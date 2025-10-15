kOmický blog DLXXXIV.
Nejuváženějším krokem přípravy bylo zakoupení kompresních legín pro dvanáctihodinový let; a to den před odletem. Příruční zavazadlo do 7 kg ostatně neskýtalo mnoho prostoru pro vybavení na dva týdny.
Letenky do Singapuru zakoupil muž někdy v zimě, později zmínil, že si odtud odskočíme do Thajska. Dva týdny před odletem vyšla najevo kolize plánovaného pobytu se Singapore Grand Prix, (vyhánějící ceny ubytování do astronomických výšek a ovlivňující chod města), kterou choť kreativně vyřešil doplněním výletu do Malajsie.
V odpovědi na zvídavé dotazy zpětně hodnotím necelé dva týdny v Asii slovem „intenzivní“. Dvakrát jsme na jednom místě spali dvě noci, jinak dovolená sestávala z četných přesunů, obvykle spojených s půldenním pochodováním v „plné polní“.
V Thajsku jsme se stali pravděpodobně jedinými návštěvníky resortu, kteří běžnou dopravu lodí nahradili trailem přes džungli. Ale místní příroda za to každopádně stála – pominu-li lehce nechutné deseticentimetrové stonožky a pár nesouladů mapy s realitou.
Strmé „tekoucí“ skály tyčící se z moře do výšin několika set metrů, (nápadně připomínající vzdušné ostrovy z filmu Avatar), poutaly moji pozornost při pěších tůrách, přepravě autem nebo lodí, při výletu na kole i jízdě na skútru. Jedině z majestátních výšin sloního hřbetu jsem je úplně opomněla vnímat, zahlcena jinými vjemy.
Údajně velmi evropský a vyspělý Singapur nám představil zejména své technické divy, (ale i úžasnou botanickou zahradu). Thajsko nabídlo především lidský přístup a dechberoucí přírodu. Stejné slovo by bylo možné použít i pro místní intenzivní dopravu. Jakkoli je pro jízdu na skútru povinná helma, dobrá polovina místních ji nahrazuje ochrannou rouškou, ač jejich plíce pravděpodobně nezachrání. Obdobnou zkušenost přinesla i Malajsie.
Poznávání mělo různé aspekty. Snadnou „skoro ferratu“ odnesly mé zánovní sandály; manžel dokonce odmítl cestu dokončit. Jiný výlet k pláži se zvrhl ve speleologickou misi (jeskyňářky v žabkách a šatech). Naštěstí průchod jeskyní končil skutečnou ferratou, která nás přiměla k návratu.
S výletem na ostrov, kde se točil film Pláž, jsme měli obrovské štěstí, neb část roku je přístup uzavřen a otvíračka náhodou připadla právě na den, který byl v našem zaplněném programu za tímto účelem volný. Stejný nápad ovšem pojalo mnoho turistů.
Na stejném ostrově jsem se (neúspěšně) pokusila projít skrze skleněnou stěnu - směřujíc na terasu pověsit vyprané svršky. Boule na čele vydržela tři dny, modřina dva týdny. Obdobně bolestivou zkušeností byl o pár dní později výstup 1260 schodů k soše Buddhy, jakkoli výhled nás ohromil více.
Při přemístění zpět na pevninu nastal lehce dramatický okamžik, neb nás po přistání k dalšímu transportu rozdělili do dvou různých vozidel. Doklady i peníze měl u sebe muž. Vystačila jsem s pouhou znalostí jména hotelu; ubytování proběhlo hladce i bez placení na základě kopie pasu. Choť se dostavil později pobledlý, neb sám absolvoval přepravu poněkud zběsilou. Vyčerpání se projevilo později při společném vyplňování vstupních formulářů před návratem do Singapuru.
V závěru dovolené došlo na náhradní řešení - výlet do Kuala Lumpur luxusním nočním busem, který poskytoval osobní prostor hodný první tříday v letadle (jen bez drinků a letušek).
Dva dny jsme poznávali město kontrastů a bydleli v hotelech s nepochopitelnými čísly patra, střešními bazény a krásnými výhledy. Pobyt mezi mrakodrapy, vlnitými plechy a plastem trochu kazily střevní potíže, které alespoň manželovi nezabránily ochutnávat místní speciality.
Před návratem jsem uvolnila místo v batůžku odložením zničených sandálek a plavek, abychom mohli dětem přivézt pár drobných pozorností.
Ústup jsme zahajovali v poledne na palubě malajského autobusu, který jsme proložili singapurským metrem k letišti, aby nás po dvanáctihodinovém letu ve Vídni naložil synek do auta. O čtyřiadvacet hodin později jsme po téměř dvou týdnech byli zpět doma.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXIII.
Letošní náročný rok obnáší v naší rodině troje kulaté narozeniny a jeden vstup do světa plnoletých.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXII.
Gulášfesty se staly fenoménem obecního života posledních let, naši společensky žijící obec nevyjímaje.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXXI.
Zahrada letos milosrdně přinesla minimální úrodu, což poskytlo prostor pro dlouho odkládané úkoly mezi ploty.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXX.
Život v souladu s přírodou a rozumem - a také s přijímáním toho, co nemohu změnit - je mým cílem, který (pro mě překvapivě) dokonale odpovídá filozofii stoicismu.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXIX.
Vytváří-li první dojem u lidí jejich oděv, stavby pravděpodobně hodnotíme podle fasády a přilehlého okolí.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...
Najednou to jde. Drobnější stavby na železnici po letech kritiky zlevnily
Výměna pražců, kolejnic a rekonstrukce výhybek a nástupišť na trase mezi Mirošovicemi a Bečváry u...
Jiná varianta než s SPD a Motoristy není. Havlíček o skládání vlády i Turkovi
Premium Hnutí ANO dalo podle místopředsedy Karla Havlíčka Motoristům čas, aby očistili svého čestného...
Sarkozyho VIP kobka. Bývalý prezident Francie stráví pětiletý trest v malé cele
Premium Dosud nejslavnějšími francouzskými vězni byli: literární muž se železnou maskou, případně Edmond...
Železná lady v železném oři. Thatcherová pálila z tanku, fotka jí vyhrála volby
Seriál Velká Británie si připomíná sto let od narození Margaret Thatcherové. Byla to tvrdá a neústupná...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 604
- Celková karma 13,31
- Průměrná čtenost 314x