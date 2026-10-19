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kOmický blog DCCXXXVIII.

Jana Kozubíková
V poslední době se cítím unavená, pročež občas projevím přání více odpočívat. Ve světlých chvílích dokonce odpočinek opravdu plánuji.

Plán na sobotu byl jasný - nic nedělat. Manžel přislíbil upéct k obědu svoji specialitu - maso na řecký způsob. V pátek jsem v domácnosti provedla mocnou „přípravu“ k realizaci svého záměru. Nestihla jsem jen upéct štrůdl, na který jsem ale v pozdních večerních hodinách nakrájela jablka.

Ráno jsem ve vidině poklidného dne vyvenčila čtyřnožce a po návratu z čerstvě rozmrzlého těsta upekla oblíbenou pochoutku syna a manžela. Jenže z mrazáku jsem současně vytáhla i králíka, který tam neforemně a statečně již nějakou dobu překážel. S úmyslem připravit ho na smetaně, neb předchozí kulinářské pokusy s nakládáním a česnekem nikoho neohromily.

Muž si aktivně vyžádal součinnost při vaření – na mě připadly brambory k masu, na staršího synka tzatziki. Dýňovou polévku jsem měla v záloze z všednodenního večera. Poobědvali jsme pak téměř společně rodinně.

Plynule jsem pak navázala relaxačním strouháním zeleniny, špikováním slaninou, a přípravou vývaru, jehož část byla určena pod maso a do části jsem nakrájela zeleninu a zavařila nudle. K večeru ještě došlo na houskový knedlík, jehož hnětení je rovněž možné pokládat za antistresovou terapii.

Manžel brzy po obědě odešel do lesa pro máju na hody a zdržel se do pozdního večera. Byť mě přiměl, abych se na odkorňování budoucí májky přišla k sokolovně na chvíli podívat. Bohužel abstinující diváci zdaleka nemají zážitek srovnatelný s konzumujícími účastníky.

V rámci plánovaného odpočinku jsem téhož dne ještě vydloubala bodláky z cesty v zahradě, ostříhala suché bylinky ve skalce, vysála bazén jednou zbytečně a podruhé – po přepnutí odtoku vody do odpadu – úspěšněji. Stihla jsem ještě přesadit doma pět květin do větších květináčů a složit vyprané prádlo.

Choť se dostavil, když jsem se - z odpočinku opět dosti znavená – ukládala ke spánku. Jeho rozevlátý průchod širokou chodbou svědčil o důkladném zapojení do přípravy na hody. V pracovních kalhotách ulehl na peřinu se slovy: „Jdu se umýt“ - a vzápětí usnul. Přikryla jsem ho alespoň dekou a na neděli v duchu naplánovala praní ložního prádla.

Ráno vyhlížel muž poněkud překvapeně; ale po půldni vzpamatovávání se odhodlal vstát a pokračovat ve vlažné snaze o zvelebování našeho domova. Příště možná zkusíme plánovat lépe.

Autor: Jana Kozubíková | pondělí 19.10.2026 18:00 | karma článku: 0 | přečteno: 31x
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