kOmický blog DLXXXVIII.

Přívětivě slunečné podzimní dny často připadají na dny všední, což bylo po nepřívětivém víkendu inspirací pro využití možnosti pracovat z domova.

Jakkoli tato možnost vybízí k delšímu spánku, vstala jsem poměrně brzo a venčení maxipsa věnovala o dvacet minut delší čas než obvykle. Čtyřnožec vypadal náramně spokojeně a barevný les a spadané listí přeneslo pozitivní náladu i na mne.

Dříve ráno obvyklou ranní kávu nahradilo několik preparátů, které se mají všechny užívat na lačno. Pročež rána trávím s kručením v břiše jejich konzumací.

Notebook jsem otevřela v kuchni, kde soustředění rušil synek odcházející do školy. Po půlhodině práce jsem zaznamenala, že nad kuchyňským stolem usilovně svítí žárovka, zatímco venku září slunce. Světlou pracovnu mi nahradil kempingový stolek rozložený v ložnici v místě, kde běžně stává eliptical (toho času přesunutý do obýváku k užití synkem).

Když svítí slunce, vyrábíme elektřinu - což je potřeba využít. Krátkou přestávku v práci jsem vyplnila nejen k vaření čaje, ale i věšení prádla. Dokázala jsem přitom vyřídit i dva telefonáty. Během další kancelářské práce jsem střídavě posunovala dolů a nahoru okenní roletu dle změny úhlu dopadu slunečních paprsků, abych si zachovala výhled na display.

Kolem druhé došlo na pauzu na jídlo. Odvozeno od začátku činnosti zbývala odpracovat ještě hodinka, která se nečekaně o jednu další protáhla. Po definitivním zaklapnutí notebooku jsem přemístila druhou várku prádla na sušák a krátce zapracovala v kuchyni, aby ostatní rodinní příslušníci měli co jíst.

Spěchala jsem na druhou procházku do lesa, neboť stále panoval krásný a překvapivě teplý podzimní den. Čtyřnožec se nečekané hojnosti zájmu podivoval; stejně jako dcera, která mi později volala se zvídavým dotazem, zda ho nemohu vyvenčit.

Po návratu jsme upekla bezlepkový piškot a dětmi oblíbenou lepkovou mramorovou bábovku. V mezidobí jsem natřela polici a slila a obnovila kvasný proces u všech tří variant kombuchy, kterou od léta podpůrně popíjím. A jako bonus jsem vyčistila od usazeného vodního kamene rychlovarnou konvici a nakonec zamázla uražený rožek zdi.

Ale večer jsem mohla ulehnout s vědomím, že čas ušetřený nerealizovanou cestou do velkoměsta a zpět byl rozumně investován do antistresové vycházky žloutnoucím listím.

Jana Kozubíková

  • Počet článků 608
  • Celková karma 12,69
  • Průměrná čtenost 313x
Zážitky a postřehy matky tří dětí na cestě z moravské metropole do obce Omice. Co můžete očekávat, pokud opustíte panelákový byt a vrhnete se do rekonstrukce kouzelného staršího domu za městem a péče o rozlehlou zanedbanou zahradu.

