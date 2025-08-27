Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...
Když náhodou z těch slibů byly i prachy, tak je stejně někdo rozkradl. Už dávno.
Tím se už dávno neirituji. Co mi vadí, jsou pindy, že bychom před volbami do parlamentu měli vycházet z programů stran, případně hnutí.
A to jako warumdenn?
Ještě si pamatuji, co před posledními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR slibovalo spolčení Spolu. O daních. A vůbec.
Dneska premiér Fiala vysvětlil, že to všechno vlastně udělali, tedy splnili. No pane premiére, ani omylem.
A proto nečtu programy stran a hnutí, které kandidují do parlamentu. Stejně to nesplní.
Tak volím kandidátku, kde na prvních pár místech jsou lidi, kterým SI MYSLÍM, že se dá věřit.
Alena Křehotová
Včera večer jsem byla na houbách. Fakt rostou.
V šest večer jsem koukla z okna koupelny a uviděla hřib žlutomasý, takže jsem vyrazila z bytu - v domácím oblečku a pantoflích. Během 15 minut jsem nasbírala 14 kousků. Hřiby žlutomasé a dubové. Z té čtvrthoďky jsem
Alena Křehotová
Jsem plna dojmů - páč jsem před hoďkou volala policajty; zcela iritována
To bylo tak: nějaký pako na elektrokoloběžce mi hodilo do okna „něco“ = asi zapalovač, ale páč já byla u počitadla, tedy 40 cm od okna, tak jsem vystartovala, vzala ten předmět, hodila ho za tím parchantem na elektrokoloběžce a
Alena Křehotová
Ta miliarda v bitcoinech se přinejmenším neměla prodávat dál
Ne že by tuhle akci ministr spravedlnosti „přežil“, ale kdyby na bitcoinech nerejžovat pro sebe = ministerstvo spravedlnosti, ale dal to příkladně ministerstvu zdravotnictví... Byl v poho.
Alena Křehotová
Tak jsem se dočkala: nemám obvodního lékaře a asi ani zubaře.
Se zubařem si nejsem jista - jen mi jeho telefon hlásí, že neexistuje. Teda telefon... Zubař snad jo. Uvidím. S obvoďačkou si jista jsem, v 70 letech šla definitivně do důchodu. Pro sichra jsem začala hledat nového OBVOĎÁKA.
Alena Křehotová
Churchillův syndrom = čím nezdravěji žiješ, tím déle; to jsem celá já
Hele to je samozřejmě nezdokladované, jen je to o tom, že Winston hulil doutníky, popíjel whisky a dožil (ve zdraví )88 let. Někde jsem to nedávno zaslechla a tudíž hupla
