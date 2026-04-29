Když řešíte budoucnost svého dítěte a dítě řeší délku jízdy tramvají
Byla to úleva a vize lepších zítřků. Zoufalé matce spadl kámen ze srdce, uffff, máme čtyři roky!
Zase tak úplně jednoduché to nebylo, přišly samozřejmě i jiné radosti a změny v jeho životě, ale oproti základce a tomu co jsme zažili, tak střední byla ráj.
V té době jsem žila na obláčku jistoty – až přijde další rozhodování co dál, budu mít doma už dospělého jedince, jistě zmoudřelého a mentálně schopného posoudit svou další životní etapu. Je to stejný prachsprostý omyl, jako když vám někdo po narození dítěte tvrdí, že teď už jen 18 let a máte to za sebou☹
Nenápadně, plíživě se přiblížil konec prvního pololetí čtvrťáku a doma nastalo peklo.
Já, matka - v permanentní křeči a v režimu „vysoká škola znamená perspektivu, budoucnost!“
On, puberťák, maturant, bytost s kapacitou soustředění zlaté rybky a s prioritami jasně seřazenými (hlavně ať to není daleko). Sedí. Scrolluje. Občas přikývne.
Já, matka – dobrá práce taky může být řešení. Ale co je to DOBRÁ práce? Varianta „jít po maturitě pracovat“ zní na první pohled velmi dospěle.
Dokud se nezačne mluvit o věcech jako osm hodin denně, pravidelná docházka, odpovědnost. Najednou se ukazuje, že práce je fajn koncept, ale spíš do budoucna. Hodně vzdálené budoucnosti. Třeba od září… ale KTERÉHO roku, to už se neupřesňuje.
On, puberťák, maturant – jak dlouho bych musel studovat? Máme někde kolem vysokou, kam dojedu tramvají? A můžu si dát po maturitě ještě prázdniny než začnu hledat práci?
Každý den se potkává moje panika s jeho zenovým klidem. Já řeším život, on jízdní řády. Já hledám střední cestu mezi nátlakem a rezignací. On hledá nabíječku na mobil.
Finální rozhodovací proces a kritéria výběru vysoké školy (jo, nakonec by přece jen „raději“ studoval než pracoval):
· Jak dlouho to trvá MHD? (jen tramvaj, žádné metro)
· Musím někde přestupovat?
· Budu mít rozvrh, abych nemusel vstávat ráno před osmou?
· Vezmou mě bez přijímaček?
Obsah studia? Perspektiva oboru? Uplatnění na trhu práce? To jsou informace, které budou možná relevantní… někdy… později… třeba.
Pravda je někde mezi, mezi mým strachem o jeho budoucnost a jeho klidem buddhistického mnicha. A tak se znovu po stopadesáté „kousnu“ a řeknu si, že pokud se dokáže rozhodovat aspoň podle toho, kam se dostane MHD do dvaceti minut, možná to nakonec zvládne. I bez mé paniky, plánů a krizových scénářů.
Některé životní fáze nejdou holt vyřešit. Jen zapít.
Alena Kravarčíková
