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kOmický blog DCCXVII.

V únoru obdržela kolegyně darem tři lístky na travesti show. Absolutně nikoho nenapadlo, jak se účast na představení nakonec vyvine.

Původní myšlenka byla taková, že půjdeme tři z kanceláře společně. Záhy však autorka myšlenky zjistila, že ji show koliduje s dlouho plánovanou dovolenou. Obdarovaná vybrala vhodnou kamarádku jako náhradu; bohužel v den konání namísto sezení v hledišti ležela v nemocnici a primář osobně jí důrazně rozmlouval podpis reversu.

Na mne nečekaně připadl nelehký úkol najít dvě náhradnice. Nabízet kulturu tohoto charakteru - navíc v den konání bezprostředně před víkendem - je poněkud ožehavé. Začala jsem na sítích u vytipovaných jedinců, pokračovala s narůstající beznadějí přes menší skupinky kamarádek a později (již mírně zoufalá) dotazovala skupiny větší.

Některé kamarádky litovaly, že odjíždí na víkend, jiné na tento druh zábavy odmítly přistoupit. U smíšených skupin se obvykle chytali spíše kamarádi, kteří vtipně glosovali, například že mají růžové boa právě v čistírně a bez něj se zúčastnit nemohou.

Po poledni jsem přednesla řešený problém nové kolegyni, která s námi seděla v kanceláři pátým dnem. K mému překvapení odvětila, že by i šla. A k účasti přemluvila i další (obdobně novou) posilu pracovního týmu. Travesti show považuji za velmi netradiční místo k seznamování s novými zaměstnanci, ale dokazujeme, že jsme moderní úřad.

Po příchodu na místo konání mne poněkud vyděsilo obecenstvo dosud postávající před kulturním podnikem. Převážná většina jednou rukou svírala cigaretu a druhou půllitr či sklenku. Během první poloviny představení se vliv jejich obsahu začal na divácích neblaze projevovat, pročež někteří měli problém se sebekontrolou a jiní s koordinací pohybu. Čas od času bylo nutné uhýbat procházejícím, ač jsme spořádaně a střízlivě seděli u přiděleného stolu.

Jakkoli jsem předem chovala mírnou nedůvěru v samotné představení, až na pár vtípků na hranici trapnosti byla show velmi přijatelná. Naopak její aktéři projevovali značný talent v asertivní komunikaci při usměrňování chování části publika. A ještě navíc měli nespravedlivě krásné nohy.

Bohužel po přestávce již některé osoby v hledišti pravděpodobně netušily, proč a kde se nachází. O to více obdivuji odvahu obou kolegyň, které by mohly být mými dcerami, že během pauzy neutekly a vytrvaly v podpoře i v druhé půli představení. Po jeho skončení jsme zamířily na noční rozjezd MHD, jehož pasažéři často vykazovali obdobné znaky jako obecenstvo, (pouze nadšeně neslibovali, že se v listopadu opět zúčastní).

Abych narovnala kulturní bilanci, sobotní večer jsem strávila v kostele na koncertu filmové hudby klavírního tria a víkend zakončila sportovně výletem u přehrady a později v aquaparku se synkem.

A v pondělí odpoledne jsem se s kolegyňkami potkala na cvičení, kde pít vodu vypadalo zcela v pořádku a kde jsme se zjevně všechny cítily mnohem komfortněji, navzdory metodám lektora.

Autor: Jana Kozubíková | středa 10.6.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Jana Kozubíková

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Zážitky a postřehy matky tří dětí na cestě z moravské metropole do obce Omice. Co můžete očekávat, pokud opustíte panelákový byt a vrhnete se do rekonstrukce kouzelného staršího domu za městem a péče o rozlehlou zanedbanou zahradu.

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