kOmický blog DCCXXX.
Nutno upřesnit, že noční prohlídky probíhají pouze jednou týdně v létě. Původně navrhovaný termín v červenci nedopadl, proto byl výlet přesunut na druhý prázdninový měsíc. Mimo ubytování, vstupů a přepravy bylo třeba vyřešit i dočasnou náhradní péči o čtyřnožce oslavenkyně.
Naše návštěva historického královského města musela proběhnout ve středu. Pro snadnost realizace si na stejný den nejmladší synek domluvil doma návštěvu kamaráda s přespáním. Podchytila jsem alespoň přípravu noclehu a s obědem a programem chlapcům vypomohla ochotně manželova maminka, za což jsem jí byla opravdu vděčná.
Maminčin pejsek byl – po příslušné instruktáži ohledně stravování a česání – ponechán na dvoře našeho domku v dobré společnosti domácího čtyřnožce, zatímco tři dámy ujížděly ku Praze. Sledování dopravy přes příslušné aplikace nám poněkud vyčerpalo baterie mobilních telefonů, což se v kombinaci s nefunkčností jediného USB vstupu v automobilu ukázalo jako mírná komplikace.
Pobyt v Kutné Hoře byl zahájen obědem s luxusním výhledem z terasy ubytovacího zařízení. Následně jsme v Sedlci důkladně prozkoumaly kostnici a rovněž katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, přičemž bylo třeba využít místní značení místo navigace. Doufaly jsme, že telefony vydrží alespoň načtení QR kódu vstupenky, což se s trochou štěstí podařilo. Jen s fotodokumentací bylo nutné šetřit pro zachování základních funkcí mobilů.
Pohublé mamince dost padaly černé riflové kalhoty (údajně nejmenší součást jejího šatníku), pročež jsme ji průběžně nabádaly k pořízení adekvátního letního modelu.
Ve snaze o – pochopitelně výhradně její – přibrání na váze jsme rovněž zařadily odpolední kávu se zmrzlinou na jednom z kutnohorských náměstí. Kofein jsem vynechala, ale úžasné zmrzlině za 35 Kč v kombinaci mák a slaný karamel jsem odolat nedokázala.
Druhou sladkou tečku pak poskytla návštěva maličkého muzea čokolády, kde jsme vyslechly výklad, ochutnávaly i nakupovaly, (abychom zajedly zděšení, že některé exponáty pamatujeme).
Úvodní pokusy o nákup oděvu selhaly, ač se maminka zcela výjimečně nebránila. Nakonec jsme nakoukly do obchůdku s evideně asijským majitelem. Maličká prodavačka rychle zmapovala situaci a pozvbuzovala nás v pátrání po kalhotách sděleními: „maminká počebuje“, „kalhoty moc suší“, „ty taky počebuješ“, následovými pozdějšími „dám slévu“ a „učihnu celulku“. Odolala pouze sestra, mamince v tašce přistály čtvery kalhoty za cenu tří a já odkráčela jako v klobouku.
Cestou k hotelu mi telefon oznámil, že kapacita baterie nestačí na použití fotoaparátu a vzápětí se definitivně vypnul. Pročež mám z historických uliček spíše dojmy než fotodokumentaci.
Maminka navzdory únavě udělala na pokoji módní přehlídku nových modelů – a zalitovala, že má s sebou pouze jedny boty tmavé barvy. Jelikož této chyby se nedopouštím, nabídla jsem své bílé tenisky. Do chrámu díky tomu vyrážela večer dáma v bílých pláťákách. A já dvouhodinovou prohlídku odchodila – stejně jako celý den – v sandálech na klínku.
Chrám byl nádherný. Mimo všeho očekávatelného nadchnul varhaník, který nejen krásně hrál, ale později poskytl obsáhlý a srozumitelný výklad k nástroji a v závěru na dotaz – k všeobecnému údivu – prozradil, že je mu šestnáct let.
Po návratu jsme všechny rychle usnuly a ráno posnídaly opět s báječným výhledem na údolí a chrámy. Zpáteční cesta uběhla rychle a bez komplikací, čtyřnožci spolu na dvorku přežili péči mých blízkých a hlavně jsme si společný výlet s maminkou – po letech – velmi užily.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXIX.
„Maminko, pojedeme ještě letos za tetou na chatu?“ ptal se opakovaně synek, který si jako jediné z našich tří dětí dosud nezajišťuje program sám.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXVIII.
Náš kulturní život v červenci a srpnu mírně upadal, což se drahý choť rozhodl kompenzovat návštěvou ochotnického představení.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXVII.
Po desetidenní nepřítomnosti mne domov uvítal poněkud rozpačitě, ač rodinným příslušníkům nelze upřít snahu.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXVI.
Na moji individuální jadranskou plavbu navazovala krátká rodinná dovolená s chotěm a nejmladším dítkem.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXV.
Po více než dvaceti letech jsem odjela na dovolenou bez rodiny splnit jednu z položek soukromého wish listu.
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