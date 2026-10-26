Cenzura sdělovacích prostředků v ČR. (Statisticky nepodchyceno.)
„preventivní“ cenzura.
Zato pár „držkovejch“, že jsem něco „vykecala“ jsem posléze dostala.
Vykecala jsem vojenské tajemství. Napsala jsem, že kpt. Řezníček z OVS Most předával povolávací rozkazy brancům.
Průšvih. Buď někdo z OVS, nebo bez hodnosti Řezníček předával, problematický byl i Most = v mosteckém týdeníku. No inu ano, dostala jsem první držkovou svého pracovního života a komentovala ji slovy: „Vůbec nepochybuju o tom, že západoněmecký tiskový magnát Axel C. Springer čte Rozvoj a teď ví, kdo tu předává povolávací rozkazy“.
Pak jsem dostala ještě držkovou za uveřejnění fotky herců Vostřela a Šaška – nějak nesměli hrát v Praze, jinde jo – a tady hráli a já potřebovala na stránku nějakou fotku... A našla bych i pár dalších humorných historek.
Toliko k cenzuře an block. Nikdy jsem ji apriori nezažila; párkrát jsem dostala dodatečně držkovou za uveřejnění něčeho, co za rudých bratrů bylo nezpůsobilé.
Nezpochybňuji, že někteří jedinci byli cenzurováni. Ať v tisku, divadle či jinde. Zpochybňuji, že zrušení koncesionářský poplatků nezbytně vede k cenzuře. Nebo ovládání.
Stejně tak kontrola NKÚ je normální a zajistí, že veřejnoprávní média neplýtvají příjmy.
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