kOmický blog DLXXX.
Tedy dosud jsem o tom takto nepřemýšlela. Na doporučení jsem v knihovně zapůjčila knihu zabývající se tímto tématem a vyslechla krátké shrnutí zásadních myšlenek. Netušila jsem, že záhy bude jejich aplikace ověřitelná v praxi, aniž knihu stihnu otevřít.
Díky snaze o řešení zdravotních problémů mi v zaměstnání chyběly odpracované hodiny, jakkoli obvykle přebývají. Když se drahý choť domluvil se svým tatínkem, že mu příštího dne ráno předá našeho nejstaršího synka (coby pomocnou pracovní sílu pro práce na chalupě), identifikovala jsem příležitost odpracované hodiny dohnat.
Plán byl snadný – přenechat muži dopravu dětí do školy spojenou s předáním vysokoškoláka, (kterému ještě nezačal semestr), a zahájit pracovní den o hodinu dříve. Bohužel jsme se na tomto postupu nedohodli, neb odpolední atmosféra byla mlčenlivá, večer manžel odkráčel na nohejbal a při jeho návratu jsem již spala.
Ráno jsem vstala ve 4.45 a tiše vyrazila vyvenčit čtyřnožce, kterého jsem nechtěla o ranní vycházku ošidit. Po návratu domů jsem se snažila eliminovat hlasité projevy své přítomnosti. Krátce jsem se zdržela v koupelně, poté vyndala z chladničky připravenou svačinu pro nejmladší dítě a chtěla se tiše převléknout; abych vzápětí v ložnici zjistila, že se snažím zcela zbytečně.
Manželova postel byla prázdná. Kdybych byla kolem páté hodiny ranní bystřejší, zaznamenala bych absenci vozidla v průjezdu. Ale jelikož toto obvykle stává před domem, rozespalý mozek nevyhodnotil situaci jako neobvyklou.
Musela jsem se několikrát zhluboka nadechnout, abych absorbovala realitu. Záhy mě zaměstnal nejmladší synek, který se dožadoval snídaně a později jsem nejstaršího potomka budila, aby měl čas na snídani. Dcera měla – jak jsem on-line zjistila – toho dne až na devátou a o její schopnosti včas opustit lůžko nepochybuji.
Hodinu původně určenou ke srovnání minusu v docházce jsem nedobrovolně obětovala domácnosti. Manželovi jsem raději písemně odeslala dotaz, zda se náhodou s otcem na něčem nedomlouval, a naopak s dědečkem našich dětí domluvila předání okolo sedmé hodiny. Choť mě pobavil odpovědí, že (na otce, syna nebo domluvu) zapomněl.
Jsem na sebe pyšná, že jsem nekřičela a netřískala dveřmi. Pouze při ranní cestě k městu se ručička tachometru pohybovala u číslic, které hodnotou vysoce převyšovaly povolenou rychlost.
Ale odpoledne jsem plánované kolečko z města ke koním a zpět zvládla poměrně klidně, včetně domluvy s manželem na vyzvednutí naší dcery z teoretické hodiny autoškoly.
Ještě trocha tréninku a svým přístupem a ctnostmi se budu moci zařadit vedle Marca Aurelia a Senecu. Téměř...
Jana Kozubíková
