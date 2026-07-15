kOmický blog DCCXXII.
Při delším zvažování by hrozilo, že si mírně šílený – poměrně nenápadně vzniklý – nápad s bazénem rozmyslíme.
V sobotu jsme se zastavili u bratrance, který již dobře deset let žije s rodinou na stavbě. Chotě zaujalo stavební řešení a funkční modely tanků, lodí a aut; mě především komentář, že částečně zapuštěný nadzemní bazén byl první věcí, kterou na dům pořídil.
O dva dny později se na rodinné oslavě nejmladší synek ve společnosti bratranců, otce a strýce radostně nořil do vody. A já překvapeně zjistila, že všechny rozumné důvody, proč bazén nemít, dětská radost přebije. Podpořila mě nečekaně dcera, zatímco starší synek byl skeptický (stejně jako já předchozích osm let).
V náhlém tahu na branku jsem zjistila možnosti, vyzpovídala AI a (po konzultaci technického řešení s manželem) objednala bazén. Drahý choť mi rozmluvil kupovat nabízený „set“, jelikož naše domácnost nečekaně disponovala bazénovými schůdky i pískovou filtrací.
Vzhledem k nedořešenému plánu na konečnou podobu zahrady bylo nutné volit provizorní řešení s preventivně dlouhou trvanlivostí. Členitý a svažitý terén též neskýtal příliš vhodných ploch pro umístění. Nevelkou vodorovnou travnatou plochu, kterou jsme vloni se značným úsilím vytvořili, nikdo obětovat nechtěl.
Při rekognoskaci v zadní části zahrady prohodil choť směrem ke chřadnoucí višni: „Tu třešeň, co nenese, shodíme“. Jakkoli jsem o této variantě vůbec neuvažovala, uvolněný prostor nečekaně umožnil s minimálním rozsahem výkopových prací umístit kruhovou nádrž.
Po úvodním zásahu bagru bylo třeba doladit tvar a především srovnat povrch, přičemž jsem se držela instrukce terén snižovat, nikoli dosypávat. S rýčem, vodováhou a latí jsem strávila dlouhé dopoledne. Pro srovnání drobných nerovností byl na závěr využit písek.
Při vlastní instalaci pomáhala rodina. Synek znehybněný nohou v sádře předčítal návod, přičemž třikrát chtěl odejít, neb jeho otec instrukce ignoroval. Při rodinné spolupráci a nápadném napětí nervů se nakonec podařilo docílit kruhového tvaru.
Geotextilii i fólii jsem na budoucí dno rozkládala a vyrovnávala pod bedlivým dohledem většiny rodiny. Zodpovědně mohu prohlásit, že jsem celou sobotu strávila v bazénu. Jen mě mírně zklamalo, že drahý choť použil k napouštění obsah dešťové nádrže.
Dešťovka bohužel došla, když hladina bazénu dosáhla asi šedesát centimetrů. Navzdory mým protestům bazén zůstal nedopuštěný, s fólií upevněnou provizorními klipy. Vydržel tak téměř čtyři dny.
Po větrném dni odpolední pohled na bazén nabídl pouhých 20 cm vody, spadenou fólii a značně zalitou část zahrady pod bazénem. Razantně jsem muže upozorňovala, ať se mě nepokouší utěšovat, když mi nekontrolovatelně tekly slzy nad vyplavenou hlínou s pískem.
Bylo nutné odstranit absolutně vše. Pomohlo čerpadlo, které choť toho dne přivezl a které umožnilo zbytek vody přemístit zpět do nádrže. S velkým odporem jsem při balení fólie vyhazovala nehezké vodní brouky. Mimochodem nedbale sbalená fólie pak zdobila náš obývák.
Po pár dnech vysychání jsme mohli povrch znovu srovnat a zopakovat postup instalace, přičemž jsme tentokrát plechovou stěnu šroubovali jen dvakrát. Opět jsem měla příležitost užít si bazén bez vody, tentokrát navíc nedopatřením s množstvím písku ve vlasech. Drahý choť ovšem provedl mnohem lepší přípravu přívodních trubek.
V hrůze z možného opakování scénáře jsme klipy na fólii při napouštění doplňovali prádelními kolíčky a horní pevnou lištu připevnil choť provizorně velmi záhy. Dílo – byť stále nedokončené – jsem pak mírně nejistě vyzkoušela, teplotě vody navzdory.
A v příštích dnech se k mým opatrným pokusům přidal nejmladší potomek, kterého jsem postupně vyzbrojila vodní pistolí, plavací deskou, nafukovacím lehátkem i potápěčskými brýlemi a šnorchlem. Jak moc byl nápad bláznivý se během léta určitě ukáže.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXI.
Vloni jsme kamaráda ke kulatým narozeninám společně obdarovali poukazem na zapůjčení tříkolky hodné jeho věku. Pochopitelně zcela nezištně.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXX.
Letos jsme poprvé neplánovali vodácký víkend jako rodina; velké děti se svými přáteli zamířily k Sázavě a rodiče s nejmladším dítkem zacílili na Moravu se skupinkou omických vodáků.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXIX.
Víkend s nebývalou kooperací všech rodinných příslušníků narušila pouze naprosto nečekaná nabídka letní dovolené.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXVIII.
Murpyhyho zákon praví: „Jde-li vše podle plánu, stala se někde chyba.“ Zcela zbytečně dodávám, že v opačném případě rovněž.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXVII.
V únoru obdržela kolegyně darem tři lístky na travesti show. Absolutně nikoho nenapadlo, jak se účast na představení nakonec vyvine.
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