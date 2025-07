kOmický blog DLXXI.

Opakování je možná matkou moudrosti, pokud ovšem vytrvale a marně neopakujete stále identické chyby.

Po návratu z krátké vodácké výpravy jsem na toto téma přemýšlela. Mozek si pobytem v přírodě a spánkem během přepravy odpočinul, o to více se nevhodně zapojoval.

Po nezbyteném přivítání s maxipsem jsem se krátce účastnila přemisťování předmětů z vozidla do domu. Hlava rodiny nás při četných opakovaných cestách důrazně upozornila, že je třeba zavírat dveře. N nikoli abychom zabránili tepelné výměně, ale za účelem zabránění vletu obtížného hmyzu. Mouchy nad naším dvorem čekají pouze na tuto příležitost.

Obdobnou instruktáž obdržely starší děti, které přijely chvíli po nás. Když byly otvory domu řádně utěsněny, odkráčel drahý choť na nohejbal. Pro jistotu jsem ale v kuchyni instalovala mucholapku.

Všichni rodinní příslušníci odložili v u pračky špinavé (a případně mokré) prádlo, které jsem roztřídila na čtyři hromádky. Dvě z nich se mi podařilo zlikvidovat ještě téhož dne.

V lednici čekalo maso s kostí, s funkcí kalendáře – aktuální datum bylo možno odečíst v okénku „spotřebujte do:“ Pobyt v kuchyni mi do plánů přiliš nezapadal, proto jsem volila časově nenáročnou přípravu pečením. Současně jsem kosti použila na vývar a umístila na sporák brambory (jako přílohu pro rodinu) a pohanku (což bylo jediné jídlo, na které jsem si troufla sama).

Blahořečila jsem nastavení doby vaření na indukční desce, které mi umožnilo odkráčet do zahrady sebrat rybíz, který intenzivně dozrával již při našem odjezdu, ač jsem nebyla schopná ho otrhat. Zachránila jsem dvě plné mísy. Druhý keřík situovaný ve stínu naštěstí dosud obdobnou péči nevyžaduje.

Pobyt v zahradě připomněl, že nový trávník bez zalévání jistě neporoste. Stejně jako bylo třeba doplnit vláhu rajčatům a česneku. Žloutnoucí hrášek péči nevyžadoval. Sebrala jsem pár posledních jahod a poté se věnovala nadbytečnému posilování při nošení konví. Na trávník mám naštěstí povolené použití hadice s rozprašovačem.

Pohled do záhonků zarůstajích plevelem byl neradostný. Leč díky odpočinku jsem usoudila, že – při jejich rozloze a mým časovým možnostem – nejsem schopna se o něj postarat sama. Nabízelo se několik řešení – omezit pěstování, zapojit rodinné příslušníky, použít fólii nebo mulč... či získat více času. Uvidím, která varianta nakonec zvítězí.

Doma jsem rybíz uložila do chladničky, neb jeho další zpracování už nezapadalo do časového harmonogramu. Naopak jsem z lednice vyndala slaninu a vejce a připravila hladovému dítku (a neplánovaně též muži a staršímu synovi) večeři. V případě nejstaršího potomka se sice jednalo o večeři druhou, ale v jeho případě není nutné se obávat nadváhy. Sama jsem po lžičkách pojídala pohanku a současně krájela uvařenou zeleninu do vývaru a obírala maso.

Po přemístění druhé várky prádla na sušák jsem se zanořila do spchry a smyla ze sebe dvoudenní vodáckou špínu doplněnou o prach ze zahrady. Do postele jsem padla s mokrými vlasy v půl jedenácté a úvahy o organizaci času a rodinného života odsunula na neurčito. Jako vždycky.