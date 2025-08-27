kOmický blog DLXXVII.
Početná rodina generuje četné příležitosti projet se automobilem, a to i v případě, že nejste zrovna vášnivý řidič. Který rodič by ale nepodpořil potomky při jejich ušlechtilých zájmech (či je nevyzvedl indisponované po zájmech přízemnějších).
Náhlé rozhodnutí nejstaršího synka ukončit dlouhodobou brigádu (údajně pro trvale se zhoršující pracovní a současně i platební podmínky) s sebou přineslo i jeho nižší ochotu investovat do soukromé přepravy. Bohužel naše odlehlá obec nemá ideální spojení ani za běžných okolností, natož při prázdninovém jízdním řádu, což všem komplikuje dopravu hromadnou.
Oceňuji ale jeho kreativitu v případě, že hodlá přijet domů pozdě a současně nemůže sám řídit. Nedávno překvapil příchodem hodinu po půlnoci, abych ráno při venčení čtyřnožce marně hledala jeho vozidlo. Ráno na zdvořilý dotaz objasnil, že ho – jeho autem – přivezl kamarád, který ho dopoledne opět vyzvedne.
Dcera je v organizaci přesunů též vynalézavá, jelikož mimo vlastních rodičů dokáže zapojit nejen kamarády, ale i jejich rodiče, Tito ji bez protestů dopraví ke koním či od nich, stejně jako na sto kilometrů vzdálenou chatu spolužačky. Evidentně slečna přesně ví, kam své požadavky směřovat. Není proto výjimečné, že se někdo z kamarádů u nás doma zjeví v čase, kdy běžně návštěvy nechodí.
Nejmladšího potomka zatím obvykle při cestách doprovází oběť z rodičovského páru, případně babička. Na maminku připadají kulturní počiny – například oblíbené kino v Rosicích, či záměry sportovní – jako je paddleboard na přehradě. Tatínek je využíván jako přepravce, pokud se synek chystá k bratrancům; jeho pracoviště je totiž lokalizováno nedaleko. A i na cyklovýlety často popojíždíme vozidlem; naše příjemná obec je totiž (bohužel) situována na kopci a ochota potomka ke sportovnímu výkonu se zvyšuje úměrně nízkému rozptylu nadmořských výšek na profilu trati.
Jako bonus se příležitostně nabídnu odvézt moji maminku na chatu nebo z ní, vzdálenosti navzdory. Nejsem jistě jediná, kdo tuto trasu absolvuje „na otočku“ a rád. Ačkoli letošní léto se mi dobročinnost vymstila v podobě pokuty za rychlou jízdu. Shodou okolností na stejném místě, kde jsem za stejný přečin zaplatila minule – před více než třiceti lety. Po příštích třech desetiletích budu moci být pokutována už pouze za jízdu bez řidičského oprávnění.
V otázkách přepravy jsou všeobecně vzdálenosti vnímány velmi různě. Nepřekvapuje mne, že pro našeho mírně lenivého nejmladšího synka je 20 km na kole výkon. Zato mě překvapila dcera, když zdatně odolávala nabídce kamarádů na cyklovýlet podobné délky. Její starší bratr pro jistotu ani nechtěl kolo s větším rámem, má tedy dokonalou výmluvu pro svoji neúčast.
Cesta z domova ke koním a zpět se zdá krátká, pokud ji potomek nevylepší prosbou na odvoz kamaráda a nezabřednete navíc ve frontě na Brno. Jenže s kolonami je třeba počítat, když hodláte projíždět stavbou. Příležitostně lze ale odvoz potomstva rozšířit o doplnění zásob potravin, což ostatní rodinní příslušníci vítají.
Jistou naději vkládám do ukončení prázdnin a nastolení pravidelného řádu školního roku (a současně řádu jízdního a využívání jeho možností). A při cestách ve svitu zapadajícího slunce dále ochotně překonávám vzdálenosti a pomáhám blízkým se přibližovat ve snaze se sbližovat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXVI.
Ke konci prázdnin, které proběhly nepochopitelně rychle, mě přepadá obvyklá nostalgie z nadcházejícího podzimu a nadbytečná potřeba bilancovat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXV.
S přibývajícím věkem dětí se rodinná dovolená s plnou účastí stává nerealizovatelným podnikem(s výjimkou zimní lyžařské).
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXIV.
Ve snaze zpestřit nejmladšímu potomkovi prázdniny a současně využít poukaz jsme na dva dny zamířili na jih Moravy.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXIII.
Některé záměry jsou od prvopočátku odsouzeny k zániku – veškeré dobře míněné usilovné snaze o jejich udržení navzdory.
Jana Kozubíková
kOmický blog DLXXII.
Okruh našich domácích mazlíčků se nečekaně rozrostl o dalších pár kusů, jejichž výživa překvapivě nikterak nezatíží rodinný rozpočet.
- Počet článků 597
- Celková karma 13,20
- Průměrná čtenost 315x