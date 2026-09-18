kOmický blog DCCXXXII.
V závěru dvouměsíční přestávky od školních povinností jsme stihli navštívit kamarády, kteří se naší oslavy společné stovky na konci května nemohli zúčastnit. Náš synek o tuto komorní společenskou událost jevil vlažný zájem, ale nakonec si ji užil, stejně jako my.
Poslední prázdninový víkend nás čekala oslava v Lysicích. Předpokládala jsem, že budu znát někoho mimo oslavence a jeho ženu (a děti), nicméně očekávání se nenaplnilo. Strávila jsem zajímavý tichý střízlivý večer pozorováním a poslechem.
Chytla jsem se pouze při referování o krásách Bosny, kam se jeden z účastníků chystal s přáteli na motorce. Tentýž host pak na dotaz mého muže spočítal, že postavil dům včetně veškerých úprav zahrady během čtyř let. Choť již byl v povznesené náladě, pročež ho příliš nerozhodilo, že naši částečnou rekonstrukci dokončujeme dvakrát tak dlouho (s koncem v nedohlednu).
Na první víkend školního roku jsme obdrželi hned dvě pozvánky. Za běžných okolností bychom oba večery rádi obětovali, leč manželovi oslavy kolidovaly s nohejbalovým soustředěním a můj celodenní sobotní program byl vzdálen stovku kilometrů. Páteční účast jsme po zralé úvaze odmítli, ač byla v řešení i mnou navrhovaná možnost se na oslavě krátce ukázat, následně odvézt muže pod Templštýn a přemístit se na chatu.
V sobotu k večeru hodil manžela domů kamarád a my se synkem z Vranovské přehrady přijeli asi o patnáct minut později. Na oslavu jsme dorazili s avizovaným zpožděním, ale alespoň umytí a převlečení. Tentokrát jsem mimo oslavenkyně a jejího partnera znala další dvě osoby. A s přibývajícím časem jsem odevzdaně konverzovala s kýmkoli, byť mi to střízlivé činí potíže.
Tento večer jsme utrpěli drtivou porážku v retro kvízu, který obsahoval náročných 65 otázek. A – k mému překvapení – jsme oslavenkyni udělali radost běžeckou obuví. Osobní dárek – pletené ponožky, jsem předávala se zpožděním díky chaotickým přesunům.
Na nějakou dobu poslední oslava pátých kulatých narozenin byla dvojnásobná a hned následující pátek. Konala se tak blízko mého pracoviště, že jsem plánovala přejít přímo z úřadu. Nicméně neplánovaný pobyt dcery v nemocnici mi páteční odpoledne zpestřil o výlet v návštěvních hodinách.
O další povyražení jsem se postarala sama, když jsem pojala myšlenku uplést oslavencům párovou rukavici. Tato je určena ke společnému vodění za ruku v zimních měsících. Pletla jsem usilovně, abych si v předvečer oslavy při jejím dokončování všimla, že jsem v úvodu udělala chybu v počítání. Náprava mě stála pár hodin spánku, ale výsledek se setkal s nečekaným úspěchem.
S mužem jsme ještě mírně zazářili, neb v Kahoot kvízu s otázkami směřujícími výhradně k oslavencům (připraveném jejich potomky) jsme se záhy dostali na druhé místo – a toto v silné konkurenci uhájili. Na tanečním parketu jsme zářili již méně. A na této oslavě jsem konečně velkou většinu hostů znala, pročež byl můj večer o něco méně zamlklý.
Všechna společenská setkání poslední doby shodně završují noční jízdy domů, kdy veselý manžel buď spí nebo mi – zcela v rozporu se svými zásadami – nezřetelně mluví do řízení. Cesty jsou stále dobrodružnější, neb většina cest směřujících do naší milé obce na kopci v lese je uzavřena a hledání průniků mezi kužely není ve tmě snadné.
Nyní s nadějí vyhlížím víkend, který strávím nespolečensky poklidným pobytem doma, aniž bych musela kamkoli odjíždět, ačkoli kalendář mnoho takových příležitostí nenabízí.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXI.
Společné víkendy bez dětí údajně udržují vztah. Snad ano, ač jejich plánování může být trochu křečovité a mohou zanechávat následky.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXX.
Výlet do Kutné Hory s noční prohlídkou chrámu svaté Barbory byl společným dárkem mamince ke kulatým narozeninám; realizovaným s půlročním zpožděním.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXIX.
„Maminko, pojedeme ještě letos za tetou na chatu?“ ptal se opakovaně synek, který si jako jediné z našich tří dětí dosud nezajišťuje program sám.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXVIII.
Náš kulturní život v červenci a srpnu mírně upadal, což se drahý choť rozhodl kompenzovat návštěvou ochotnického představení.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXVII.
Po desetidenní nepřítomnosti mne domov uvítal poněkud rozpačitě, ač rodinným příslušníkům nelze upřít snahu.
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