kOmický blog DLXXXVI.
Chvíli mi trvalo, než jsem to byla schopna akceptovat a přestat se dovolávat chybné výchovy k přehnanému pocitu odpovědnosti a dalších výmluv. Dospěla jsem však ke dvěma zásadním zjištěním – i odpočinek je nutné plánovat a je třeba stát nejen za vlastními sliby, ale především za odmítnutím.
Bohužel při zpětném hodnocení uplynulého měsíce – datovaného návratem z dovolené – musím pokorně přiznat, že dosud aplikace v praxi poněkud pokulhává.
Po návratu jsme do tradičních rolí vpluli poměrně rychle. Blahořečila jsem kolegyním, že se mi na pracovním stole nenavršila příliš vysoká hromádka záměrů. Pro zpestření jsme však běžný pracovní rytmus proložili dvěma velkými poradami, z nichž první kolegyňka odstonala. I proto jsem pár večerů strávila s notebookem a dobrovolné přesčasy na mne z výkazu docházky křičí dvoucifernou číslovkou.
Společenský život vedu nadále intenzivní. Bezprostředně po návratu zorganizoval manžel víkendovou podzimní grilovačku s přáteli, (evidentně dohání letošní letní deficit způsobený neplánovaně dlouhou terénní úpravou v zahradě). Následoval relativně klidný víkend s oslavou dědových narozenin a deštivý turistický víkend v Orlických horách v příjemném apartmánu pro sedm osob.
Mimo rodinného společenského života jsem zařadila četné individuální akce – setkání s bývalými kolegy (provázené výbornou zprávou o očekávaném potomkovi), návštěvu koncertu, tradiční „vánoční“ besídku s chmelovou brigádou, výroční setkání s maminami z předporodního kurzu (těžko uvěřit, že se známe dvacet let). A na závěr třídní sraz se spolužáky, (které znám ještě o patnáct let déle). Ve všech případech jsem byla iniciátorem akce.
Jako každý podzim došlo doma na výrobu nábytku; letos dvě policové skříňky pro synka vyrobil tatínek osobně - byť s drobnými potížemi začátečníka bez profesionální stolařské výbavy. Srdnatě jsem je po večerech natřela. Naopak při mytí části oken jsem s nelibostí zjistila, že loňský nátěr jejich rámů během roku mírně degradoval.
Díky vlivu ctěného otce letos potomci převzali většinu závěrečných činností v zahradě, což mi spolu s významnou neúrodou velmi ulevilo. I v běžných domácích pracích se – byť nepříliš úspěšně – snažím cíleně zvolňovat. Ač mám empiricky ověřeno, že nikdo z rodinných příslušníků nevnímá rozdíl mezi čistou a špinavou podlahou (či koupelnou). Reakce se dostavují výhradně na nevyprané prádlo (ačkoli peru průměrně jednu pračku za den) či nedostatek jídla k přímé konzumaci.
Znovu průhledné skleněné tabulky umožňují průhled na dvorek dosud oplývající bahnem a důsledně ničený naším maxipsem. Ale už jsem ochotná přiznat, že procházky s ním mi přináší více radosti než by mohl poskytnout absentující anglický trávník.
Závěr roku je údajně určen k bilancování. Věřím, že až budu za měsíc opět sčítat, bude výsledek lepší... a prostý výčitek.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXV.
Po každém delším pobytu mimo civilizaci je obtížné přivyknout běžným podmínkám, které před odjezdem byly považovány za přijatelné.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIV.
Obvyklou nejistotu, zda se na dovolenou těšit nebo se předem děsit, jsem letos vyřešila naprostým vytěsněním.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIII.
Letošní náročný rok obnáší v naší rodině troje kulaté narozeniny a jeden vstup do světa plnoletých.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXII.
Gulášfesty se staly fenoménem obecního života posledních let, naši společensky žijící obec nevyjímaje.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXI.
Zahrada letos milosrdně přinesla minimální úrodu, což poskytlo prostor pro dlouho odkládané úkoly mezi ploty.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Odhalit rakovinu z krve půjde do pěti let. Profesor Svoboda varuje před signály těla
Premium Jak naslouchat signálům vlastního těla? Které příznaky bychom neměli ignorovat, co rozhodně...
Na už připravené dopravní stavby chybí v rozpočtu přes 16 miliard korun
V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok chybí 16,5 miliardy korun na...
Japonská premiérka pobouřila schůzkou ve tři ráno. Zasekl se mi fax, hájila se
Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová se nezdráhá pracovat ani v brzkých ranních hodinách. Ani...
OBRAZEM: Autor se inspiroval kakaem. Slavná lahev Coca-Coly slaví 110. výročí
Svou historii má nejen nápoj Coca-Cola od lékárníka Pembertona, ale i jeho obal. První lahve byly...
Prodej stavebního pozemku, 3932 m2, Nalžovické Podhájí, okr. Příbram
Nalžovice - Nalžovické Podhájí, okres Příbram
3 949 000 Kč
- Počet článků 606
- Celková karma 12,79
- Průměrná čtenost 314x