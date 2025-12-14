James Bond, hortenzie, oleandr, rohožka aneb všechna má paměť
A zdá se, že budu muset přihodit i pár dalších pamatováků. Cvičím je. Třeba kytka hortenzie; šmarjápano kolikrát na jméno téhle kytky jsem si nevzpomněla... a že mi roste před barákem. Se slovy není to rododendron, není to chryzantéma...je tam „r, o, z“, sakra jak se to jmenuje?!
Jistěže před dveřmi do bytu mám rohožku. Leč toto označení jde občas mimo mne. Ne že by mi to vadilo. Ale najednou si vzpomenu, že je potřeba vyluxovat, případně vyklepat to přede dveřmi, hergotfix jak se tomu říká; není to předložka, podložka, záložka a když se po pěti minutách dostanu až k předkožce, je mi jasné, že je potřeba myslet na cokoliv jiného. Pak mi ten výraz naběhne.
A když ne a budu furt zcela nesmyslně a debilně myslet jen na to, co že to mám přede dveřmi, tak zavolám „kámošce na telefonu“, zeptám se, a Jituška mi řekne: ROHOŽKA.
A až ona bude potřebovat vědět, co že jí to za kytku chcípá na balkóně, já jí řeknu OLEANDR.
A to jsme ani jedna neměla mrtvici, která by nám zapříčinila špatného pamatovváka. Jen nám sem tam vypadne nějaké slovo.
Jo – ty Bonďáky si pamatuju: agenta 007 hráli George Lazenby (dlouho jsem si ho nepamatovala a navíc si myslela, že je to John), Sean Connery (vůbec nejlepší), Roger Moore, Timothy Dalton (na toho mám mnemotechnickou pomůcku ze Šťastného Luka = bratři Daltnové), Pierce Brosnan, Daniel Craig.
Teď se prej hledá další představitel 007 – no to už půjde mimo mne i kdyby ten Bonďák stál za to (chlap, herec i film). Páč spíš si potřebuju pamatovat tu rohožku.
Druhdy jsem vzpomínala na to bezvadný pití, které jako alkoholický koktejl miluju: je to bílý kubánský rum, na ledové tříšti, s třinovým cukrem, limetovým tonikem, a je toho čtvrtlitr ozdobený limetkou... a není v tom žádné „g“ jak jsem měla furt dojem. Je to daiquiri.
Ta paměť, ta paměť. Dlouhodobá, střednědobá, krátkodobá, na prdlajs.
Alena Křehotová
Kdyby Decroix-ová a Černochová radši mlčely...
...mohli bychom současné vládě všichni věřit o něco málo více. Je jasné, že když do Polska teď vlítlo cca 19 dronů, ruských = nejspíš i z Ruska, tak je to buď ruská provokace, nebo zkouška. Nebýt toho, že ministryně Černochová
Alena Křehotová
Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...
Meteorologové sem, na severozápad, furt slibují nějaké deště či přeháňky, přičemž jim uniká, že jsme v dešťovém stínu Krušných hor. Totéž dělají už dlouhá léta politici: Severočeskému kraji (Ústeckému) slibují kdeco - a výsledek?
Alena Křehotová
Jsem plna dojmů - páč jsem před hoďkou volala policajty; zcela iritována
To bylo tak: nějaký pako na elektrokoloběžce mi hodilo do okna „něco“ = asi zapalovač, ale páč já byla u počitadla, tedy 40 cm od okna, tak jsem vystartovala, vzala ten předmět, hodila ho za tím parchantem na elektrokoloběžce a
Alena Křehotová
Ta miliarda v bitcoinech se přinejmenším neměla prodávat dál
Ne že by tuhle akci ministr spravedlnosti „přežil“, ale kdyby na bitcoinech nerejžovat pro sebe = ministerstvo spravedlnosti, ale dal to příkladně ministerstvu zdravotnictví... Byl v poho.
Alena Křehotová
Tak jsem se dočkala: nemám obvodního lékaře a asi ani zubaře.
Se zubařem si nejsem jista - jen mi jeho telefon hlásí, že neexistuje. Teda telefon... Zubař snad jo. Uvidím. S obvoďačkou si jista jsem, v 70 letech šla definitivně do důchodu. Pro sichra jsem začala hledat nového OBVOĎÁKA.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...
Plzeňské divadlo vydalo CD muzikálu Dracula, svého nyní nejžádanějšího titulu
Kompaktní disk s nahrávkami původního českého muzikálu Dracula vydalo plzeňské Divadlo J. K. Tyla....
Hromadná nehoda uzavřela silnici I/28 z Mostu na Louny, několik zraněných
Nehoda tří osobních automobilů u Bělušic na Mostecku uzavřela v podvečer silnici I/28 z Mostu na...
Skvělá investiční příležitost: prodej moderního bytu 1+KK v Praze 10 – Hostivař.
Hornoměcholupská, Praha 10 - Hostivař
4 390 000 Kč
- Počet článků 99
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1734x