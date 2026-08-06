kOmický blog DCCXXIV.
Poukaz na ubytování v Zaječí nebyl výjimkou, pročež jsme na cyklistickou minidovolenou s nejmladším potomkem vyráželi v neděli a následující dny nesčetněkrát propotili dres.
Očekávala jsem, že synek bude mít tradiční připomínky k délce a výškovému profilu tras, nicméně zásadním problémem se pro něj nečekaně stal náramek, který jsme vyfasovali v recepci od přehnaně angažovaného recepčního, (jehož blahosklonný monolog mne iritoval natolik, že jsem se musela vzdálit, abych mu nenarušila pečlivě pěstěný vous). Příští tři dny pak bylo nutné trpělivě odolávat dotazům potomka, zda může zápěstí zbavit fialového plastu.
Třílůžkový pokoj byl velkým zklamáním, jelikož jeho dvě nevelká okna opatřená neovladatelnými žaluziemi nepropouštěla téměř žádné světlo. I za slunných letních dnů bylo nutné svítit. Naprostým šokem pak byla absence toaletního papíru, který nám po potupném vyžádání na recepci doplnili jediným kusem, ač si lze obtížně představit, že právě tato komodita by byla předmětem zájmu nenechavců.
První cyklovýlet plánoval drahý choť podle meteoradaru, přičemž projevil dávku geniality, neb první kapky začaly padat právě ve chvíli, kdy jsme si objednávali pizzu. Než pánové zdolali svoje příděly, bylo po dešti. Pouze mokrá vozovka zanechala na zádech našich dresů nezaměnitelnou stopu.
Déšť nejspíš odradil hotelové hosty, neb bazénu zel prázdnotou, zatímco u baru bylo výrazně rušněji. Regenerace ve vodě byla o to příjemnější. Večer jsme strávili poklidně společným sledováním filmu.
Po snídani jsme opět využili prázdný bazén, který – na rozdíl od našeho domácího – skutečně umožňoval plavání. Později jsme zase zdolávali kilometry v sedle (otlakům sedacích partií navzdory). Mezi pyšnými rodiči vládla překvapivá shoda, že synek domácí cvičení pouze nepředstírá, neb na jeho kondici bylo znát.
Večerní výšlap k místnímu supermarketu byl zábavný, jelikož v jeho regálech bylo možné najít typickou pestrou směs potravin, drogerie, papírnictví, domácích potřeb i hraček. Nesourodý nákup (obsahující mimo jiné želatinu) jsme částečně zkonzumovali na lůžku nad dalším filmem.
Třetího dne pánové odmítli výlet na kolech, pročež jsme po snídani a nezbytné koupeli vyrazili k domovu a cestou zdolali pěšky jednu rozhlednu. To již potomek jevil obvyklé abstinenční příznaky a těšil se domů do klidu vlastního pokoje, kde jeho obličej místo protivného slunce ozařuje pouze světlo monitoru.
Neopomněl však ještě večer přimět unavenou maminku, aby mimo nevyhnutelné obsluhy pračky poprvé v životě vyrobila želé s jahodami.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXIII.
Tradiční letní transport maminky na chatu letos nám letos umožnil i krátký pobyt u vody, což nejmladší potomek ocenil.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXII.
Impulzem k naprosté změně názoru může být tropická teplota a názorná ukázka. Od myšlenky je k činu malý krůček...
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXI.
Vloni jsme kamaráda ke kulatým narozeninám společně obdarovali poukazem na zapůjčení tříkolky hodné jeho věku. Pochopitelně zcela nezištně.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXX.
Letos jsme poprvé neplánovali vodácký víkend jako rodina; velké děti se svými přáteli zamířily k Sázavě a rodiče s nejmladším dítkem zacílili na Moravu se skupinkou omických vodáků.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXIX.
Víkend s nebývalou kooperací všech rodinných příslušníků narušila pouze naprosto nečekaná nabídka letní dovolené.
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