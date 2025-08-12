Jak si udržet úroveň
Milá beruško,
Sorry, že začínám přísně, ale co čekáš od otce. Já vím, máš stejnou zásadu jako já. Když se nic vážného nestane, je lepší mlčet. Takové ty fráze jsou na nic. Často se stane, že ani ty, ani já, nebo obecně vůbec ta druhá strana neví, co říct. Tak nic neříkej. Máš pravdu. Mlčení je cesta, abys neřekla, co nechceš říct. Ale i když řekneš: „Otče, jsi mi ukradenej.“ Aspoň něco se člověk dozví. Zavolat mi občas musíš, jak se ti daří, to se patří. Nic vyčítat nebudu, když uslyším, že děláš něco špatně. Nebudu ti dělat velkou hlavu a neřeknu nic. Jak se říká na tváři lehký smích. Když to půjde, ty taky po tom, co zažívám já, mlč s úsměvem. Já to poznám, že víš všechno.
Doufám, že takový polibek se pozná i na dálku. Tak tedy… dej vědět něco o sobě.
tvůj otec
Martin Králíček
Pravěk
Přestože den byl v prosluněné pohodě, v proutěném koši měli uloveno dost ryb, volnost a nevyčerpatelné množství sil přírody by dnes každý mohl závidět, v úplné pohodě nebyli. Proč??
Martin Králíček
Jak poděkovat Ježíškovi
Pár slov o tom, že za každý dárek by se mělo poděkovat, nic neměnit i kdybychom z té velikosti už vyrostli.
Martin Králíček
Detektivka
Nic příjemného pro nikoho, kdo byl tomu blízko, nikdo k tomu nechtěl nic říct. U barového pultu se jedné návštěvnici ztratil náramek. No že ztratil? Neztratil. Krádež to byla jednoznačně.
Martin Králíček
Pád kaskadéra
Jako kluci jsme obdivovali pana Brabence. Říkali jsme mu Mravenec, byl kaskadér a je pro tenhle příběh důležité, že jsme mu tak říkali a nikdy nám za to žádnou nevrazil. Chlubíme se, že nám to trpěl a jiným ne.
Martin Králíček
Kapitán
Jak to chodí, když námořníci slaví, o dvojím výkladu a proč jsou chvíle, kdy se i na oslavě pochybuje.
