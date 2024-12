kOmický blog DXXXIII.

Zvláštní, jak blízké osoby mohou být současně osobami velmi vzdálenými. Ačkoli sdílíme společnou domácnost, choť dokáže nesčetněkrát překvapit.

Pominu historické přešlapy, kdy jsem například jako kojící matka obdržela jako dar poukaz na „odpočinkový“ pobyt v hotelu, na který jsem ke zklamání dárce nikdy neodjela.

Zákonný partner překvapuje opakovaně, v současné době především v souvislostech s mým pracovním vypětím a zdravotním stavem.

V předvečer jednoho ne právě příjemného vyšetření muž sršel vtipy na moji adresu, až vyšlo najevo, že nemá nejmenší tušení, na jaké oddělení a za jakým účelem se do nemocnice chystám. O to ochotněji se pak ujal role taxikáře.

Pokud při pohledu na ženu sedící v neděli odpoledne nad pracovním notebookem choť utrousí ironickou poznámku, mám pro něj pochopení. I kolegové mě nabádají, abych obdobné aktivity vynechala. (Leč užitečnou radu, jak stihnout vše v pracovní době, nikdo nenabízí.)

Na opakované dotazy, zda spolu v týdnu nepůjdeme na oběd, už mě odpovědi nenapadají. Pozřít běžné menu (byť odpovídající omezujícím dietám) je pro mne prakticky nemožné. Jediný pokus v uplynulém měsíci nelze zapomenout, neb mi jej tělo připomínalo dobré tři dny.

Svoji vařenou rýži namísto mastných pečených brambor nemám kapacitu rodinným příslušníkům vysvětlovat. Večer pravidelně slýchám otázku, zda mi manžel může něco nalít, ačkoli do sebe právě liji třetí bylinkový čaj.

Radostný byl i náš tradiční předvánoční pobyt v hotelu. Odpoledne jsme se ubytovali a vyrazili do wellness. V sauně se drahý zákonný protějšek tázal, proč zatahuji břicho. Dotaz mě překvapil, stejně jako jeho skutečnost, že je jeho žena opravdu tak pohublá.

Aby můj údiv nekončil, na vánočních trzích choť neustále nabízel konzumaci bramboráku a podobných dietních lahůdek. Po desátém dotazu jsem kapitulovala a odevzdaně snědla hranolky. A večer na pokoji vypila jednu sklenku šumivého vína, přičemž na další jsem si netroufla a zbaběle usnula.

A ráno u snídaně – snad prvně v životě – manžel nabídl, že mi přinese kávu, kterou sám nepije. Po výčtu nabídky espressa, lunga a americana jsem pojala mírné podezření, že se mě snaží zabít. Ale předpokládám, že pokud by to měl opravdu v úmyslu, volil by snadnější cestu.