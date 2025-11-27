kOmický blog DLXXXIX.
Letošní nepreferovanou oslavu jsem s mírným předstihem absolvovala na poradě oddělení; což pravidelně obnáší krátkou gratulaci, předání daru, květiny a následný pracovní programu vylepšený chlebíčky a zákusky dodanými oslavencem.
Vzhledem k číslovce obsahující nulu jsem vyhodnotila tento přístup jako málo důstojný, pročež se zákusky v kanceláři zvané „jeskyně“ podávaly další tři dny a před víkendem přibylo další občerstvení. U vchodu byla vylepena dopravní značka rychlostního omezení v obci a já přijímala gratulace, květiny a komplimenty. Dary jsem nečekala, o to více mě pozornostmi kolegyňky a kolegové potěšili.
Slavení s nejbližší rodinou jsem si představovala velmi poklidné, nečekala jsem však, že i s dětmi půjde o oslavu předčasnou (byť se sushi připraveným šikovnými potomky a veganským dortem). Manžel uplatnil své organizační schopnosti a připravil mi překvapení spočívající v odjezdu na Slovensko.
O narozeninách jsem se proto mlhou přemisťovala do Štiavnických vrchů, zcela v souladu s programem předem mi zaslaným. Cestou si drahý choť uvědomil, že zapomněl poukazy, které ho k výletu tímto směrem inspirovaly. Leč telefonicky byl ujištěn, že stačí jejich digitální verze. Ke mně stejnou cestou slovně i písemně přicházely další gratulace.
První den byly na programu ferraty, za účelem jejichž zdolávání muž zapůjčil příslušné vybavení; (bohužel praktická oranžová helma příliš neladila k mé fialové bundě). Během výstupu jsme ocenili softshellové rukavice, byť záhy zcela promáčené. Výhled do korun vzrostlých buků měl v mlze a dešti mystický nádech, ale po výstupu na vrchol se mlha milosrdně na chvíli rozestoupila, aby bylo možno krajinu krátce zaznamenat z výšky dronem.
Nemaje přehled o značení tras, zahájili jsme obtížností C, nicméně zásadní potíže nám nečinila. Choť pouze omezil pohledy k zemi a příležitostně byl limitován kolenem čekajícím na termín operace. I mne při pohledu dolu z visutého mostu lehce šimralo v okolí žaludku.
Večer jsme si připili z hotelových skleniček nealkoholickým sektem a odpočívali při sledování seriálu na Netflixu.
Příští den byly v rozporu s původním plánem pokořeny zbývající tři lezecké trasy. Počasí milosrdně ubralo déšť a odpoledne se při procházce lázeňským městečkem Sliač dokonce ukázalo slunce. Zde jsme v retro restauraci neplánovaně pozřeli oběd uchváceni prostředím evokujícím Anděla na horách. Stál nás 15 EUR na osobu a dobíhání na objednaný termín masáže, (jediný pevně daný bod dvoudenního programu).
Při krátkém přesunu do wellness hotelu jsem vyměnila sportovní oblečení za důstojnější outfit, abych se vzápětí v šatně svlékala a k příjemné celotělové Bali masáži. Za účelem vyčerpání poukazu následovala později odpoledne ještě ajurvédská olejová masáž hlavy. Mezidobí vyplnila návštěva saunového světa, plavání v bazénu a povalování ve vířivce.
V pondělí ráno jsme si užili hotelovou snídani (zahrnující i pokrmy pro gastroinvalidy); vzápětí vykompenzovanou intenzivním plaváním.
Během dopoledního přesunu zpět do vlasti mi uschly vlhké vlasy a po poledni jsem rozhodila kolegyni sdělením, že jsem si pětiapůlhodinové náhradní volno vyčerpala během necelých pěti hodin.
A dodatečným gratulantům z řad spolupracovníků jsem na dotaz, jak se cítím, odpovídala upřímným „žádný rozdíl“.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXVIII.
Přívětivě slunečné podzimní dny často připadají na dny všední, což bylo po nepřívětivém víkendu inspirací pro využití možnosti pracovat z domova.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXVII.
Z neznámých důvodů připadá čištění odpadů v domácnosti především na mě, jakkoli tuto práci za typicky ženskou nepovažuji.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXVI.
Výmluva „nemám čas“ je velmi hloupá, neb distribuce minut mezi rozličné aktivity je výhradně v naší režii.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXV.
Po každém delším pobytu mimo civilizaci je obtížné přivyknout běžným podmínkám, které před odjezdem byly považovány za přijatelné.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIV.
Obvyklou nejistotu, zda se na dovolenou těšit nebo se předem děsit, jsem letos vyřešila naprostým vytěsněním.
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 75 lidí, na dvě stě pohřešují
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Babiš se rozplakal, když mluvil ve Sněmovně o svém nemocném synovi
Přímý přenos S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel k řečnickému pultu ve...
„Asi dostal peníze na marihuanu.“ Fico napadl autora hanlivého nápisu křídou
Slovenský premiér Robert Fico slovně napadl studenta, který nedávno křídou napsal nápisy na chodník...
Železná páteř Ruska praská, v Putinově válečné ekonomice tiká dluhová bomba
Premium Dluhy ve výši čtyř bilionů rublů nashromáždil největší komerční zaměstnavatel v Rusku, tedy státní...
Překvapivé načasování. A kolik lidí bude Kubu následovat? ptají se politologové
Na odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS je překvapivé pouze načasování, míní politolog...
- Počet článků 609
- Celková karma 12,71
- Průměrná čtenost 313x