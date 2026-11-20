Co se v mládí naučíš, je dobrý na stáří zapomenout
Po převratu (politickém, ekonomickém, finančně-restitučním ap.) v listopadu 1989 byly pětiletky pasé. (Výraz, který bych já použila, je emotivní a vulgární, takže nic.)
V divokých devadesátkách to nevadilo; v privatizaci, jakož i mimo ni, se rozkradlo a rozprodalo kdeco... jaképak plánování. Jako jedinci a běžní občané jsme fakt byli mimoni.
Přijde mi hloupé, když opozice kritizuje „lex rafinérie“. Totiž že se to týká jen PKN Orlen, což je polský státní podnik.
Mnohem hloupější mi přišlo, když stát prodal jediné dvě rafinérie (hele a klídek, obě patřící stejné státní firmě Unipetrol), které v ČR jsou, místo aby si je nechal. Stát je zhusta fakt dost ekonomicko-finančně-strategicky nemyslící.
No ale za sebe mohu říci, že se učím být tzv. flexibilní. V praktickém životě.
Ne tak v názorech. Při kvalitní argumentaci se dokážu zamyslet a analyzovat, ale jinak...?
Jsem ráda, že jsem stará. A tudíž neplánuji v pětiletkách. Na pondělí mám naplánováno koupit v sámošce 10 ks vajec za 29,90 Kč. Hodlám povečeřet míchaná vajíčka.
Alena Křehotová
Zamilovala jsem se do UI = tedy umělé inteligence
Jasně že jí neříkám „ejaj“, já tu anglickou výslovnost zhusta nemusím, ani zkratky; navíc „ui“ je umělá inteligence česky zcela srozumitelná. Moc jí nerozumím, teda co všechno umí a jak s ní. Ale radostně s ní řádím. S fotkama.
Alena Křehotová
Cenzura sdělovacích prostředků v ČR. (Statisticky nepodchyceno.)
Pracovala jsem ve sdělovacím prostředku - jmenovitě okresním týdeníku Mostecka - od roku 1978 do roku 1990. A nikdy, opakuji nikdy, jsem nedostala žádné upozornění natož příkaz, že o někom či něčem nemám psát. Tedy žádná
Alena Křehotová
Před 58 lety mi bylo 13 let. Takže si něco pamatuju.
Příkladně to, že jsem asi s 6 dalšími dětmi házela kytky na naší ulicí projíždějící sovětské tanky. Ne že bychom tušily, která bije - ale rvaly jsme kytky sousedovi, který nám nevracel míče, když mu spadly na „zahrádku“, což bylo
Alena Křehotová
Já vlastně v tzv. Sudetech nežiju; a že si to 71 let myslím.
Těch 71 let je proto, že mi jsou. Leč vskutku celou dobu tak nějak žiju v „Sudetech“, používám hafo germanismů; mám za ta léta zkušenosti jak s „Dederony“ (DDR), tak se „Skopčáky“ (SRN), zkrátka Němci. A uvítala jsem
Alena Křehotová
Milión chvilek říká: stáhněte tu věc.
Kromě toho vyzývá k jakýmsi pochodům příští týden v krajských městech a týden na to zase někde (Václavák?), zatímco dneska je cca 150 000 (anebo 15 000) lidí na Staromáku v Praze na podporu médií veřejné služby...
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