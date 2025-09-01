kOmický blog DLXXVIII.
Smáli jsme se upřímně sdělením jedné z četných příbuzných, která věty o zdravotním stavu uvozovala postupně slovy „Počkej po třicítce...“, o pár let později „Uvidíš po čtyřicítce...“ a tak dále.
Třicítku jsem prošla jako mladá maminka a zdravotní stav jsem sledovala pouze u novorozence. I další kulatiny jsem překvapivě oslavila na mateřské dovolené s batoletem za ruku. Jen mi mezi tím odoperovali kýlu.
Při zpětném pohledu měla ale teta pravdu – každé zmiňované desetiletí přineslo zvrat. Nikoli však v předpokládané ztrátě ohebnosti kloubů a síle svalů. Ke třicítce jsem obdržela potvrzení alergie na mléčnou bílkovinu, čtyřicítku doprovodila diagnóza celiakie. Po dalších dvou pětiletkách se mi v životě objevil nový muž – bohužel se ovšem jmenuje Crohn a šance se ho zbavit je mizivá.
Letošní léto trávím čtením poutavých článků na zdravotní téma, (zahnuta doporučeními nekonečného množství potravních doplňků i dobrými radami kamarádů ohledně stravování a životního stylu) a současně nepříliš úspěšným přesvědčováním rodinných příslušníků, že potřebuji zvolnit.
Jsem zahrnuta množstvím nových zdravých receptů, ač moje ochota vařit pro sebe cokoli speciálního (nad rámec nutných omezení) se nikterak nezvýšila. Po ránu do sebe „na lačno“ liji tři různé druhy lektvarů a kapu homeopatika. Přesto neočekávám, že to zázračně pomůže; neb většina problémů tkví v hlavě.
A někde nahoře se můj vlažný přístup asi nelíbí. Nejen, že jsem si během posledního měsíce opatřila hned tři čerstvé jizvy na pravé noze od kolene dolů. Na sklonku prázdnin jsem se musela též probudit s opuchlým okem, aniž bych znala příčinu této okrasy tváře.
Pohled do zrcadla byl fascinující, ale pro absenci jiných potíží jsem vyrazila do práce (vyzbrojena velkými slunečními brýlemi). V lékárně jsem pořídila antialergika a obklad. Pohled na mě ale kolegy přesto pravděpodobně děsil, neb mne opakovaně směřovali k lékaři (zřejmě s podezřením na domácí násilí).
Po asi třech hodinách jsem nátlaku podlehla, na netu jsem zkontrolovala pracovní dobu praktika a vyrazila. Na dveřích ordinace, kde se běžně střídají tři lékaři, viselo oznámení dovolené a kontakt na zástup - s tučně vyvedeným upozorněním: Pouze akutní případy! Nutné telefonické objednání!
Volala jsem marně celou cestu k náhradní ambulanci. Při krátkém nahlédnutí do čekárny stačilo jedno oko, abych pochopila, proč telefon nezvedají. Čas do konce ordinační doby a množství přítomných pacientů zcela vylučovalo možnost ošetření.
Historkou z mise neúspěšného pacienta jsem pobavila kolegy, aby mne na další dva dny vedoucí odeslala na home office. Doma jsem svým zjevem děsila děti a psa. Jedinou dostupnou léčbou zůstala alternativní léčba, leč otok postupně polevil.
Mohu doufat, že budu skenerem při odletu na dovolenou rozeznána. A pokoušet se nadále hledat způsob, jak docílit v CV inzerovaný „dobrý“ zdravotní stav.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXVII.
Letní logistika poskytuje dostatek materiálu k zamyšlení na téma relativity vzdáleností, stejně jako o schopnostech potomků zajistit součinnost kohokoliv.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXVI.
Ke konci prázdnin, které proběhly nepochopitelně rychle, mě přepadá obvyklá nostalgie z nadcházejícího podzimu a nadbytečná potřeba bilancovat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXV.
S přibývajícím věkem dětí se rodinná dovolená s plnou účastí stává nerealizovatelným podnikem(s výjimkou zimní lyžařské).
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXIV.
Ve snaze zpestřit nejmladšímu potomkovi prázdniny a současně využít poukaz jsme na dva dny zamířili na jih Moravy.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXIII.
Některé záměry jsou od prvopočátku odsouzeny k zániku – veškeré dobře míněné usilovné snaze o jejich udržení navzdory.
