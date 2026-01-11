Jak je důležité míti Filipa
Chápu ho v tom, že si chce přijít na stejný nebo aspoň podobný peníz, který měl coby europoslanec. Na to ovšem nemusí být ministr; to může být poradcem kohokoliv kdekoliv. Aspoň Macinka by to měl chápat.
Je mnohem důležitější „nemíti Filipa“, protože se chová jako nevycválený puberťák (doufám, že jsem zvolila slova nežalovatelná), čímž míním jeho absurdní výkřik loni 17. 11. na Národní třídě.
Chová se neadekvátně svému věku až tak, že by mne zajímalo, byl-li na škole šikanován, nebo šikanátor... Má prostě neuvěřitelné ego, resp. potřebu sebeprezentace.
Hele nemám žádné psychologické vzdělání, jen mám názor.
Stejně tak mám názor, že co se týče PePy, nedivím se, že ho Motoristé sobě chtějí „klepnout přes prsty“, páč někdy to fakt vypadá, že by rád zvýšil své pravomoce. A protože změnil názor na svoji druhou kandidaturu – chce opětovně kandidovat na prézu – tak z jeho výkladu naší ústavy taky nejsem odvázaná...
Alena Křehotová
Stává se to jen mně?
Třeba dneska. Šla jsem do sámošky koupit knedlík. Ve frontě u pokladny za mnou stála paní, která mi anglicky sdělila, že chlapi jsou dobrý jen na vaření a žehlení. Teda ona řekla „vošing“ čili praní, ale pantomimicky žehlila.
Alena Křehotová
James Bond, hortenzie, oleandr, rohožka aneb všechna má paměť
Už před lety jsem si říkala, že na smrtelné posteli si budu pamatovat jména všech herců, kteří za mého života hráli agenta 007. Páč bude jasný, že umírám „včas“ a ne jako úplný dement. To bych nerada.
Alena Křehotová
Kdyby Decroix-ová a Černochová radši mlčely...
...mohli bychom současné vládě všichni věřit o něco málo více. Je jasné, že když do Polska teď vlítlo cca 19 dronů, ruských = nejspíš i z Ruska, tak je to buď ruská provokace, nebo zkouška. Nebýt toho, že ministryně Černochová
Alena Křehotová
Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...
Meteorologové sem, na severozápad, furt slibují nějaké deště či přeháňky, přičemž jim uniká, že jsme v dešťovém stínu Krušných hor. Totéž dělají už dlouhá léta politici: Severočeskému kraji (Ústeckému) slibují kdeco - a výsledek?
Alena Křehotová
Jsem plna dojmů - páč jsem před hoďkou volala policajty; zcela iritována
To bylo tak: nějaký pako na elektrokoloběžce mi hodilo do okna „něco“ = asi zapalovač, ale páč já byla u počitadla, tedy 40 cm od okna, tak jsem vystartovala, vzala ten předmět, hodila ho za tím parchantem na elektrokoloběžce a
