kOmický blog DLIII.

Abych trochu odčinila svoji absenci v době horeček nejmladšího potomka zasaženého virózou, požádala jsem na závěr jeho léčby o homeoffice.

Jakkoli jsem pacientovi ráno poctivě z vlastnoručně sbíraných částí rostlin navařila osobitý bylinkový čaj do termosky, neodolala jsem krásnému počasí a zařadila i delší venčící procházku se čtyřnožcem. Pes byl nadšený, potomek méně. Pracovní dobu jsem trávila u kuchyňského stolu se spisy, metodickým pokynem a mírně zoufalými výkřiky (s kulisou animovaných filmů); s krátkým přerušením za účelem přípravy rychlého oběda ze zbytků z lednice. Zbylo i na staršího syna, který po návratu ze školy dojedl brambory s vejci, aniž hodnotil množství bílkovin a sacharidů v nich obsažených. Notebook byl zaklapnut přibližně hodinu po uplynutí běžné pracovní doby; práci vystřídaly domácí práce. V boji proti plýtvání jsem přebrala pozůstatky loňských jablek ve sklepě, aby mohly být vhodně transformovány. Momentálně testujeme nabídku listového těsta na Rohlík.cz. Závin býval jistota, ač synek nevděčně prohlásil, že už se mu trochu přejídá, (jakkoli sám za večer zlikvidoval jeden ze čtyř upečených). Mohu tedy dále experimentovat při pečení, i když poslední buchta s jablky se příliš neosvědčila a její seschlé zbytky s nutnou dávkou sebezapření dlouho dojídal manžel. Podle dcery však nebyla nedobrá, jen ji bratr uklidil před pořádáním párty v nepřítomnosti rodičů a potom se na ni pozapomnělo. Byla ode mne bláhovost předpokládat, že by po večírku někdo snídal – natož sladké. (Sama jsem obvykle nejedla i několik dnů.) Zbytek nakrájených jablíček jsem svařila a zahustila pudinkem, což býval oblíbený dezert nejmladšího synka. Jeho kolísající vztah k této relativně zdravé dobrůtce však nepochopitelně určuje konzistence výsledného produktu, nikoli chuť. Ze synkových kulinářských pokusů přebyly dva bílky, pro jejich užití jsem ještě učinila další (neplatný) pokus zavděčit se nejmladšímu dítěti a upekla muffiny. Ráda bych si nalhávala, že trpí nechutenstvím po nemoci, ale pravděpodobně bude příčina jinde. Musím cílit na jiné potřeby. Kuchyňská mise byla zakončena zpracováním kusu hovězího uloveného ráno v mrazáku. Při odblaňování jsem odolala proložit činnost broušením nožů, což mi ovšem práci neusnadnilo. Použila jsem i vývar, který mi zůstal z víkendu. Prostoje jsem poměrně snadno vyplnila zaléváním květin, vařením dalších čajů a skládáním vypraného prádla. Co na tom, že jsem u sporáku končila v devět a už mi nezůstala síla umýt si vlasy, ač dříve jsem tuto výmluvu kamarádek nedokázala pochopit. Při uléhání jsem se těšila na pracovní den v kanceláři, kdy si odpoledne budu moci dovolit být po návratu i unavená.