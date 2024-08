kOmický blog DXV.

Když se nyní již bývalá kolegyně zeptala, zda syn nechce brigádu, měla jsem odmítnout. Bohužel jsem se zodpovědně zeptala.

Jednalo se o malování jejich dočasně pronajatého bytu. Vzhledem k termínu stěhování, ale též k okolnostem u nás v rodině, bylo třeba výmalbu půdní vestavby o rozloze přibližně devadesáti metrů čtverečních stihnout za dva až tři dny.

Synek oslovil s žádostí o pomoc svoji sestru, matka se nabídla sama a otec poskytl součinnost při nákupu barev, pásek, krycích igelitů a nových válečků. Ostatní výbavu jsem chystala v neděli večer po příjezdu z chaty, přičemž největší oříšek bylo najít a poté vyprostit teleskopickou tyč. Se vzkazem o přibalení štaflí a skládacích schůdků byla malířská výzbroj s klíči od předmětného bytu zanechána v předsíni.

Docházející papírovou pásku jsem dětem doplnila v polední pauze a z práce odcházela brzo, (s mírnou výčitkou, neb právě nastoupila nová kolegyně). Po výměně šatů za pracovní kraťasy a tílko jsem se s válečkem v ruce a čerstvě zředěnou barvou připojila k dětem.

Jejich pečlivou přípravu před malováním nutno ocenit. Naopak bylo třeba přiznat, že jsem podcenila obhlídku terénu. Čtvrté patro bez výtahu je trochu náročnější na transport vybavení, především však půdní vestavba často zahrnuje přiznané trámy a navíc v letních měsících vykazuje značně nelidské teploty. Dva ze tří pokojů nadto pokrývala původní výmalba sytých (brutálních) barev.

Mírný problém byl s vodou, která po odpojení pračky majitelem bytu prokapávala buď z jejího přívodu (bez obvyklého závěru), případně z umyvadlové baterie v případě vypnutí hlavního uzávěru vody. Ale na poněkud neobvyklý postup jsme si záhy zvykli a ekologicky využili i zachycenou vodu.

První den se nám povedlo vymalovat především barevné pokoje, u kterých byl předpoklad nutnosti více vrstev. Druhý den děti dopoledne bojovaly s rozlehlým obytným prostorem. K jejich cti mohu říci, že dokonale zakryly parketovou podlahu, stěnu obloženou kamenem i členitou kuchyňskou linku. Galerie se vstupem do horních pokojů čekala na mne.

Nutno říci, že pantofle nejsou pro výstup na štafle vhodnou pracovní obuví, zejména když i na žebříku potřebujete teleskopickou tyč k nanesení barvy na sešikmený strop. Nepočítaje potřísněnou pokožku, tuto část jsem překvapivě zvládla bez úrazu.

Odpoledne se objevili budoucí obyvatelé bytu, několik minut poté, co jsem si nedopatřením cákla barvu do oka. V koupelně jsem podlehla chvilkové obavě z oslepnutí, neb Primalex ukrutně pálil a pohled do zrcadla zachytil rohovku nyní nevidoucího oka zcela přebarvenou na bílo. Po propláchnutí se zrak obnovil a oko zrudlo.

Nedopatřením mi též z výšky padající předmět vyrobil bouli na pravém spánku. Děti projevily účast a obavy – nejsem si však jistá, zda šlo o mé zdraví nebo o dokončení malířských prací. Zranění se několik dalších dní nečekaně projevovalo bolestí při kousání, nicméně ne natolik, aby to mělo vliv na pokles tělesné hmotnosti.

Nejtěžším úkolem bylo zamezit prosvítání zeleného podkladu, fialová podlehla o jeden nátěr dříve. A další výzvou byl úklid. Navzdory použitému krytí strávili potomci poslední hodiny brigády s hadrem a kbelíkem. Ve večerních hodinách ale děti svorně zamítly možnosti vrátit se ještě příštího dne.

S přibývajícím večerem vyvstal problém, jelikož stávající vybavení zahrnovalo omezené množství svítidel a mezi stíny na zdech bylo obtížné identifikovat nedokonale natřená místa. Využívali jsme stolní lampu i svítilnu mobilního telefonu, přesto jsme si výsledky nemohli být stoprocentně jistí.

Odpoledne i večer volal nejmladší potomek. Byl celý den převážně sám, tatínek se krátce objevil doma pouze mezi prací a nohejbalem. Bohužel nikdo nebyl reálně schopen odhadnout, kolik času k dokončení díla bude ještě třeba.

Kolem půl desáté synek navrhl, že část malířské výbavy odnese do auta. Dcera nadále zodpovědně stírala stopy bíle barvy z nepatřičných míst a já dokončovala boj s barevným podkladem. Před desátou jsem slila Primalex do kbelíku pro případné nutné korekce a propláchla válečky a štětce.

Do synkova auta jsem usedala opatrně, abych mu neušpinila sedadlo. Doma nás o půl jedenácté přivítal stále nespící nejmladší člen rodiny, zatímco drahý choť přivlál kolem jedenácté vyčerpán sportem a posílen pivem.

Stopy barvy jsem příštího dne nacházela nejen na těle, ale i na obuvi a kabelce. Přesto jsem byla za čas strávený s velkými dětmi v atmosféře vzájemné spolupráce vlastně nesmírně vděčná. Jen příští brigády hodlám načasovat lépe.