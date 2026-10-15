kOmický blog DCCXXXVII.
Drahý choť již nějakou dobu bagrem i rýčem kope v hlíně před domem. Nejprve odhaloval odpadní trubky a zjišťoval příčiny jejich údajné neprůchodnosti.
Zatímco odborníci s profesionálním vybavením dospěli k závěru, že voda potrubím neodtéká, muž empiricky za pomoci GoPro kamery přidrátované na dřevěné tyčce ověřil, že odtok částečně blokuje starý květináč. Tuto zásadní bariéru odstranil, aniž při tom bylo třeba rozkopat asfalt vozovky.
Výkopy a přesuny hlíny se manžel bavil většinu léta. Jejich cílem bylo mimo jiné napojení okapů z přední části domu do kanalizace, srovnání terénu a následné vytvoření parkovacího stání pro vozidlo, ke kterému nebude příchod komplikovat bláto a tráva.
V začínajícím podzimu prostor před vjezdem zdobí nevzhledná čnějící trubka a díra do země, jelikož chybí propojení okapové roury s podzemní částí. A provizorní trubka vykazuje známky střetu s neznámým vozidlem. Na budoucím parkovacím stání vytrvale parkuje bagr – půl metru pod budoucí úrovní terénu.
Problémy zdaleka nekončí před domem. Delší dobu špatně odtékal dřez. Když ho při mytí nádobí definitivně odmítla voda opouštět, snažila jsem se o nápravu. Voda ovšem postupovala spíše opačným směrem. Dřez z poloviny plný kalné vody po užití zvonu nepůsobil optimisticky a mechanické uvolňování nepřinášelo výsledky. Zabrala až osvědčená kombinace sody a octa. Postup bylo jen potřeba několikrát zopakovat.
Když se mi vítězoslavně podařilo vyřešit odtok, pomstila se vodoinstalace ještě na vstupu. Vodovodní baterie již asi rok díky drobné prasklině v horní části propouštěla vodu směrem vzhůru a do strany. Původně jsem problém vyřešila obyčejnou gumičkou, nicméně s postupujícím časem se prasklina zvětšovala a toto provizorní „těsnění“ již nedostačovalo.
Když horizontálně směrovaný paprsek vody nečekaně zmáčel půlku kuchyně, došla mi trpělivost. Vzhledem k tmavě hnědému granitovému dřezu byla snaha objednat novou baterii ve stejném provedení. Tato údajně „nemoderní barva“ se však již přestala vyrábět. Rezignovaně jsem proto objednala jedinou, která se v e-shopu jako hnědá tvářila.
Po rozbalení doručeného balíčku jsem poklesla v kolenou i na duchu, neb se vynořila baterie béžová. Po dvou týdnech váhání, kdy již stejně nebylo možné zboží vrátit a úvodní šok odezněl, jsme svorně zhodnotili, že světlá barva ladí k jiné části linky. A po dlouhém boji s demontáží staré zničené novou baterii i namontovali.
I za domem činila voda potíže, a to v letos instalovaném bazénu. Filtrace příliš nefiltrovala, ostatně kapacitou byla určena pro menší bazén. Trpělivě jsem měřila pH, upravovala jeho výši, vločkovala a vysávala dno, leč o křišťálově čisté vodě jsme mohli pouze snít.
Výsledky byly neuspokojivé a debaty s manželem ohledně funkcí chemie i filtračního zařízení končily stejně. Nepomáhaly konzultace s umělou inteligencí ani empirické pokusy o změnu zapojení filtrace. Vyčistit vodu se povedlo zcela na konci koupací sezony, kdy konečně bylo opět možné dohlédnout až na dno bazénu.
Sečteno podtrženo – bazén jsme pro příští roky vyřešili, byť jsem muže nepřímo přiměla koupit novou filtraci. Máme novou baterii a voda už nestříká dva metry od dřezu. A všechny trubky před domem snad jednou napojíme na kanalizaci.
S nadcházející topnou sezonou se ovšem opět vynořil problém s krbovými kamny, z jejichž výměníku na konci minulé zimy vytekla voda. Musíme doufat, že běžně používaný topný systém s plynovým kotlem službu nevypoví, jelikož venkovní teploty již začínají povážlivě klesat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVI.
Na podzim pořádají akční ženy v naší obci gulášfest spojený s akcí Slivomice, ve které se soutěží o nejlepší pálenku.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXV.
Jakmile podlehnete iluzi, že máte vše pod kontrolou, zcela jistě se dostaví situace, která vás přesvědčí o opaku.
Jana Kozubíková
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I poklidný první den školního roku může nabýt na dramatičnosti, pokud se jako problém ukáže už samotná doprava do školy.
Jana Kozubíková
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Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXII.
Většina našich kamarádů se narodila ve stejném roce jako my, případně o rok dříve či později. Generuje to četná pozvání na oslavy kulatých narozenin.
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