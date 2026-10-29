kOmický blog DCCXXXIX.
Oba projevili zájem o nový telefon, neb jejich letité přístroje již vykazovaly nepřehlédnutelné známky opotřebení a únavy. S trochou systematické pomoci i manžel uznal, že použití nabíječky třikrát denně je poněkud nekomfortní, zejména pokud je užití mobilu nezbytné k práci.
Starší syn si vybral sám a na dárek mocně přispěl; a skládali jsme se na něj všichni včetně prarodičů. Mladšímu pak odborně vybral tatínek. Samotné oslavy probíhaly ne zcela dle představ (jak potomků tak mých).
Nejmladšímu z dětí jsem na malou čistě rodinnou oslavu upekla piškotový dort s jablečnou pudinkovou náplní. Party svíčky se roztékaly závratnou rychlostí a sourozenci sice bratříčkovi popřáli, ale s dary se neobtěžovali. Tatínek alespoň vymyslel několikanásobné balení do tří krabic, abychom potomka trochu překvapili.
A příští den dostal návdavkem menší krabici lega, protože mi bylo líto nevyužít poslední roky, kdy si ještě občas normálně hraje. Skutečně všechny tři možnosti poskládat z dánských kostiček nejrůznější havěť využil, nicméně mobil je – nepřekvapivě – „hračkou“ mnohem využívanější.
Narozeniny nejstaršího dítěte trávili jeho rodiče každý na jiném konci republiky, (ač tento den je současně jejich dnem svatebním a slavili dvacetileté výročí). Pracovní povinnosti zavály tatínka do Krkonoš a maminku do Podyjí.
S výčitkami svědomí jsem synovi koupila hotový dort, aby mohl narozeniny oslavit alespoň s bratrem a sestrou. Dary od nich jistě nečekal. A v neskrývané rozmrzelosti mi naši rádobykompenzovanou nepřítomnost vyčetl.
Ještě větší bylo jeho zklamání, když mu odjíždějící otec sdělil, že dar dostane až osobně za přítomnosti všech přispěvatelů se čtyřdenním zpožděním.
Na toto téma jsem vyslechla jeho dlouhý zoufalý monolog, neb dosluhující mobil svými vrtochy opravdu synkovi dosti komplikoval život i práci. A pocítila potřebu zasáhnout, protože jsem v odkladu nespatřovala smysl – a možná v tom opravdu byly i výčitky.
Jelikož muž odjížděl o den dříve než já, v předvečer narozenin jsem telefonicky sondovala, zda by svůj postoj nezměnil. Aniž jsem tušila, zda již je dárek doma či nikoliv. Výsledek byl nečekaně pozitivní.
Manžel nevzdoroval dlouho a nevelká krabička byla již naštěstí ukryta v šatně. Po dohodě jsem ji před svým odjezdem nenápadně přemístila do ložnice, kde si ji později synek – na základě tatínkovy vzdálené podpory – mohl vyzvednout. Věřím, že dort zdobený svíčkou „Happy birthday“ pak se sourozenci konzumoval v mnohem lepší náladě.
Minimálně se později ptal na původ dortíku, protože přiznal, že byl „strašně dobrý“. Což beru jako kompenzaci za předchozí kritiku. A – opět shodně oba synové – mi občas předvedou nějakou funkci svých nových telefonů, která je pro ně přínosná.
Od narozenin chlapců nám nad kuchyňským stolem visí stříbrno-zlatý nápis shodného znění s univerzální dortovou svíčkou. Nechce se mi z trámů sundávat, zejména když nás do konce roku čekají další troje narozeniny. Mírně mě však překvapilo, že s tímto postupem celá rodina souzní.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVIII.
V poslední době se cítím unavená, pročež občas projevím přání více odpočívat. Ve světlých chvílích dokonce odpočinek opravdu plánuji.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVII.
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Jana Kozubíková
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Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXV.
Jakmile podlehnete iluzi, že máte vše pod kontrolou, zcela jistě se dostaví situace, která vás přesvědčí o opaku.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXIV.
I poklidný první den školního roku může nabýt na dramatičnosti, pokud se jako problém ukáže už samotná doprava do školy.
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