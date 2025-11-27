kOmický blog DLXXXIX.

Oslavy narozenin snáším výrazně lépe u druhých, aniž tato antipatie vychází z číslovky příležitostně gratulanty zmiňované.

Letošní nepreferovanou oslavu jsem s mírným předstihem absolvovala na poradě oddělení; což pravidelně obnáší krátkou gratulaci, předání daru, květiny a následný pracovní programu vylepšený chlebíčky a zákusky dodanými oslavencem.

Vzhledem k číslovce obsahující nulu jsem vyhodnotila tento přístup jako málo důstojný, pročež se zákusky v kanceláři zvané „jeskyně“ podávaly další tři dny a před víkendem přibylo další občerstvení. U vchodu byla vylepena dopravní značka rychlostního omezení v obci a já přijímala gratulace, květiny a komplimenty. Dary jsem nečekala, o to více mě pozornostmi kolegyňky a kolegové potěšili.

Slavení s nejbližší rodinou jsem si představovala velmi poklidné, nečekala jsem však, že i s dětmi půjde o oslavu předčasnou (byť se sushi připraveným šikovnými potomky a veganským dortem). Manžel uplatnil své organizační schopnosti a připravil mi překvapení spočívající v odjezdu na Slovensko.

O narozeninách jsem se proto mlhou přemisťovala do Štiavnických vrchů, zcela v souladu s programem předem mi zaslaným. Cestou si drahý choť uvědomil, že zapomněl poukazy, které ho k výletu tímto směrem inspirovaly. Leč telefonicky byl ujištěn, že stačí jejich digitální verze. Ke mně stejnou cestou slovně i písemně přicházely další gratulace.

První den byly na programu ferraty, za účelem jejichž zdolávání muž zapůjčil příslušné vybavení; (bohužel praktická oranžová helma příliš neladila k mé fialové bundě). Během výstupu jsme ocenili softshellové rukavice, byť záhy zcela promáčené. Výhled do korun vzrostlých buků měl v mlze a dešti mystický nádech, ale po výstupu na vrchol se mlha milosrdně na chvíli rozestoupila, aby bylo možno krajinu krátce zaznamenat z výšky dronem.

Nemaje přehled o značení tras, zahájili jsme obtížností C, nicméně zásadní potíže nám nečinila. Choť pouze omezil pohledy k zemi a příležitostně byl limitován kolenem čekajícím na termín operace. I mne při pohledu dolu z visutého mostu lehce šimralo v okolí žaludku.

Večer jsme si připili z hotelových skleniček nealkoholickým sektem a odpočívali při sledování seriálu na Netflixu.

Příští den byly v rozporu s původním plánem pokořeny zbývající tři lezecké trasy. Počasí milosrdně ubralo déšť a odpoledne se při procházce lázeňským městečkem Sliač dokonce ukázalo slunce. Zde jsme v retro restauraci neplánovaně pozřeli oběd uchváceni prostředím evokujícím Anděla na horách. Stál nás 15 EUR na osobu a dobíhání na objednaný termín masáže, (jediný pevně daný bod dvoudenního programu).

Při krátkém přesunu do wellness hotelu jsem vyměnila sportovní oblečení za důstojnější outfit, abych se vzápětí v šatně svlékala a k příjemné celotělové Bali masáži. Za účelem vyčerpání poukazu následovala později odpoledne ještě ajurvédská olejová masáž hlavy. Mezidobí vyplnila návštěva saunového světa, plavání v bazénu a povalování ve vířivce.

V pondělí ráno jsme si užili hotelovou snídani (zahrnující i pokrmy pro gastroinvalidy); vzápětí vykompenzovanou intenzivním plaváním.

Během dopoledního přesunu zpět do vlasti mi uschly vlhké vlasy a po poledni jsem rozhodila kolegyni sdělením, že jsem si pětiapůlhodinové náhradní volno vyčerpala během necelých pěti hodin.

A dodatečným gratulantům z řad spolupracovníků jsem na dotaz, jak se cítím, odpovídala upřímným „žádný rozdíl“.

Autor: Jana Kozubíková | čtvrtek 27.11.2025 20:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Jana Kozubíková

Jana Kozubíková

  • Počet článků 609
  • Celková karma 12,71
  • Průměrná čtenost 313x
Zážitky a postřehy matky tří dětí na cestě z moravské metropole do obce Omice. Co můžete očekávat, pokud opustíte panelákový byt a vrhnete se do rekonstrukce kouzelného staršího domu za městem a péče o rozlehlou zanedbanou zahradu.

