Jak poděkovat Ježíškovi

Pár slov o tom, že za každý dárek by se mělo poděkovat, nic neměnit i kdybychom z té velikosti už vyrostli.

Můžeme jen tápat, kam poděly se dopisy, ve kterých jsme něco přáli si.

Co naplat? Že bychom nad dárky hopsali?

Třeba jsme dopisy zas tak dobře nepsali.

A to zase né. Stromek tím nezhasne.

Jen, možné bylo-li by…

aby už nekonaly se chyby.

Nalijme si vína, Bušku z Velhartic, lepší něco, nežli nic.

Držme se sklenic jako klíště a třeba příště. )

Tak na to hledím. Do Nového roku se vztyčeným hledím!

A nechodit hned s bolístkami ke křížku přece!

Jde o to zdraví mít a jen tak … žít.

Aspoň trochu lehce.

Takže : Děkujemeéé Ježíškuůů !!