kOmický blog DXCIV.
V době všeobecné digitalizace mám stále zpátečnický pocit, že se ukládáním dat do cloudu místo na papír stáváme zbytečně zranitelní. Stejně tak bez mobilu ztrácíme spojení i s vlastní rodinou a nejsme schopni poslat platbu ani vyzvednou zásilku.
Omluvou mé ranní zapomnětlivosti budiž skutečnost, že jsem předešlý den odpracovala téměř devět hodin, hodinu cvičila, dvě hodiny masírovala a kolem deváté večer se u maminky pokoušela zjistit, jaký typ baterie má u kuchyňského dřezu.
Ráno proběhlo klasicky hekticky a nepřítomnost telefonu v kabelce mi došla někde na trase mezi naší obcí a velkoměstem. O návrat jsem se ani nepokusila, pouze požádala chotě, zda by se neoptal nejstaršího syna, zda se náhodou nechystá do města.
Jelikož maminka digitalizaci vzdoruje výrazně úspěšněji než já, nemohla jsem jí ani napsat e-mail s omluvou, že jsem se večer nezdržela déle. A navzdory přítomnosti pevné linky na pracovním stole nebylo možné ani zavolat, jelikož si mimo vlastního čísla pamatuji spojení jen na chotě a sestru.
Manželovi jsem e-mail s číslem na „pevnou“ napsala s několika dalšími organizačními informacemi. Zavolal mi zpět, aby mi oznámil, že synek domov opustil dříve, než se mu dovolal – a tím zničil moji naději na obnovení spojení ze světem. Nabídl svůj nepoužívaný přístroj a upřesnil mi předání vozidla po dobu vlastní večerní vánoční besídky.
Další mailová pošta směřovala exkolegovi do bývalého zaměstnání, kam jsem se měla odpoledne dostavit na drobnou výpomoc s balením tomboly čítající přes sto položek. Obratem potvrdil, že na naší domluvě se nic nezměnilo.
Na pracovní úsilí neměla nepřítomnost mobilního telefonu zásadní vliv a díky sofistikovanému systému plateb za MHD kreditní kartou jsem při přesunu na odpolední brigádu telefon nepostrádala. Během polední pauzy a po práci jsem dokonce zvládla pouze na jméno vyzvednout dva balíčky (a nadto své objednané boty výhradně s vytištěným heslem vyzkoušet a obratem vrátit).
Bývalého kolegu jsem při příchodu požádala, zda je později možné manželovo vozidlo umístit na dvoře a zda mohu využít jejich pevné linky pro jeden soukromý telefonát. Pobaven nabídl a vzápětí realizoval hovor sám, neb mého drahého chotě zná ještě déle než mne a jeho číslo má pochopitelně uložené.
Po hodině balení, kdy mi telefon chyběl především jako těžítko, se dostavil manžel, předal mi klíče od auta (bezpečně zaparkovaného v neplaceném dvoře) a náhradní telefon. Na tento mi pak několikrát volal – že doma nefunguje elektřina, kdy asi budu končit a že jde ještě na jinou besídku.
Telefonát o domácnosti bez elektrické energie (obohacený o několik katastrofických scénářů) se opakoval s jistou mírou naléhavosti, pročež jsem chtěla činnost ukončit dříve (neb bylo jasné, že se minimálně jednou ještě k balení darů dostavím). Ale když jsem vítězoslavně telefonicky oznamovala, že „mám pro dnešek hotovo“, již klidný choť usoudil, že není kam spěchat a mohu další hodinu pokračovat.
Mírně zmateně jsem tedy opatřila důstojným obalem několik dalších darů a posléze se – opět značně vyčerpaná – vypravila do večerních ulic pro společensky vyžitého manžela.
Během dlouhé cesty domů, (kterou jsem ze zvyku vybrala velmi neuváženě rozkopanou páteřní ulicí), mi manžel vesele vysvětloval příčiny výpadku proudu.
Doma byl při svíčkách pouze nejmladší potomek, jelikož jeho starší bratr se vydal mým autem (jedoucím toho času pouze na naftové výpary) vyzvednout svoji milou sestru. Neměla jsem možnost ho na tuto nepříjemnou skutečnost upozornit. Bystrý synek naštěstí nízký stav paliva včas identifikoval a na druhý pokus našel otevřenou čerpačku.
Otec rodiny po chvíli rozevlátého pobíhání mezi jističi přívod elektřiny do domácnosti obnovil a zmizel do tmy směrem k sokolovně. Společenských kontaktů není nikdy dost.
Usnula jsem záhy s vlastním telefonem připojeným k nabíječce, bezpečně uloženým na kabelce. A s vědomím, že tři nepřijaté hovory mohu vyřídit zítra a nedoručený balík PPL na mne klidně čeká na výdejním místě.
Jana Kozubíková
kOmický blog DXCIII.
Oslava kulatých narozenin s rodinou je fajn, nicméně potřeba zapít je s kamarády a kolegy přetrvala...
Jana Kozubíková
kOmický blog DXCII.
Historicky jsem k předvánočnímu období řadila úklid a pečení cukroví, poslední roky však naši specifickou rodinnou tradici představuje natírání nábytku.
Jana Kozubíková
kOmický blog DXCI.
K padesátinám se možná tradičně darují hodinky a šperky, manžel zcela nekonvenčně zvolil jako dar otužovací sud.
Jana Kozubíková
kOmický blog DXC.
Slavit plnoletost potomků je mnohem inspirativnější než kulatá výročí jejich rodičů; pročež jsme s rodinu hromadně oslavily 118. narozeniny.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIX.
Oslavy narozenin snáším výrazně lépe u druhých, aniž tato antipatie vychází z číslovky příležitostně gratulanty zmiňované.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Letos se stanice tramvají před tímto kostelem dočkala nového označení podle tohoto kostela, aby tak...
Tento kostel si zahrál jako jedno z míst v jedné epizodě Hříšných lidí města pražského Svědomí, kdy...
Praha
Staroměstské náměstí
Strašnice
Vánoční ulička v Praze 10-Strašnicích u Sokolovny
Prodej pozemku s možností residenční nebo komerční výstavby (Jeseník , Bukovice)
Šumperská, Jeseník - Bukovice
3 900 000 Kč
- Počet článků 613
- Celková karma 13,01
- Průměrná čtenost 313x