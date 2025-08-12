Jak si udržet úroveň

Dlouho o sobě nevěděli a bylo třeba dát o sobě vědět. A když o sobě dají vědět, tak pak vědí. I mlčet je třeba na úrovni.

Milá beruško,

Sorry, že začínám přísně, ale co čekáš od otce. Já vím, máš stejnou zásadu jako já. Když se nic vážného nestane, je lepší mlčet. Takové ty fráze jsou na nic. Často se stane, že ani ty, ani já, nebo obecně vůbec ta druhá strana neví, co říct. Tak nic neříkej. Máš pravdu. Mlčení je cesta, abys neřekla, co nechceš říct. Ale i když řekneš: „Otče, jsi mi ukradenej.“ Aspoň něco se člověk dozví. Zavolat mi občas musíš, jak se ti daří, to se patří. Nic vyčítat nebudu, když uslyším, že děláš něco špatně. Nebudu ti dělat velkou hlavu a neřeknu nic. Jak se říká na tváři lehký smích. Když to půjde, ty taky po tom, co zažívám já, mlč s úsměvem. Já to poznám, že víš všechno.

Doufám, že takový polibek se pozná i na dálku. Tak tedy… dej vědět něco o sobě.
tvůj otec

Autor: Martin Králíček | úterý 12.8.2025 10:22 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Martin Králíček

Pravěk

Přestože den byl v prosluněné pohodě, v proutěném koši měli uloveno dost ryb, volnost a nevyčerpatelné množství sil přírody by dnes každý mohl závidět, v úplné pohodě nebyli. Proč??

21.7.2025 v 16:28 | Karma: 7,49 | Přečteno: 158x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Králíček

Jak poděkovat Ježíškovi

Pár slov o tom, že za každý dárek by se mělo poděkovat, nic neměnit i kdybychom z té velikosti už vyrostli.

27.12.2024 v 14:32 | Karma: 6,20 | Přečteno: 101x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Králíček

Detektivka

Nic příjemného pro nikoho, kdo byl tomu blízko, nikdo k tomu nechtěl nic říct. U barového pultu se jedné návštěvnici ztratil náramek. No že ztratil? Neztratil. Krádež to byla jednoznačně.

3.4.2024 v 11:45 | Karma: 10,26 | Přečteno: 293x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Králíček

Pád kaskadéra

Jako kluci jsme obdivovali pana Brabence. Říkali jsme mu Mravenec, byl kaskadér a je pro tenhle příběh důležité, že jsme mu tak říkali a nikdy nám za to žádnou nevrazil. Chlubíme se, že nám to trpěl a jiným ne.

20.3.2024 v 8:00 | Karma: 12,31 | Přečteno: 256x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Králíček

Kapitán

Jak to chodí, když námořníci slaví, o dvojím výkladu a proč jsou chvíle, kdy se i na oslavě pochybuje.

15.3.2024 v 10:00 | Karma: 9,86 | Přečteno: 149x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Česko zpraží úmorné vedro. Bude až 37 stupňů, varují meteorologové

12. srpna 2025  11:05,  aktualizováno  11:19

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silnými vedry, která zasáhnou Česko od...

Muž při hádce v tramvaji máchal nožíkem a šroubovákem. Policisté ho zaklekli

12. srpna 2025  10:46,  aktualizováno  11:17

Slovní konflikt dvou cestujících v pražské tramvaji nepříjemně vyeskaloval až do bodu, kdy jeden z...

Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl

12. srpna 2025  11:12

Populární americká zpěvačka Taylor Swift oznámila své již 12. studiové album. Ponese název The Life...

Dceru nechala zemřít chladem, viní policie matku. V domě byli i zanedbaní psi

12. srpna 2025  11:09

Čtyřiašedesátiletá žena z Královéhradecka patrně zanedbala péči o svou hluchoněmou, mentálně...

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Martin Králíček

  • Počet článků 68
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 482x
Občas mne napadne "vypsat se z toho". 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.