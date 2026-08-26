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kOmický blog DCCXXVIII.

Náš kulturní život v červenci a srpnu mírně upadal, což se drahý choť rozhodl kompenzovat návštěvou ochotnického představení.

Tento nečekaný návrh jsem zpočátku nebrala vážně, zejména když se jednalo o divadelní zpracování Troškova filmu Slunce, seno... Nicméně manžel mi objasnil báječnou možnost rozšířit synkovi kulturní obzory a současně společenský rozměr akce, které se účastnily též dva spřátelené manželské páry.

Vyzdvihovanou výhodou odpoledního představení v lesním amfiteátru bylo zajištěné občerstvení a stín stromů. Přičemž to první se v letním horku ukázalo býti nebezpečným.

Po rychlé – a vcelku zbytečné – sprše jsem v šatech délkou neodpovídající věku usedla do rozpáleného vozidla. Na místě jsme byli zaskočeni množstvím vozidel parkujících pod bedlivým dohledem organizátorů na posečeném poli. Projíždějící auta zvedala oblaka prachu, který se volně lepil na zpocená těla. Lehce zaskočeni jsme byli i cenou vstupenek pro dva dospělé a jedno dítě.

Kamarádi nám drželi místo, neb amfiteátr byl půl hodiny před začátkem představení prakticky plný, ač se jednalo o třetí (a poslední) hrací den. Skutečně ovšem poskytoval kýžený stín vzrostlých stromů. Muži záhy po přivítání obětavě vyrazili obstarat tekutiny, přičemž této činnosti se pak věnovali průběžně až do závěrečného potlesku.

Seděli jsme vzadu a dosti z úhlu, takže některé scénky bylo potřeba domýšlet ke zvukovým vjemům. Překvapilo mě, že i synek – zcela neznalý původní předlohy – se docela bavil. Herecké výkony byly poněkud nevyrovnané, což u ochotníků nepřekvapilo. Zato kulisy a kostýmy byly na výbornou, ač obsah některých z nich předlohu kopíroval velmi vzdáleně.

Po přestávce jsem s podivem konstatovala, že se drahý choť směje i ve chvílích, kdy se na jevišti nic komického neodehrává.

Až po konci představení, kdy jsme úprkem zdolávali pole a (díky krajní pozici vozidla) jako jedni z prvních opouštěli parkoviště, jsem pochopila, že po pěti pivech by mu přišlo směšné cokoli. Domů jsem řídila já a zbytek dne manžel nedělní kulturní zážitek statečně dospával.

Autor: Jana Kozubíková | středa 26.8.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Jana Kozubíková

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Zážitky a postřehy matky tří dětí na cestě z moravské metropole do obce Omice. Co můžete očekávat, pokud opustíte panelákový byt a vrhnete se do rekonstrukce kouzelného staršího domu za městem a péče o rozlehlou zanedbanou zahradu.

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