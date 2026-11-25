Jak mně chybí blog.cz a jak mě ziritoval Kellner, když ho zrušil...
I zdejší fotečka je veselá; já se příšerně bojím psů. Tenhle Bak u kamarádky z FŽ UK Věrky mi byl po půllitru suchého červeného sympatický...
Aléééééééé nějak mi chybí blog na normální pokec. Tak si myslím, že tady už asi moc nebudu.
Jen abyste věděli.
Alena Křehotová
Co se v mládí naučíš, je dobrý na stáří zapomenout
Já jsem se např. v mládí naučila plánovat v „pětiletkách“ a vyhovovalo mi to. Věděla jsem, kolik a do kdy budu potřebovat na dovču u moře (jojo - Bulgarsko anebo Jugoslávie, na děti i příspěvek ROH), nebo na cokoliv jiného...
Alena Křehotová
Zamilovala jsem se do UI = tedy umělé inteligence
Jasně že jí neříkám „ejaj“, já tu anglickou výslovnost zhusta nemusím, ani zkratky; navíc „ui“ je umělá inteligence česky zcela srozumitelná. Moc jí nerozumím, teda co všechno umí a jak s ní. Ale radostně s ní řádím. S fotkama.
Alena Křehotová
Cenzura sdělovacích prostředků v ČR. (Statisticky nepodchyceno.)
Pracovala jsem ve sdělovacím prostředku - jmenovitě okresním týdeníku Mostecka - od roku 1978 do roku 1990. A nikdy, opakuji nikdy, jsem nedostala žádné upozornění natož příkaz, že o někom či něčem nemám psát. Tedy žádná
Alena Křehotová
Před 58 lety mi bylo 13 let. Takže si něco pamatuju.
Příkladně to, že jsem asi s 6 dalšími dětmi házela kytky na naší ulicí projíždějící sovětské tanky. Ne že bychom tušily, která bije - ale rvaly jsme kytky sousedovi, který nám nevracel míče, když mu spadly na „zahrádku“, což bylo
Alena Křehotová
Já vlastně v tzv. Sudetech nežiju; a že si to 71 let myslím.
Těch 71 let je proto, že mi jsou. Leč vskutku celou dobu tak nějak žiju v „Sudetech“, používám hafo germanismů; mám za ta léta zkušenosti jak s „Dederony“ (DDR), tak se „Skopčáky“ (SRN), zkrátka Němci. A uvítala jsem
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