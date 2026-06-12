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Jsem plachá, tichá, nesmělá a bojím se psů

JSEM plachá, tichá, nesmělá, a v tom, že se tak neprojevuji, jsou leta dřiny a tvrdého odříkání. Stejně tak se bojím psů. Od svých 8 let. Je to psychické a jak říkám kamarádkám (kdekterá má velkýho čokla) po 0,5 l suchého ČV budu

za kámoše. Přestanu se bát. Přesto že vím, že šelmy psovité nesnášejí alkoholiky, tedy někoho, z koho táhne chlast. Asi to nebude úplně pravda, jak se po půl litru ČV přestanu bát psů, tak i oni se se mnou skamarádí.

Tohle je sousedův čivava. Vzteklej, uštěkanej, ale nebojím se ho. Je totiž ve velikosti, kterou bych na vlastní obranu dokázala nakopnout... Patřím k těm vyvoleným, na něž neštěká.

Zbytek čoklů jsou fotky z návštěvy u kamarádek – Věrči, Ály, Sylvy a Magdí – a to v průběhu posledních více než 10 let.

Fakt jsem hrdá na to, že se sice psů bojím, ale psi kamarádek mě „žerou“, resp. nežerou.

Autor: Alena Křehotová | pátek 12.6.2026 12:15 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

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Alena Křehotová

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  • Průměrná čtenost 1702x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

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