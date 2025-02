Jak mě rozesmál dopis mé zdravotní pojišťovny

Přišel včera, ještě dnes mě baví a vyvolává úsměv. Takový ten poslaný každému, podepsaný ministrem zdravotnictví a generálním ředitelem „mé“ zdravotní pojišťovny (že ani on neví, která bije?!), zvoucí mne na bezplatné vyšetření

zaměřené na včasné odhalení případného zhoubného nádoru děložního čípku.

Na první dobrou jsem chvíli váhala, jestli nemám být iritována, za co moje zdravotní pojišťovna vyhazuje prachy = míním poštovné. Je mi 70 let a i kdybych měla děložní čípek, tak nejspíš bez rakoviny, anebo by mi to bylo fuk...

Aléééé já jsem před 20 lety prodělala hysterektomii; přesněji prodělala jsem operaci, během níž mi vybrali vše od vaječníků, vejcovodů až jistěže po dělohu. Měla jsem 4 druhy nádorů, největší velikosti holubího vejce.

Netuším, jak velká vejce snáší holub, zato mé nádory, doprovázené i cystou, nebyly zhoubné; teda bolestivé byly slušně. Že by mi odebrali dělohu a nechali čípek? To snad nejde, pane GŘ mé zdravotní pojišťovny!?

(Byť pravda navrhla jsem, ať mi rovnou vezmou i slepé střevo – když už tam budou všechno vyndavat – ale řekli, že to nechaj´ případně na dalších chirurzích, když někdy bude třeba.)

Podotýkám, že již před zmíněnou operací jsem byla klientkou pojišťovny, která do mne vrazila prachy za poštovné, aby mne ve věku 70 let pozvala na bezplatné vyšetření děložního čípku.

A tak jsem si vzpomněla na Murphyho zákony, vyhledala v knihovně knížku – a hodinu si četla a smála se a byla jsem a dosud jsem celá radostná.

Takže díky pojišťovno, peníze sice házíš „do žumpy“, ale já jsem se pobavila.