kOmický blog DCCXVII.
Původní myšlenka byla taková, že půjdeme tři z kanceláře společně. Záhy však autorka myšlenky zjistila, že ji show koliduje s dlouho plánovanou dovolenou. Obdarovaná vybrala vhodnou kamarádku jako náhradu; bohužel v den konání namísto sezení v hledišti ležela v nemocnici a primář osobně jí důrazně rozmlouval podpis reversu.
Na mne nečekaně připadl nelehký úkol najít dvě náhradnice. Nabízet kulturu tohoto charakteru - navíc v den konání bezprostředně před víkendem - je poněkud ožehavé. Začala jsem na sítích u vytipovaných jedinců, pokračovala s narůstající beznadějí přes menší skupinky kamarádek a později (již mírně zoufalá) dotazovala skupiny větší.
Některé kamarádky litovaly, že odjíždí na víkend, jiné na tento druh zábavy odmítly přistoupit. U smíšených skupin se obvykle chytali spíše kamarádi, kteří vtipně glosovali, například že mají růžové boa právě v čistírně a bez něj se zúčastnit nemohou.
Po poledni jsem přednesla řešený problém nové kolegyni, která s námi seděla v kanceláři pátým dnem. K mému překvapení odvětila, že by i šla. A k účasti přemluvila i další (obdobně novou) posilu pracovního týmu. Travesti show považuji za velmi netradiční místo k seznamování s novými zaměstnanci, ale dokazujeme, že jsme moderní úřad.
Po příchodu na místo konání mne poněkud vyděsilo obecenstvo dosud postávající před kulturním podnikem. Převážná většina jednou rukou svírala cigaretu a druhou půllitr či sklenku. Během první poloviny představení se vliv jejich obsahu začal na divácích neblaze projevovat, pročež někteří měli problém se sebekontrolou a jiní s koordinací pohybu. Čas od času bylo nutné uhýbat procházejícím, ač jsme spořádaně a střízlivě seděli u přiděleného stolu.
Jakkoli jsem předem chovala mírnou nedůvěru v samotné představení, až na pár vtípků na hranici trapnosti byla show velmi přijatelná. Naopak její aktéři projevovali značný talent v asertivní komunikaci při usměrňování chování části publika. A ještě navíc měli nespravedlivě krásné nohy.
Bohužel po přestávce již některé osoby v hledišti pravděpodobně netušily, proč a kde se nachází. O to více obdivuji odvahu obou kolegyň, které by mohly být mými dcerami, že během pauzy neutekly a vytrvaly v podpoře i v druhé půli představení. Po jeho skončení jsme zamířily na noční rozjezd MHD, jehož pasažéři často vykazovali obdobné znaky jako obecenstvo, (pouze nadšeně neslibovali, že se v listopadu opět zúčastní).
Abych narovnala kulturní bilanci, sobotní večer jsem strávila v kostele na koncertu filmové hudby klavírního tria a víkend zakončila sportovně výletem u přehrady a později v aquaparku se synkem.
A v pondělí odpoledne jsem se s kolegyňkami potkala na cvičení, kde pít vodu vypadalo zcela v pořádku a kde jsme se zjevně všechny cítily mnohem komfortněji, navzdory metodám lektora.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXVI.
Některé profese pro historické rozdělení rolí postrádají ekvivalent v opačném rodě. Nejen ty, například ani „domácí kutil“ nemá vhodný ženský protějšek.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXV.
Abychom předešli předčasnému dokončení zútulňování domova a jeho okolí, vyrážíme v nepravidelných intervalech mimo domov, provázeni stále menším množstvím dětí.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXIV.
Víkend po jarní dovolené byl ve znamení dodatečné rodinné oslavy, předcházené rozsáhlými přípravami a též likvidací následků pobytu mimo domácnost.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXIII.
Loňský plán na jarní krátkou dovolenou na některém řeckém ostrově vyřešil drahý choť kreativně nákupem levných letenek do Athén.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXII.
Na dobrovolnou hladovku poněkud neprakticky navazovala krátká intenzivní dovolená. Přípravy na odjezd byly - jak jinak - hektické.
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