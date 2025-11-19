kOmický blog DLXXXVII.
Dospělé děti obvykle naše víkendové nepřítomnosti vítají, neb skýtají prostor pro jejich vlastní plány obvykle čítající pět až deset návštěvníků. Má to svá úskalí, ale i pozitiva, neb po jejich párty bývá dům příjemně uklizen.
Po jedné z posledních akcí však při mytí nádobí neodtékala z dřezu voda. Klasiky jsem vyňala sítko, leč toto ohledání nepřineslo téměř žádný výsledek. Podobně úvodní použití podtlaku odtok nevylepšilo. Vydržela jsem jeden den.
Při dalším bezodtokém mytí nádobí jsem s jistou nadějí ve spíži nalezla zbytek jedlé sody a octa a jejich výbušnou směsí nechala dvakrát odpad probublat. Následné použití zvonu již výsledky přineslo. Současně vyvinilo naše milé děti, neb odpadní roura uvolnila nevzhledné chuchvalce evidentně dlouhodobého nánosu, (které jsem s jistou dávkou odporu vyhazovala do koše pod dřezem).
Když jsem nad usazeninami po půlhodinovém úsilí zvítězila, přispěl manžel poznámkou, že „...se na to chystal“. Budiž pochválen.
Ve sprchovém koutě celkem pravidelně při mytí hlavy využívám dobu prostoje při působení vlasové masky k odstranění krycí lišty a očistě odtokového žlábku, následované vynětím vypadaných vlasů nechutně obalených slizkou šedou hmotou. Kdysi jsme se s mužem míjeli ve dveřích koupelny a já neuváženě prohodila, že jsem mu vyčistila odpad. Dotčeně odvětil, že jeho vlasy ho neucpaly.
I proto jsem se při posledním obdobném překvapení v koupelně zdržela hlasitých projevů. U čistění zubů jsem opět zaznamenala neodtékající vodu, tentokrát u levého umyvadla naší double koupelny. Toho rána jsem spěchala, ale když večer nepřekvapivě problém přetrvával, odšroubovala jsem uzávěr a zjistila příčinu.
Tentokrát bych mohla chotě parafrázovat, neb mé vousy jistě odpad neucpaly. Za pomoci pinzety jsem otvor postupně uvolnila a váhala, zda se optat vousatého synka, zda se jednalo o jeho pokus o vytvoření přírodního filtru na vodu. Manžel si totiž vousy zkracuje pouze příležitostně a to především v hotelových pokojích.
Nakonec jsem taktně pomlčela vědoma si zbytečnosti řešení neřešitelného. Naopak mne to dovedlo k úvaze, co budu dělat, až se ucpe odpad u toalety. Snažím se věřit, že bych to řešit nemusela. Nicméně stále máme v záloze ještě jednu... a kdyby bylo nejhůř, pořád mohu na zahradě vykopat jámu na nad ní umístit kadibudku.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXVI.
Výmluva „nemám čas“ je velmi hloupá, neb distribuce minut mezi rozličné aktivity je výhradně v naší režii.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXV.
Po každém delším pobytu mimo civilizaci je obtížné přivyknout běžným podmínkám, které před odjezdem byly považovány za přijatelné.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIV.
Obvyklou nejistotu, zda se na dovolenou těšit nebo se předem děsit, jsem letos vyřešila naprostým vytěsněním.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIII.
Letošní náročný rok obnáší v naší rodině troje kulaté narozeniny a jeden vstup do světa plnoletých.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXII.
Gulášfesty se staly fenoménem obecního života posledních let, naši společensky žijící obec nevyjímaje.
