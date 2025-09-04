kOmický blog DLXXIX.
Jakkoli se nám pokroky v úpravách okolí našeho domu jeví nevelké, celkový dojem je údajně – slovy manželovy maminky – o mnoho lepší. Potupně musím přiznat, že jsem si po dvouletém (příbuznými vysmívaném) úsilí téměř nevšimla, že nekonečný příběh naší nádrže na dešťovou vodu směřuje do finále.
Paradoxem zůstává, že při její realizaci (v rámci boje se suchem) nám pravděpodobně uschne ořešák. Není se čemu divit, drahý choť ho svým zánovním bagrem poctivě okopal při hloubení jámy a řady souvisejících výkopů. Cítím nad producentem našich nejlepších ořechů lítost... Nejen proto, že bylo třeba přehodnotit dosud nedokončený návrh zahrady, kde byl tento strom opatřen poznámkou „zachovat“. Učím se nelpět na ničem.
V rámci dokončovacích prací na dešťovce manžel vystavěl v zahradě sloupek určený k vývodu vody. Po prvním pokusu naznal, že je nedostatečně stabilní, rozebral ho a za pomoci zpevnění roxory pospojoval cihly maltou znovu. Nicméně výsledek je překvapivě hezký. Odborníci dílo dokončili a zapojili čerpadlo v nádrži. Nově je přímo v zahradě vývod pitné i dešťové vody a lze pohodlně zalévat skromné pozůstatky rajčat. Kazí to pouze nedostatek vody v nádrži.
Dokončovací „dešťovkové“ práce se o víkendu přesunuly do dvora, odkud je třeba též svést dešťovku z vnitřní strany domu. Díky dispozici domu jsem mohla manžela zručně ovládajícího ruční nářadí pozorovat během převlékání ložního prádla a vaření. Nutno říci, že vykopat otvor pro šachtu v hlíně obsahující četné nečekané příměsi, nebylo snadné. Postupně exhumoval různorodé kusy plastu a skla, ale i objemný betonový blok a zrezlou pásovinu.
Při krátkém kontaktu prohodil, že bude třeba vykopat bez, který samovolně vyrostl v rohu dvorku, poblíž místa zaústění okapových rour do země. Ujala jsem se tohoto úkolu, jakmile byla základní míra domácích prací naplněna.
Stále mám mírné zábrany likvidovat zeleň – kdysi jsem přečetla článek o tom, že i rostliny cítí (což je překvapivě měřitelné). Nicméně s trochou sebezapření nadzemní část bezu pákovým nůžkám rychle podlehla.
Drahý choť nabídl využití čtyřkolky při vytahování pařezu. Nicméně bylo třeba dosti dlouho hloubit, než jsme – na čtvrtý pokus – většinu podzemní části keře odstranili. Při této příležitosti jsme vykopali též objemný kámen, který může v zahradě dobře posloužit jako schod. A rovněž velký kus nopovky, který se nehodí k ničemu. Pevně doufám, že odolný bez nebude později projevovat snahu prorůstat plánovaným vodním prvkem.
Povzbuzena dřevorubeckým úspěchem jsem přešla do zahrady zlikvidovat uschlý buxus. Nejednalo se o keřík, ale o dobře třímetrový dvoukmen, který podlehl dlouhodobému působení zavíječe. Hledaní ruční pilky sice bylo úspěšné, ale dřevo jí velmi snadno odolávalo. Choť mě přišel zachránit s velkou „motorovou“ pilou, (u které jsem přidržovala prodlužovačku). Později jsem zbytky keře likvidovala, zatímco muž betonoval ve dvoře šachtu související s jeho dešťovkovým projektem.
Pocit, že se nám něco podařilo něco udělat společně, netrval bohužel dlouho.
Jana Kozubíková
