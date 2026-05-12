Já vlastně v tzv. Sudetech nežiju; a že si to 71 let myslím.
v roce 1997 takové to vládní českoněmecké vyrovnání se s minulostí. Byť pravda, Němci neuznali neplatnost Mnichovské dohody od počátku, zatímco my jsme nechtěli žádné válečné náhrady za nic. Drobná diplomatická disproporce...
Aléééé konání sjezdu tzv. Sudetského zemského sdružení (Sudeten Landsmanschaft) v Brně mi fakt přijde přes čáru.
Až tak že jsem si od umělé inteligence a posléze i na Wikipedii vyhledala, co že jsou to Sudety. Abyste nemuseli hledat: geografický původ a význam je asi keltský „sudéta“ = „les kanců“; objevilo se u Ptolemaia (ve starověku) pro zalesněné hory ve střední Evropě. V odborném smyslu označuje Krkonošsko-jesenickou subprovincii...
Wikipedie ovšem uvádí i další možnosti: balkánská stopa, což jsou Kozí hory; pak i Sudeta Ore a už jsme zase u Ptolemaia při popisu Germánie, nicméně zůstává pás pohoří od Krušných hor po Jizerky.
Zeměpisně – a k tomu i politicky – bych se mohla rozkecat k tomu, co všechno po roce 1938 byly Sudety. Takže do toho zatáhnout i Brno.
Leč zpět do přítomnosti. Je sice divné, že si jakási německá soukromá společnost zvaná Sudetendeutsche Landsmaschaft (snad jsem to napsala dobře) udělá spicha v Brně, no ale co už. Třeba si tam udělá spicha i nějaká další soukromá společnost (Mossad, Hizballáz... vím já ???).
A bude mít jako hosta nějakého toho Södera, kterého si pak pozve na hrad náš pan prezident...
Tady žít je fakt dost geograficky náročné a politicky zavádějící... ještě že jsem stará.
Alena Křehotová
Milión chvilek říká: stáhněte tu věc.
Kromě toho vyzývá k jakýmsi pochodům příští týden v krajských městech a týden na to zase někde (Václavák?), zatímco dneska je cca 150 000 (anebo 15 000) lidí na Staromáku v Praze na podporu médií veřejné služby...
Alena Křehotová
Když atypické (Velikonoce), tak atypické sakumprásk
Svoje milovaná vnoučátka už jsem tu letos měla, takže vajíčka natvrdo (s obtisky z roku 1997) už spapkala. Jistěže je nespapkala s obtisky; obtisky nám zůstaly na rukou při loupání vajíček. Ovšem naučila jsem vnoučata třetí věc.
Alena Křehotová
Po letech budu na hodovačku mít vajíčka
Už drahně let dávám hodovníkům na Velikonoce sladkosti. Nejen skrzevá to, že vejce jsou drahá, ale hodovníci dávají přednost sladkosti před vajíčkem na tvrdo. Tak mělo být i letos. Už v sobotu 21. 03. jsem koupila miňonky.
Alena Křehotová
Okres na severu (potřetí) - umíráme tu předčasně; ale to víme
Žiju tu 71 let a vím, že by se dalo žít v lepším prostředí. Neb už ve svých 19 letech - při nástupu na VŠ - jsem na plicním odd. ( asi polikliniky či jakém to zdravotnickém zařízení) na Kulaťáku v Praze, slyšela od doktorky,
Alena Křehotová
Okres na severu (podruhé) - tady vzniklo filmů... a výbornejch
Původně jsem si říkala, že jestli se vrátím k „Okresu na severu“, tak abych psala o divokých devadesátkách. Ale když prej je teď furt v nějaké televizi Most u Remagenu... To nemohu přejít - totiž všechny ty filmy, které vznikly
