roku 1997) už spapkala. Jistěže je nespapkala s obtisky; obtisky nám zůstaly na rukou při loupání vajíček. Ovšem naučila jsem vnoučata třetí věc.

4.4.2026 v 17:24 | Karma: 14,97 | Přečteno: 334x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Stovky nadšenců zaplnily Petřín. Moc jsme toho neviděli, litovali španělští turisté

Lidé sledují zatmění Slunce na Karlově mostě. (12. srpna 2026)
12. srpna 2026  21:12

Místo žhavého kotouče jen úzký zlatavý srpek. Taková podívaná se přece jen nenaskytuje každý den, a...

V pražské restauraci došlo k explozi, tři zaměstnanci se zranili

V pražských pražských Komořanech došlo k explozi v restauraci U Klubu. (12....
12. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly ve středu večer do pražských Komořan,...

Barum Rally slaví 55 let. Z amatérského závodu vyrostla evropská legenda

Posádka Kec Steuer se Škodou 120 S při Barumce 1973
12. srpna 2026  19:45

Před 55 lety začínala jako amatérská soutěž, jejíž vítěz si odvezl čtyři pneumatiky. Dnes patří...

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
12. srpna 2026  19:36

Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Alena Křehotová

  • Počet článků 101
  • Celková karma 11,23
  • Průměrná čtenost 1690x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×