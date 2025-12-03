kOmický blog DLXXXX.
Objektivně jsem vyhodnotila, že sobotní dopoledne je příliš krátké na přípravu rodinného oběda pro předpokládaných sedmnáct strávníků. Za účelem získání času více byl obětován den volna, což potěšilo čtyřnožce, neb získal jednu předvíkendovou dlouhou ranní vycházku navíc.
Přípravy zahrnovaly obvolání či obeslání zástupců všech účastníků, aby byl zajištěn hladký průběh. Do pečlivě připravených plánů zasáhla fenka čivavy, která porodem nečekaného množství štěňat zpozdila či zcela zlikvidovala účast části mé rodiny.
Další přípravné aktivity zahrnovaly mírný úklid a intenzivní práci v kuchyni. Vzhledem k počtu rodinných příslušníku byl zvolen oběd formou rautu, včetně nabídky pro vegetariány.
Kuchyňský ostrůvek se pak v sobotu zaplnil talíři, ubrousky, příbory a především jídlem. (Neboť ve slušivé zástěře jsem strávila většinu dopoledne.)
Menu sestávalo z vývaru populárního zejména u nejmenších dětí, dále kuřecích a vepřových řízků v doprovodu klasického bramborového salátu (klasická oblíbená kombinace), a nabídce pro vegetariány sestávající z bramborového salátu obdoby s červenou řepou, pečené ryby, brambor a zeleninového salátu. Manžel přidal pomalu pečenou kýtu.
Jako sladká tečka byla k dispozici tvarohová buchta, bezlepková bábovka a manželem objednaný (nečekaně dvoupatrový) dort. Babička nabídku rozšířila o několik dalších druhů sladkého pečiva. Nejmladší účastníky potěšilo čokoládové fondue (a přibližně dvě kila ovoce), přičemž tato položka zmizela jako vůbec první.
Jako obvykle se ve smluveném čase dostavili pouze manželovi rodiče a bratr s rodinou. Tito gratulanti však poněkud svéhlavě sabotovali můj plán na vtipný dárek manželovi.
Obecně příchod hostů způsoboval tradiční zmatky s předáváním darů a květin, s připíjením a konzumací. Po zkušenosti z pozdního léta jsem však byla na tyto drobné nesoulady připravena a poměrně trpělivě opakovala, že si má jídlo nabrat každý sám v jakémkoli množství.
Problém s nabídkou nápojů téměř nevznikal, neb děti se obsloužily samy a mezi četnými abstinenty byla mizivá poptávka.
Některým účastníkům se dařilo udržovat konverzaci, jiným méně. Především náš nejstarší potomek se marně pokoušel, aby jeho slova byla vyslyšena. Jeho marný boj ukončil až odjezd části hostů.
Pětičlenná rodina mé sestry – a naše maminka – se měli dostavit o čtvrté, později páté... až nakonec (po několika zavádějících upřesněních) přijeli pouze ve třech kolem půl sedmé večer.
Jediná sestra si ovšem před gratulací mému choti vyžádala obálku s natištěným vagónkem, do které umístila svůj příspěvek na cestu Orient Expressem. K této jsme jako předvoj předávali s dětmi předčasně obdobnou lokomotivu slavného vlaku a další dva vagóny s podobným obsahem. Mrzelo mě, že můj inovativní nápad doplněný kresbami vytvořenými AI nenašel odezvu u ostatních. Zůstává ale naděje, že se počet vagónků s příspěvky časem ještě navýší.
Poslední hosté se bohužel nezdrželi se dlouho. Zbytek rodiny byl zaneprázdněn dohledem nad štěňaty, prací a soukromými záležitostmi. Poslali jsme jim alespoň balíček s řízky.
Zcela dle očekávání jsem po odjezdu hostů z průběhu odpoledne neměla téměř žádný paměťový záznam (jakkoli jsem též alkohol nepila). O jeho průběhu svědčily pouze hojné zbytky jídla a množství květin, z nichž polovina pravděpodobně patřila dceři.
Dojem naopak zanechal mladík, který u nás již strávil hodně času a kterého mi dcera konečně oficiálně představila. Setkání u dřezu zahrnovalo přibližně tři věty.
Peněžní dary skončily u manžela v centrální pokladně. Mezi osobnějšími dary mne jich pár opravdu dojalo. Naopak manžel své dojmy nedával příliš najevo, obdobně tak dcera. Ale náramek od tety na ruce nosí, (již vylepšený o jeden přívěšek).
V neděli jsem zaslouženě odpočívala a kuchyni se vyhýbala obloukem. Do Vánoc snad stihnu své rozporuplné dojmy zpracovat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIX.
Oslavy narozenin snáším výrazně lépe u druhých, aniž tato antipatie vychází z číslovky příležitostně gratulanty zmiňované.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXVIII.
Přívětivě slunečné podzimní dny často připadají na dny všední, což bylo po nepřívětivém víkendu inspirací pro využití možnosti pracovat z domova.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXVII.
Z neznámých důvodů připadá čištění odpadů v domácnosti především na mě, jakkoli tuto práci za typicky ženskou nepovažuji.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXVI.
Výmluva „nemám čas“ je velmi hloupá, neb distribuce minut mezi rozličné aktivity je výhradně v naší režii.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXV.
Po každém delším pobytu mimo civilizaci je obtížné přivyknout běžným podmínkám, které před odjezdem byly považovány za přijatelné.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
Zastupitelé Nymburka schválili na rok 2026 rozpočet s výdaji 1,018 mld. Kč
Nymburk bude příští rok hospodařit s výdaji 1,018 miliardy korun a příjmy téměř 723 milionů korun....
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Žalobce:Podmíněnému propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit
Podmíněnému propuštění odsouzeného vraha z Mírova na Šumpersku, který tři týdny po opuštění věznice...
Příbram vypracuje změnu územního plánu v oblasti Fantovy louky
Příbram vypracuje změnu územního plánu v oblasti Fantovy louky. Měla by určit, kde se může stavět a...
Prodej pozemku k bydlení v Starých Křečanech
Staré Křečany - Nové Křečany, okres Děčín
3 958 530 Kč
- Počet článků 610
- Celková karma 12,69
- Průměrná čtenost 313x