Jsem plachá, tichá, nesmělá a bojím se psů
za kámoše. Přestanu se bát. Přesto že vím, že šelmy psovité nesnášejí alkoholiky, tedy někoho, z koho táhne chlast. Asi to nebude úplně pravda, jak se po půl litru ČV přestanu bát psů, tak i oni se se mnou skamarádí.
Tohle je sousedův čivava. Vzteklej, uštěkanej, ale nebojím se ho. Je totiž ve velikosti, kterou bych na vlastní obranu dokázala nakopnout... Patřím k těm vyvoleným, na něž neštěká.
Zbytek čoklů jsou fotky z návštěvy u kamarádek – Věrči, Ály, Sylvy a Magdí – a to v průběhu posledních více než 10 let.
Fakt jsem hrdá na to, že se sice psů bojím, ale psi kamarádek mě „žerou“, resp. nežerou.
Alena Křehotová
Mám dotaz - co jí zajíc?
Od cca 29. dubna tady pobíhá malý zajíček ušáček. Evidentně sem chudák malá odkudsi z nedalekého lesa zabloudil. Ale je tu už třetím týdnem. Netuším, čím se živí. Můžete mi někdo poradit? Jako třeba jestli mu mám koupit mrkev...
Alena Křehotová
Já vlastně v tzv. Sudetech nežiju; a že si to 71 let myslím.
Těch 71 let je proto, že mi jsou. Leč vskutku celou dobu tak nějak žiju v „Sudetech“, používám hafo germanismů; mám za ta léta zkušenosti jak s „Dederony“ (DDR), tak se „Skopčáky“ (SRN), zkrátka Němci. A uvítala jsem
Alena Křehotová
Milión chvilek říká: stáhněte tu věc.
Kromě toho vyzývá k jakýmsi pochodům příští týden v krajských městech a týden na to zase někde (Václavák?), zatímco dneska je cca 150 000 (anebo 15 000) lidí na Staromáku v Praze na podporu médií veřejné služby...
Alena Křehotová
Když atypické (Velikonoce), tak atypické sakumprásk
Svoje milovaná vnoučátka už jsem tu letos měla, takže vajíčka natvrdo (s obtisky z roku 1997) už spapkala. Jistěže je nespapkala s obtisky; obtisky nám zůstaly na rukou při loupání vajíček. Ovšem naučila jsem vnoučata třetí věc.
Alena Křehotová
Po letech budu na hodovačku mít vajíčka
Už drahně let dávám hodovníkům na Velikonoce sladkosti. Nejen skrzevá to, že vejce jsou drahá, ale hodovníci dávají přednost sladkosti před vajíčkem na tvrdo. Tak mělo být i letos. Už v sobotu 21. 03. jsem koupila miňonky.
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