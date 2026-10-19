kOmický blog DCCXXXVIII.
Plán na sobotu byl jasný - nic nedělat. Manžel přislíbil upéct k obědu svoji specialitu - maso na řecký způsob. V pátek jsem v domácnosti provedla mocnou „přípravu“ k realizaci svého záměru. Nestihla jsem jen upéct štrůdl, na který jsem ale v pozdních večerních hodinách nakrájela jablka.
Ráno jsem ve vidině poklidného dne vyvenčila čtyřnožce a po návratu z čerstvě rozmrzlého těsta upekla oblíbenou pochoutku syna a manžela. Jenže z mrazáku jsem současně vytáhla i králíka, který tam neforemně a statečně již nějakou dobu překážel. S úmyslem připravit ho na smetaně, neb předchozí kulinářské pokusy s nakládáním a česnekem nikoho neohromily.
Muž si aktivně vyžádal součinnost při vaření – na mě připadly brambory k masu, na staršího synka tzatziki. Dýňovou polévku jsem měla v záloze z všednodenního večera. Poobědvali jsme pak téměř společně rodinně.
Plynule jsem pak navázala relaxačním strouháním zeleniny, špikováním slaninou, a přípravou vývaru, jehož část byla určena pod maso a do části jsem nakrájela zeleninu a zavařila nudle. K večeru ještě došlo na houskový knedlík, jehož hnětení je rovněž možné pokládat za antistresovou terapii.
Manžel brzy po obědě odešel do lesa pro máju na hody a zdržel se do pozdního večera. Byť mě přiměl, abych se na odkorňování budoucí májky přišla k sokolovně na chvíli podívat. Bohužel abstinující diváci zdaleka nemají zážitek srovnatelný s konzumujícími účastníky.
V rámci plánovaného odpočinku jsem téhož dne ještě vydloubala bodláky z cesty v zahradě, ostříhala suché bylinky ve skalce, vysála bazén jednou zbytečně a podruhé – po přepnutí odtoku vody do odpadu – úspěšněji. Stihla jsem ještě přesadit doma pět květin do větších květináčů a složit vyprané prádlo.
Choť se dostavil, když jsem se - z odpočinku opět dosti znavená – ukládala ke spánku. Jeho rozevlátý průchod širokou chodbou svědčil o důkladném zapojení do přípravy na hody. V pracovních kalhotách ulehl na peřinu se slovy: „Jdu se umýt“ - a vzápětí usnul. Přikryla jsem ho alespoň dekou a na neděli v duchu naplánovala praní ložního prádla.
Ráno vyhlížel muž poněkud překvapeně; ale po půldni vzpamatovávání se odhodlal vstát a pokračovat ve vlažné snaze o zvelebování našeho domova. Příště možná zkusíme plánovat lépe.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVII.
Život nám před domem, v domě i v zahradě vytrvale komplikují trubky na vodu, jakkoli by jej měly naopak usnadňovat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVI.
Na podzim pořádají akční ženy v naší obci gulášfest spojený s akcí Slivomice, ve které se soutěží o nejlepší pálenku.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXV.
Jakmile podlehnete iluzi, že máte vše pod kontrolou, zcela jistě se dostaví situace, která vás přesvědčí o opaku.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXIV.
I poklidný první den školního roku může nabýt na dramatičnosti, pokud se jako problém ukáže už samotná doprava do školy.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXIII.
Pomoc při organizaci na závodech vodních záchranářů jsem neteři přislíbila na počátku léta, naprosto netušíc, jak bude jeho závěr hektický.
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