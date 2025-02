Churchillův syndrom = čím nezdravěji žiješ, tím déle; to jsem celá já

Hele to je samozřejmě nezdokladované, jen je to o tom, že Winston hulil doutníky, popíjel whisky a dožil 88 let. Někde jsem to nedávno zaslechla a tudíž hupla

na Wikipedii a na té se v podstatě dočetla toliko toho, že Churchill umřel v 88 letech na cévní mozkovou příhodu. A že něco jako Churchillův syndrom je výjimka, spíš nepravděpodobnost. Já mám ovšem Churchilla ráda, neb kdysi pravil: No sports! S tím jsem se ztotožnila už ve svých 30 letech. V roce 2015 jsem se ztotožnila s Nebudu stát, když mohu sedět; nebudu sedět, když mohu ležet. Prej to taky řekl Winston. Nejsem si jista, co všechno Winston řekl, ale je mi sympatický. Včetně toho, co řekl o tzv. Mnichovské dohodě. Asi mám Churchillův syndrom.