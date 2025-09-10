kOmický blog DLXXXI.
Přetahovat se se sršni o hrušky mi přišlo nedůstojné (a nebezpečné). Sklidila jsem surovinu pro výrobu konopné masti a pár rajčat. A dospěla k závěru, že nadešel vhodný den k objevování niterných záhad kompostéru.
S vidlemi jsem vyrazila do zahrady krátce po neúspěšném atentátu krátkým leč ostrým kusem okapové roury, (kterou choť odstraňoval právě ve chvíli, kdy jsem pod ní – na jeho pokyn – likvidovala přerostlou meduňku). Naštěstí ani on zranění neutrpěl.
V zadní části pro nás zbytečně rozlehlého pozemku se nachází dva kompostéry již minimálně šest let. Po tuto dobu byly výhradně - průběžně a hojně – plněny (zcela v rozporu s logikou dívky z paneláku).
Naivně jsem se domnívala, že díky mírně kónickému tvaru by plastový kompostér mohl být zvednut a přemístěn při zachování jeho obsahu na místě původním. Empiricky jsem ověřila, že se jedná o domněnku mylnou.
Přestože jeden z plastových prefabrikátů má spodní dvířka, která snad měla umožňovat vybírání výsledného produktu, tento postup se pro konflikt s gravitací neosvědčil. (Tedy u předních dvířek rozhodně; zadní nelze otevřít, neb se bezprostředně za kompostérem tyčí do výše dvou metrů složený stavební materiál.)
Nakonec jsem odstranila vždy část bočnice a zprvu zvenčí, později s jednou až dvěma nohami uvnitř, vyhazovala obsah ven; horní vrstvy odděleně k opětovnému navrácení k zetlení. Na spodní zkompostovanou třetinu se osvědčil rýč a lopata.
Původní úmysl plnit kompostem kolečka a rovnou jej přemisťovat na záhonky nebyl pro nedostatek odhodlání naplněn. Svým úsilím jsem vyrobila pouze dvě hromady hmoty vždy ve vzdálenosti hodu lopatou od místa jejího vzniku.
V závěru víkendu jsem unaveně sebrala popadaná jablka, která zčásti putovala na kompost rovnou. Ze zachovalých kusů vznikly při pozorování zatmění měsíce tři záviny (a rovněž další bioodpad určený ke kompostování). Úkoly ze seznamu nadepsáného „zahrada“ týkající se přemisťování kamení nechám nejspíš na jaro.
Jana Kozubíková
